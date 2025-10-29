El antisemitismo siempre va a existir. ¿Por qué algunos judíos creen lo contrario?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El mundo occidental nunca ha logrado erradicar la intolerancia como esperaba. Por mucho que algunos se esfuercen por eliminar el racismo en todas sus formas, aún persisten numerosos prejuicios, desde los pasillos de las escuelas primarias hasta los más altos cargos gubernamentales. ¿Por qué habría de ser diferente el antisemitismo?

Esta es una pregunta que plantea Ari Y. Kelman, profesor del Centro Taube de Estudios Judíos de Stanford. En un artículo reciente publicado en la revista Arc, titulado «Más que cero», Kelman argumenta que, tras los atentados del 7 de octubre, «los judíos deben aceptar prosperar con cierto grado de antisemitismo» presente en el mundo, y que es una ilusión esperar que el odio antisemita se pueda erradicar mediante leyes o educación.

Kelman participa en el programa «The Jewish Angle» con Phoebe Maltz Bovy para hablar sobre su pragmático ensayo, incluyendo la pregunta central que plantea: si aceptamos que el antisemitismo existirá siempre, ¿cuánto podemos esperar de un país como Estados Unidos? (¿O, podríamos añadir, en Canadá?)

Transcripción

Phoebe Maltz Bovy: Hola, soy Phoebe Maltz Bovy y están escuchando The Jewish Angle, un podcast de The CJN que ofrece una perspectiva general del lugar que ocupan los judíos en la sociedad norteamericana actual. Mi invitado de hoy es Ari Y. Kelman. Es catedrático Jim Joseph de Educación y Estudios Judíos y profesor asociado, por cortesía, de Estudios Religiosos en la Universidad de Stanford. Al igual que yo, tiene un doctorado de la Universidad de Nueva York. Pero no todo el mundo puede dedicarse a los podcasts. Algunos se ven obligados a ser profesores de Stanford. Lo siento por ustedes. Lo he invitado hoy por un ensayo suyo realmente fabuloso y que invita a la reflexión, publicado en Arc el 6 de octubre, titulado «Más que cero: dos años después de los ataques de Hamás, los judíos deben contentarse con prosperar con cierta cantidad de antisemitismo». El artículo me llamó la atención porque contradice prácticamente todo lo que se lee sobre este tema. No es otro artículo sobre cómo combatir el antisemitismo, ni siquiera trata sobre por qué los judíos necesitan encontrar un sentido a la vida más allá de la lucha contra el antisemitismo. Es un ensayo sobre aprender a convivir con el antisemitismo y los antisemitas, algo que tal vez tengamos que hacer. Profesor Kelman, Ari, ¿cómo prefiere que lo llamen? Bienvenido a La Perspectiva Judía.

Ari Y. Kelman: Ari es genial. Gracias por invitarme.

Phoebe Maltz Bovy: Bien, mi primera pregunta es sobre esta política de tolerancia cero contra el antisemitismo, porque entiendo a qué se refiere. Pero me pregunto cuándo empezó a notarlo y, más específicamente, en qué medida es un fenómeno posterior al 7 de octubre, en comparación con el libro de Barry Weiss, “Cómo combatir el antisemitismo”, publicado en 2019, que surgió tras el tiroteo en la sinagoga Árbol de la Vida de Pittsburgh. Ella es de allí. En fin. Sí. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de esto?

Ari Y. Kelman: La verdad es que no lo sé. Fue sin duda antes del 7 de octubre. Probablemente antes de la COVID, así que probablemente antes de 2020, cuando empecé a finales de la década de 1910 a lidiar seriamente con el antisemitismo como un rasgo significativo de la sociedad estadounidense y a intentar comprender el lugar que ocupaban los judíos entre las demás minorías en Estados Unidos. Y a finales de la década de 1910 estábamos viendo un resurgimiento de todo tipo de intolerancia en Estados Unidos. La ADL, ya sabes, aparecía y decía, apagaba fuegos aquí y allá con respecto al antisemitismo. Sí. Esto es como en aquella época en la que Starbucks contrató a la ADL, y hubo un debate sobre si tenían o no la sensibilidad necesaria para realizar el tipo de trabajo que Starbucks consideraba necesario. En aquel entonces, no lo recuerdo.

