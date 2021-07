Oficina Comercial de Israel en Mexico

A medida que el mundo comienza a abrir sus fronteras a los viajeros ansiosos, muchas de las compañías de viajes más grandes del mundo han visto dispararse los precios de sus acciones. El valor de International Airlines Group aumentó un 3% y las acciones de TUI Group también aumentaron un 4% como resultado de la noticia de que se eliminarían las restricciones de viaje en algunos lugares del mundo.

Entonces, ¿Qué significa esto para las empresas y cómo se puede capitalizar para garantizar que la industria de viajes resurja de las cenizas como un Phoenix vacunado después de Covid 19? El aumento de valor en estas empresas de viajes significa el crecimiento paralelo de la inversión en tecnología de viajes, lo que presenta una gran oportunidad para el sector en su conjunto. La industria tendrá que adaptarse a las nuevas demandas que presenta la era post-Covid, como la mayor probabilidad de cancelaciones de vacaciones, las colas socialmente distanciadas en los aeropuertos y más formas digitales de reservar viajes al extranjero. Sin embargo, como Israel ha mostrado en el pasado y todavía lo demuestra hoy, cualquier problema viene con una oportunidad. El sector de los viajes no solo necesitará tecnología para ayudar a reconstruirse después de un año de parálisis, sino que las nuevas tecnologías desempeñarán un papel fundamental para garantizar que la industria de los viajes no vuelva a caer en el oscuro abismo de 2020.

Sin embargo, aunque el año pasado la industria se estancó y aparentemente dejó de existir, permitió a las empresas de tecnología de viajes construir sus tecnologías, lo que llevó a nuevas tendencias y formas innovadoras para que la industria crezca en el futuro. Una de las últimas tendencias que ha surgido de la industria de viajes es el auge de la tecnología robótica. Los robots ahora están comenzando a ser más comunes en los hoteles para funciones similares a las de un conserje o para ayudar a recibir a los huéspedes, mientras que en los aeropuertos vemos equipaje automatizado a medida que las personas viajan de terminal en terminal sin tener que preocuparse por llevar nada. En Israel, este tipo de tecnología ha existido durante años con NUA Robotics creando una forma de equipaje robótico que no solo sigue, sino que se comunica con su propietario.

Otra área de la industria de la tecnología de viajes que ha crecido durante la pandemia son los pagos sin contacto. Lo que comenzó como una conveniencia antes de Covid ahora se ha convertido en una parte esencial de la industria de viajes, ya que los viajeros ya no se sienten cómodos manejando efectivo, muchas empresas tienen que adaptar su sistema a esta nueva forma de pago. Sin embargo, no son solo las tarjetas sin contacto las que están logrando un gran avance, sino que Israel ha creado otras formas de pagos de comercio electrónico que no solo requieren el método de tapping genérico que vemos hoy. Un ejemplo proviene de Chromepay, una tecnología que permite a los comerciantes y empresas de viajes recibir pagos a través de un código QR único y los usuarios pueden transferir dinero entre ellos sin problemas.

Además de las tendencias en robótica y pagos sin contacto, la industria de viajes ha adaptado su tecnología para incluir chatbots en sus servicios en línea. Estas piezas de maquinaria impulsadas por inteligencia artificial brindan a los clientes un servicio en línea las 24 horas, los 7 días de la semana a través de sitios web de viajes, lo que significa que la caída en la disponibilidad del personal debido a COVID no afecta el servicio al cliente de la empresa. Estos chatbots son extremadamente útiles para ayudar a los viajeros a obtener respuestas sobre sus vacaciones y responder a cualquier consulta que puedan tener sobre las políticas de COVID, que cambian de forma recurrente. Botson, un sistema basado en inteligencia artificial de Israel, no solo incluye chatbots, sino que también ha desarrollado un motor de predicción de participación que personaliza el contenido de viajes para los clientes. Cuando la industria de viajes comience a abrirse por completo en los próximos meses, no será sorpresa ver que más empresas utilizan tecnologías como Botson para proporcionar un chatbot y un servicio más personalizable a sus clientes.

A pesar de la situación extremadamente impredecible acerca del futuro de la industria turística y la reactivación de sus servicios, las oportunidades de crecimiento para tecnologías disruptivas con soluciones que ayuden a superar los nuevos retos han crecido como nunca antes. Cualquier problema que pueda surgir en los próximos meses se abordará con un enfoque a la innovación y la visión de futuro. Este tipo de tecnología no solo mantiene a los clientes seguros, sino que, a escala macro, tendrá un impacto duradero en la supervivencia de la industria en su conjunto.

El autor es Director en Desarrollo de Negocios de la Oficina Comercial de Israel en México.

