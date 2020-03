María Victoria Bloch nació el 18 de febrero de 1916 en Viena. María pertenecía a la familia de los Bloch-Bauer, una rica familia judía. En 1937 se casaba con Fredrick Altmann. Poco después, el Anschluss anexionaba Austria a la Alemania nazi y empezaba la persecución implacable a los judíos. Fredrick fue arrestado y trasladado a Dachau pero finalmente fue liberado. Antes de que la amenaza fuera irreversible, María y su marido decidieron salir del país en una dramática huida en la que dejaron atrás su hogar y sus seres más queridos. María no volvería a ver nunca más a sus padres.

Los Altmann se establecieron en Los Angeles donde María abrió una tienda de ropa y mantuvo una vida tranquila como ciudadana de los Estados Unidos con su marido y sus cuatro hijos. Muchas décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el estado austriaco se vio obligado a iniciar un proceso de restitución en el que, en principio, facilitaría a todos los judíos que lo pidieran, iniciar procesos legales para recuperar lo que se les había quitado.

María Altamn, entonces ya viuda, Fredick había fallecido en 1994, decidió iniciar el proceso de restitución de lo que pertenecía a su familia. El litigio de María se centraba en unas obras de arte que tenían un valor incalculable. Su tía, Adele Bloch-Bauer y su marido eran unos ricos mecenas de las artes que se codeaban con personalidades de la cultura como Brahms, Mahler o Strauss. Gustav Klimt llegó a pintar en dos ocasiones a Adele, unos retratos que tras la guerra terminaron en la galería vienesa del Belvedere.

Estos y otros cuadros fueron los que María intentó recuperar con la ayuda de un periodista austriaco, Hubertus Czernin y Eric Randol Schoenberg, un joven abogado descendiente del compositor Arnold Schoenberg. El gobierno de Austria no se lo puso fácil pero María no se rindió y terminó llevando a su país de origen a los tribunales de los Estados Unidos. Finalmente, consiguió un arbitraje y el 16 de enero de 2006 tres jueces austriacos sentenciaron que el gobierno austriaco debía devolver las obras a quien consideraban su legítima heredera, María Altmann.

Altamnn Murió el 7 de febrero de 2011.

Películas que hablan de ella:

La dama de Oro