Y se me ocurrió que era presuntuoso esperar que no hubiera antisemitismo en Estados Unidos, que cada nimiedad requiriera una respuesta feroz y total. Simplemente parecía estar fuera de lugar con lo que se estaba normalizando en Estados Unidos: cierto grado de odio, en cierto modo infundado, hacia diferentes grupos. Y se me ocurrió en algún momento, no recuerdo cuándo, que los judíos simplemente tendrían que aceptarlo. Vivimos en un país muy intolerante. Vivimos en un país donde la xenofobia es aceptable hasta cierto punto, la misoginia es aceptable hasta cierto punto y el racismo es aceptable hasta cierto punto. ¿Por qué esperaríamos que el antisemitismo fuera diferente? ¿Acaso los judíos son realmente tan excepcionales? Y la respuesta a la que llegué es no. Así que la idea germinó durante mucho tiempo, y de hecho, sí, germinó mucho antes del 7 de octubre.

Phoebe Maltz Bovy: Sí. Estoy pensando en un par de cosas que surgen en tu artículo y reflexionando sobre ese período en general. Así que, en cierto modo, hay dos cosas en juego. Está la idea de erradicar toda intolerancia, que se ve más allá de la comunidad judía. Esta idea de eliminar todo el odio. Pero también hubo, y volveré a esto porque tengo muchísimas preguntas al respecto, un período, durante el cual ambos alcanzamos la mayoría de edad, que, si bien no estuvo exento de antisemitismo, sí experimentó una notable disminución. Había mucho menos antisemitismo, sin duda, en Estados Unidos. Yo no crecí en Canadá. No puedo, ya sabes, cambiar el rumbo; no puedo haber crecido como canadiense retroactivamente. Pero… ¿cuánto tiene esto que ver con una situación específica en la que los judíos estadounidenses conocían un mundo, por ejemplo, tengo 42 años. Conocí un mundo donde el antisemitismo parecía haber desaparecido casi por completo. Era como el sarampión, ¿sabes? Parecía que estas cosas se habían esfumado y de repente… En fin.

Ari Y. Kelman: Sí, creo que… Creo que hay varios factores en juego. Uno de ellos es precisamente este. Tengo 54 años, como usted, y crecí en California, donde no experimenté el antisemitismo. Sabía que existía, sabía que había existido, pero no lo sufría a diario. Y desde luego no era algo habitual en mi vida durante mi infancia y adolescencia.

Y luego… Y entonces, ahí está eso y yo. Creo que hasta cierto punto, y hay un párrafo en el ensayo que lo ilustra perfectamente, donde digo que los judíos estadounidenses perdimos fuerza. A principios de la década de 2000, los medios de comunicación cubrían las conversaciones sobre antisemitismo con los hijos de padres afroamericanos, y en el mundo judío, estas conversaciones solían girar en torno al Holocausto, que representa un listón muy alto para el antisemitismo. Pero no se hablaba del antisemitismo contemporáneo porque, en general, no existía. Incluso las principales organizaciones judías no lo abordaban como un aspecto habitual de la vida judía estadounidense. Los académicos no lo estudiaban seriamente. Creo que fue una negligencia por nuestra parte. Pasamos por alto muchas cosas. Pero la verdad es que, cuando investigaba, cuando daba clases, cuando empecé en esto de la docencia y buscaba recursos sobre el antisemitismo en Estados Unidos, solo había un libro, el de Leonard Dinnerstein, y algunos artículos sueltos, pero no era un tema de estudio importante. Luego, al revisar cómo se hablaba del antisemitismo en los años 60, encontré ese artículo de Leonard Dinnerstein que cité, donde decía que solo un 25% de la gente pensaba que los judíos tenían cualidades terribles. Estábamos bien. Estaba muy entusiasmado con eso. Y eso era lo que me rondaba la cabeza.

