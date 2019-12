Diario Judío México - Buenos Dias keridos amigos i mis amigitas,

Oy es el 14 de Disiembre 2019 fina medya noche !

Diya de Shabat i estan las 11.30 en Istanbul. Ay nuvlas en el sielo i las kayes estan yennas de ojas amariyas, muertas, ke van bolando kuando el aire empesa a asoplar. Triste es el automno siempre i akodra el autumno de la vida tambien. Es komo si la natura mos aze pensar a lo ke es la vida para los humanos, de la misma manera ke las estasyones del anyo.

Me akodro de una kantika ke amava muncho ” Les feuilles d’automne se ramassent a la pelle…Les souvenirs et les regrets aussi….En ce temps-la, la vie etait plus belle…etc..etc… ” Los dalkavos versos “…Et la mer efacera sur le sable, le pas des amants desunis …” – ..i la mar borreara de la arena las pasos de los amantes espartidos…. ” Yves Montand.. Las Hojas Muertas ! – Nat King Cole… Automn Leaves…. Agora la esto oyendo…

Teniya 18-19 anyos yo entera i esto avlando de kozas ke ni se de ande me vinyeron ! Es esto kuando no ay fin a la imajinasyon parese ! Dospues sigui eskrivyendo sienes de poeziyas, eskritos, kuentos, memoryas…Todo lo ke puide ! Por mi keyf porke me agradava meldar lo ke yo mizmo eskriviya ! Narsisizmo de literatura ayyyyyyyyy mi madre bendicha ! Me veygo, komo akeya bova, meldando lo ke yo mizmo eskrivi, riyendo i kon grande merikiya para saver lo ke va afitar dospues !!!!!! Lokura pura ! O meldo una poeziya, nunka las konosko de kavesa, komo si la meldava por la primera vez i me maraviyo de mi para mi ….. No esta la ke vos propozo de meldar espesiyalmente aki abasho en fransez porke es la primera ! Las otras en fransez son muncho mijor… Ay unas ke traduizi al Judeo Espanyol tambien…. Unas de estas konosesh por seguro de mis eskritos al Diariojudio…..

Para los ke saven fransez, o la keren traduisir…. buyrun :

LES REGRETS

Sais-tu pourquoi j’ai pleuré ce soir Lorsque je t’ai quitte ?

Comprends-tu pourquoi j’ai voulu croire

Qur cet instant ne jamais finirait ?

Te souviens-tu chéri de notre dernière étreinte,

Du baiser dont je sens encore le goût salé ?

Non, ces larmes dans tes yeux ne pouvaient être feintes

Ni les quelques paroles prononcés par une voix fêlée.

A ce moment tout le passé revit dans ma mémoire

Là-bas est le chêne a l’ombre duquel nous nous assîmes

Sur l’herbe fraiche repose le goblet avec lequel tu me fis boire

Et le magnifique tableau lointain des cîmes…

Je me vois entrain de diner avec toi

Dans une pauvre cabane de pêcheurs

Enlacés autour du brasier crépitant avec joie

Et contemplant les étoiles, ivres de bonheur.

Un autre jour c’était la mer turquoise

Qui s’étendait en n’en plus finir vers le large

Toute bordée de cailloux nacres qu’entrecroisent

Des ligaments d’algues, ornements éternels des plages.

Comment n’ai-je pu comprendre alors

Ces sentiments qui nous enchainaient ?

Cet élan d’un immense amour l’aurore

S’est brisé par ces quelques paroles un soir d’été.

Cette nuit c’est la solitude qui me pèse

Et pourtant je suis fatiguée….Oh tellement fatiguée

Il me semble que j’ai couru longtemps sur la falaise

Je voudrais m’endormir, et ne plus sentir

l’amer douceurs des regrets !

Sharope blanco

14 Noviembre 1963