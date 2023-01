El asalto de Netanyahu al sistema judicial amenaza la democracia de Israel

Lo que el ministro de Justicia del primer ministro Benjamin Netanyahu presentó a la opinión pública israelí este miércoles por la noche no es un programa para poner patas arriba el sistema judicial de Israel. Porque una enmienda adecuada debe llegar tras un proceso calculado, especialmente cuando pretende cambiar fundamentalmente el sistema de controles y equilibrios de Israel.

Si pretendiera legislar una verdadera reforma, aportaría un argumento aceptable no sólo para los partidarios más fieles de Netanyahu, sino para los electores de la derecha liberal que votaron a su partido.

Levin se ha propuesto ahora destruir la capacidad del tribunal para proteger, no sólo a la actual oposición de izquierdas, sino a cualquier oposición al gobierno en el futuro.