Creo que la falta de exposición continua al antisemitismo hizo que, cuando este empezó a resurgir con fuerza a finales de la década de 1910, los judíos estadounidenses y las organizaciones judías estadounidenses… Estaban anclados a una experiencia en la que el antisemitismo no era un problema, un aspecto común de la cultura estadounidense, pero tampoco contaban con los recursos para abordarlo de manera efectiva. Así que la respuesta fue, ya sabes, un rotundo “¡Es imposible! ¡No puede estar aquí! ¡Tenemos que erradicarlo por completo!”. Este llamado a la tolerancia cero se oponía a una adaptación a la realidad, que, bueno, quizás esos últimos 60 años fueron una anomalía histórica, y no debemos considerarnos como una especie de potencia antisemita en ascenso, como si ese fuera el lugar donde deberíamos estar. Pero quizás sí lo fuimos, y quizás fuimos la excepción en ese momento histórico, y necesitábamos reajustarnos a la norma, que era que cierto grado de antisemitismo es simplemente parte del mundo en el que vivimos.

Phoebe Maltz Bovy: Sí, o sea, estoy pensando en esa época, y específicamente en el personaje del tío Leo en la serie Seinfeld, que interpreta al tío del personaje de Jerry Seinfeld. Es un poco mayor; ve antisemitismo por todas partes. Y esto se presenta como una broma, básicamente. Y creo que lo que recuerdo de esa especie de época dorada, o como se le quiera llamar, parafraseando a Franklin Foer, es que si hablabas mucho de antisemitismo, parecías de otra época. Parecías restarle importancia a los problemas de los grupos realmente marginados, pero sobre todo parecías algo ajeno a la realidad, algo paranoico, hipersensible. Luego, sin embargo, llegamos a finales de la década de 2000, 2010, 2020, 2021, y todo el mundo está como buscando con lupa cualquier cosa que pueda ofender a alguien.

Y ahí es donde, más o menos. Mi siguiente pregunta se refiere a algo que aparece más adelante en tu artículo. No es lo que presentas de forma tan directa, pero creo que es fundamental para entender de qué se trata todo esto. Voy a citar tu artículo: escribes que creer en la falsa lógica de que las microagresiones perjudicarán a los judíos tanto como a otros grupos minoritarios. Esto me hizo pensar en los estudiantes judíos que usaban el término “espacios seguros” para expresar su incomodidad con las protestas en los campamentos del campus. No se les ocurrió esta idea por sí solos; no era algo específico de los estudiantes judíos, sino la forma en que se había animado a los estudiantes de grupos marginados a hablar de sus sentimientos y a exigir respuestas a las administraciones. Así que supongo que lo que quiero preguntarte es que, aunque no profundizas en esto en el artículo (lo cual es comprensible), no es exactamente qué. De qué trata tu artículo, pero para hablar de ello contigo ahora, ¿esto es un problema cuando los judíos hacen esto, o es más bien una estrategia para combatir la intolerancia que simplemente no funciona? Tengo mis propias ideas al respecto, pero no quiero extenderme ahora.

Ari Y. Kelman: Me encantaría saber tu opinión. Creo que se trata de una especie de espacio seguro. Es decir, sí, no es culpa de los estudiantes. Crecieron en un entorno universitario donde esa era la forma de expresar la presencia de intolerancia en el campus. Y a veces no se expresaba. A veces, incluso dentro de ese tipo de diálogo, la gente se excedía. Pero esas eran las reglas. Había una oficina. Presentabas una queja; la oficina respondía. Al menos en mi campus, así funcionaba. Creo que, en general, así funcionaba en muchos campus. Y creo que lo que descubrieron los estudiantes judíos fue que, aunque seguían las reglas, se quejaban a las personas adecuadas y utilizaban el lenguaje de los espacios seguros, lo que parecía proporcionar a otros grupos todo tipo de concesiones y atención, ¿por qué no se les escuchaba de la misma manera? Para mí, esto no es una microagresión. Es más bien un ejemplo del fracaso de ese pacto informal en el campus sobre la conducta estudiantil y la forma en que los estudiantes se trataban entre sí. Me refiero a los estudiantes judíos. En mi experiencia de los últimos dos años, los estudiantes judíos decían con frecuencia: «Estas son las reglas. Intentamos seguir esas reglas discursivas, no las procedimentales ni las administrativas, pero intentamos seguir las reglas discursivas y no se nos escucha». Y eso era un gran problema, en mi opinión. Y creo que puso al descubierto muchos de los problemas que estaban latentes en el debate sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) en los campus universitarios, algo que mucha gente conocía. Es decir, si trabajas en un campus, sabes, y piensas: “Ah, eso es como…”.

Pero por eso, por eso seguía volviendo al tema de las partes de rata en la carne, porque siempre habrá partes de rata que se puedan consumir. Sinclair es el autor de “La Jungla”, donde hace una investigación periodística sobre las plantas empacadoras de carne, y el libro contribuyó mucho a que las plantas de carne y la carne procesada fueran más seguras. Pero no se trata de eliminar por completo las partes de rata de la carne. Se trata de aceptar una cantidad tolerable de partes de rata en la carne, y siempre habrá partes de rata en la carne.

Phoebe Maltz Bovy: Bueno, me tienta preguntarte ahora si eres vegetariana porque, después de oír eso, sobre todo de la mayoría de las personas, tengo inclinaciones vegetarianas, y creo que esta frase pudo haber sido la que lo hizo más definitivo. Pero sí, quiero decir, lo interesante es dónde estamos. Bueno, mi siguiente pregunta nos llevará al presente. Pero aunque tenemos, bueno, no en Canadá, sino en Estados Unidos, ahora existe esta situación de que solo se cuentan las quejas de los judíos sobre discriminación, lo cual conlleva sus propios problemas. Pero aún existe una dinámica donde, ya sea antisemitismo, misoginia, racismo o cualquier forma de intolerancia, intentar erradicar cualquier pequeño caso, posiblemente involuntario, especialmente lo que proviene de alguien bienintencionado que simplemente se equivoca al hablar, o algo así, parece ser contraproducente de diversas maneras que tal vez no sean tan productivas.

Pero quiero hablar directamente sobre el tema de la vida universitaria. Otra cita de tu artículo que me llamó mucho la atención: “La fantasía de que el antisemitismo puede erradicarse por completo ha permitido a los políticos estadounidenses usarlo como excusa para atacar la educación superior, castigar a los estudiantes e intimidar al profesorado. Que el antisemitismo sea a menudo solo una excusa para acciones draconianas es evidente para cualquiera que esté atento”. Así que los oyentes habituales de The Jewish Angle y quienes leen mi columna en The CJN están entre los que prestan atención a este tema de los pretextos. Pero me gustaría que profundizaras en esto y lo relacionaras específicamente con la idea de tolerancia cero, porque creo que quienes escuchan esto probablemente estén familiarizados con casos como el de Trump tomando medidas enérgicas contra la educación superior y alegando que se debían al antisemitismo. No sé, pero ¿dónde entra en juego el aspecto de la tolerancia cero?

Ari Y. Kelman: Bueno, sí, es curioso. Bueno, me refiero a Trump, como muchos han escrito antes que yo, ¿verdad? El antisemitismo y los judíos fueron una excusa conveniente para desmantelar los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión, dejando irónicamente el antisemitismo como el único ámbito posible para presentar una queja, lo cual es problemático porque aún existen muchos otros problemas en el campus y esto no nos ayuda a resolver los problemas de la vida universitaria cuando los estudiantes hacen cosas que tal vez estén protegidas por la Constitución, pero que quizá no sean el tipo de discurso que queremos fomentar entre ellos. Y los estudiantes tienen entre 18 y 21 años; su corteza prefrontal no está completamente desarrollada. Hacen todo tipo de tonterías todo el tiempo. ¿Y cuál es la función de la universidad en cuanto a cultivar personas reflexivas, inteligentes e informadas? ¿Y cuánto interés hay en apoyar a los estudiantes, en permitirles decir cosas que tal vez sean hirientes entre sí, y luego darles a los demás estudiantes la fortaleza o las herramientas para lidiar con los conflictos interpersonales, lo cual tampoco es ideal?

Así que creo que esa, para mí, es la parte política del asunto. En cuanto a la otra parte de tu pregunta sobre la tolerancia cero, como si los últimos 40 años de la vida judía estadounidense, quizá 50, se hubieran caracterizado por la idea de que el antisemitismo nulo, o muy bajo, era lo normal. Y entonces, el deseo de volver a eso, creo, no reconoce que ya no vivimos en el mundo de los años 70, ni siquiera en el de los 80. Vivimos en el mundo de los 2000, y en el mundo de los 2000 la libertad de expresión es total. Para algunos, cuanto más odioso eres, más atención recibes. Es una virtud en sus círculos políticos. Y no estoy diciendo que debamos fomentarlo. Pero una vez que todo el mundo, hasta en el último rincón, tenga un micrófono y un podcast, surgirán opiniones y voces que antes no tenían acceso a los medios tradicionales, a las plataformas de difusión. Y surgirán todo tipo de cosas. Y, de nuevo, intento ayudar a las comunidades judías de Norteamérica a analizar con detenimiento y objetividad el país, los países y el mundo en el que vivimos, para que puedan desarrollar herramientas que les permitan afrontar esa realidad, en lugar de intentar arrastrarnos de vuelta a una realidad que ya no existe.

Phoebe Maltz Bovy: No, creo que tiene sentido. Entonces, en la práctica, ¿en qué se diferencia oponerse al antisemitismo sin intentar eliminarlo de una política de tolerancia cero? Porque usted cita: «El antisemitismo es un problema en la América contemporánea, tanto en la derecha como en la izquierda política». Y continúa: «Siempre que sea posible, debe identificarse, abordarse y combatirse, y sus defensores deben ser responsables de sus opiniones». Así que no está diciendo que haya que tolerar el antisemitismo. Desde luego, no está diciendo que no exista, ni que la gente deba decir: «Ah, ahí está, más antisemitismo, ¿a quién le importa?». Pero, en la práctica, ¿qué opina? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de la tolerancia cero frente a, digamos, cierta tolerancia?

Ari Y. Kelman: Sí. O sea, este año en la universidad, la gente me pregunta, como en tono de conspiración, “¿Qué tal todo en el campus?”. Y yo les digo que bien. Que está tranquilo, que es verdad. Políticamente, la tranquilidad se siente muy normal, lo cual resulta extrañamente anormal en el mundo en que vivimos. En fin, no creo que las actitudes de nadie hayan cambiado. No creo que las opiniones de nadie hayan cambiado. Simplemente no las expresan abiertamente, lo que permite que cierta interacción social fluya con naturalidad. Pero eso no ha disminuido mi nivel de desconfianza ni el de los demás. Y no creo que haya facilitado las cosas. Pero en realidad no creo que las ideas fundamentales de nadie hayan cambiado. Y eso no elimina el antisemitismo. Es simplemente optar por una especie de tolerancia cero superficial, donde ahora no hay expresiones externas de antisemitismo, pero sí las hay. Pero no sé qué piensa la gente, y tienen miedo de hablar y de actuar.

Phoebe Maltz Bovy: ¿Existen manifestaciones externas de otras formas de intolerancia que no existían antes?

Ari Y. Kelman: La verdad, que yo sepa, no. Probablemente sean las mismas, es decir, infrecuentes pero presentes. Así que es difícil decirlo. Y, mira, si supiera cómo combatirlo, ya tendría una idea brillante. Pero no la tengo. No sé, pero no creo que pedir la erradicación total sea prudente. En el ámbito educativo, intento que mis alumnos alcancen un resultado de aprendizaje realista. Un reto, sí, pero realista. Y mi trabajo consiste en crear las condiciones para que lo logren: comprender un concepto, dominar una obra literaria, lo que sea, argumentar. Pero el resultado tiene que ser realista. Creo que aspirar a la erradicación total es un objetivo inalcanzable. Significa que te colocas en una posición donde careces de las herramientas necesarias para lograrlo. Así que intentemos alcanzar un resultado razonable: una medida del antisemitismo en Estados Unidos. Denúncialo constantemente, denúncialo cuando lo veas, combate el antisemitismo dondequiera que se manifieste, haz oír tu voz, pero no esperes que desaparezca. Ten en cuenta que el panorama del antisemitismo en Estados Unidos seguirá siendo bastante variable, con brotes repentinos y periodos de relativa calma, pero siempre estará presente. No creo que podamos cometer el error de las décadas de 1970, 1980 y 1990 al pensar que la calma significa su ausencia. Creo que debemos partir de la base de que está presente. Así que, cuando se produce un brote, contamos con las herramientas para afrontarlo como una característica inherente a la vida en el mundo en que vivimos.

Phoebe Maltz Bovy: Hubo un artículo de Matthew Iglesias en The Argument titulado “Intolerantes en el partido”, publicado el 22 de octubre, que creo que aborda un tema similar, aunque no trata específicamente sobre antisemitismo. Trata sobre, sí, encontrar el equilibrio entre que el Partido Demócrata acepte que habrá personas dentro del partido con opiniones que otros consideran intolerantes, sin llegar al extremo de convertirse en un refugio para intolerantes, para los abiertamente intolerantes. Cito ahora su artículo: “Da la impresión de que, para muchos republicanos jóvenes en particular, la apertura al racismo es, de hecho, el principal atractivo del partido. Hay un mundo de diferencia entre un movimiento político liderado por personas no racistas que intentan moderar sus estándares y un movimiento que se regodea deliberadamente en la intolerancia”. Fin de la cita. Estaba pensando en esto, no para convertirlo en una discusión sobre política partidista, sino simplemente para señalar que existen diferencias, ¿no? Por ejemplo, en la década de 2010 y principios de la de 2020, parecía que o estabas a favor de la tolerancia cero hacia la intolerancia o estabas a favor de la intolerancia. Y parece que ahora estamos viendo un enfoque más matizado.

Ari Y. Kelman: Quizás una de las maneras, y ahora tal vez hablando sin ser experto, porque esto se sale de mi área de especialización, es que la izquierda estadounidense se desvió un poco del camino correcto al esperar que todo el país cambiara de opinión sobre ciertos temas y estableciera estrictas medidas de protección. Creo que existen medidas de protección estrictas que son muy buenas y útiles. Pero en términos de estas perspectivas sistémicas, siempre podemos esperar que surjan algunas y debemos hacer todo lo posible y estar bien preparados para combatirlas cuando ocurran. Sin embargo, no creo que debamos engañarnos pensando que es posible eliminarlas por completo. Creo que ese autoengaño lleva a la gente a formar alianzas o intentar implementar medidas que, en última instancia, no benefician a la mayoría, incluyendo a las personas que se pretenden proteger. Así, terminamos con líderes de la comunidad judía apoyando los esfuerzos de Trump por silenciar a la gente en los campus universitarios de una manera que, en realidad, no beneficia, creo, a los estudiantes en general, y ciertamente no a la vida universitaria, y quizás ni siquiera a los estudiantes judíos a quienes supuestamente protegen.

Phoebe Maltz Bovy: La razón por la que menciono esto tan a menudo en un podcast judío canadiense —y sé que es canadiense, porque estoy aquí mismo en Canadá ahora mismo— es que la comunidad judía canadiense a menudo se ve tentada a adoptar un enfoque más represivo. Y entiendo perfectamente el porqué. Hay muchísimos casos de antisemitismo en Canadá. Esto no es algo que nadie se imagine.

Pero creo que la situación actual en Estados Unidos nos ofrece una especie de advertencia sobre lo que sucede si el gobierno… ya saben, eso de “ten cuidado con lo que deseas”. Como si… no necesariamente una mayor represión del gobierno contra el antisemitismo fuera la solución. Tengo, sin embargo, una pregunta sobre Estados Unidos. Así que, de nuevo, disculpen mis compatriotas canadienses, pero entre invitarlos a este podcast y nuestra conversación, han aparecido al menos tres noticias sobre, ya saben, tal vez nazis secretos, tal vez no, en la política estadounidense. Una fue la investigación de Politico sobre jóvenes republicanos y sus chats grupales donde, supongo, expresaban admiración por Hitler, creo. ¿Fue esa? ¿Fue esa? Y en otras… dicen otras cosas igualmente interesantes. Luego está Paul Ingrassia, quien aspiraba a dirigir la Oficina del Fiscal Especial. Parece que no lo logrará. En sus propios chats grupales, hizo referencia a su propia inclinación nazi.

Y finalmente, como también tiene que haber un demócrata en la contienda, ¿por qué dejarles toda la diversión a los republicanos? Hay un ostricultor de Maine llamado Graham Platner que se postula al Senado con el apoyo de Bernie Sanders y que —iba a mencionarlo cuando tomé notas sobre esto— tiene un tatuaje nazi. Desde entonces, se lo ha tapado. Si quieres, querido oyente, buscar cómo era antes y cómo es ahora, es algo con lo que puedes convivir. No es muy elegante, pero supongo que ya no es tan nazi como antes. De hecho, yo personalmente no sabía que ese fuera un símbolo nazi, la calavera y las tibias cruzadas. Habría pensado que simplemente intentaba parecer radical. Si lo sabía o no, es otra cuestión. Me he extendido bastante, pero la razón por la que menciono todo esto es, en primer lugar, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con incidentes como este? ¿O acaso es posible agruparlos? ¿Son, en cierto modo, algo distinto?

Ari Y. Kelman: O sea, desde mi punto de vista, todas son evidencia de lo que realmente es la cultura estadounidense, ¿no? Antes la gente hablaba como en los chats grupales, solo que no en chats grupales. Pero ahora tenemos chats grupales, así que tenemos pruebas. Sin embargo, no creo que esas conversaciones fueran menos frecuentes en la política estadounidense hace cinco, diez o quince años. Creo que siempre han estado ahí, y esas opiniones también. Ahora simplemente salen a la luz porque todo se graba. Así que creo que es una muestra de dónde estamos, y creo que eso significa que tenemos que ser más astutos para combatirlo. No podemos esperar que no existan. Deberíamos esperar que existan para que no nos pillen desprevenidos cada vez que aparecen.

Y entonces, si Dios quiere, las organizaciones en las que trabajan estas personas, sean las que sean, tendrán la fortaleza de decir: «No queremos que trabajen para nosotros personas con esas opiniones». Pero claro, seguro que oíste a J.D. Vance decir algo como “¡Ay, los chicos serán chicos!”, y solo estaban bromeando. ¿No es gracioso? Sin decirlo abiertamente, “Sí, bueno, siendo generosos, sí, estaban siendo muy graciosos e irónicos”, nadie que yo sepa, y desde luego no el vicepresidente de Estados Unidos, dijo: “Sí, se creían graciosos. ¡Qué va!”. Y que los vamos a despedir o a decirles que no son graciosos. Por supuesto que deberíamos enfrentarnos a ellos, y por supuesto que deberían ser responsables de sus palabras y opiniones. Si yo pienso… quiero decir, yo debería hacerlos responsables. Creo que sus opiniones son odiosas. Y yo —y espero, aunque me decepciona constantemente— que los líderes de los países de nuestro continente, o quizás los líderes mundiales, compartan la misma opinión de que ese tipo de actitudes no son las que queremos en los centros de poder ni entre quienes toman las decisiones. En realidad, creo que son perjudiciales para todos. Pero tal vez no estoy siguiendo mi propio consejo.

Phoebe Maltz Bovy: Profesor Ari Y. Kelman, muchísimas gracias por venir a The Jewish Angle. Ha sido fascinante, y les prometo a los oyentes que hay muchas aplicaciones para Canadá, no se preocupen. Muchísimas gracias.

Ari Y. Kelman: Muchas gracias.