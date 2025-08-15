El beso que escandalizó a Broadway y cambió el teatro para siempre

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Cuando el arte se vuelve peligroso

En 1923, un simple beso entre dos mujeres en un escenario de Nueva York desató una tormenta que terminaría con actores arrestados, una obra censurada y una compañía teatral destruida. Pero esta historia no comenzó ahí, ni tampoco terminó con los titulares sensacionalistas de los periódicos.

Todo empezó en 1906 en los barrios judíos de Varsovia, donde un joven dramaturgo llamado Sholem Asch escribió algo que consideraba hermoso: una historia de amor prohibido, redención y rebeldía que desafiaría no solo las normas sociales, sino los límites de lo que se consideraba “decente” en el arte.

Lo que Asch no sabía era que había creado una bomba de tiempo cultural que explotaría décadas después en Broadway, arrastrando consigo carreras, vidas y sueños. Una obra que sería celebrada en Europa, censurada en América y finalmente representada en circunstancias tan extremas que su última función sería interpretada por actores judíos en el ghetto de Lodz, mientras los nazis se acercaban.

Esta es la historia real detrás de “El Dios de la Venganza”, la obra que se atrevió a mostrar lo que nadie quería ver.

La historia dentro de la historia

La obra narra el viaje extraordinario de “The God of Vengeance” (El Dios de la Venganza) de Sholem Asch, desde su creación en Varsovia en 1906, pasando por su presentación en Broadway —censurada por mostrar un beso entre dos mujeres—, hasta sus últimas representaciones en el ghetto de Lodz en Polonia durante la ocupación alemana.

Pero “Indecente” va mucho más allá de contar una historia del pasado. A través de música, danza, múltiples idiomas y actuaciones que tocan el alma, la obra nos confronta con preguntas que siguen siendo urgentes: ¿Quién decide qué arte es “decente”? ¿Cómo enfrentamos la censura? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por defender nuestros valores?

Un montaje multipremiado que ha conquistado al público

Este montaje fue galardonado en 2022 en cinco categorías de los Premios de Cartelera de Teatro, convirtiéndose en una de las favoritas no sólo de los hacedores de teatro, también del público. No es casualidad que una obra sobre la resistencia artística haya encontrado tanto eco en nuestra sociedad actual.

Una experiencia teatral única

Lo que hace especial a “Indecente” es su capacidad de combinar elementos que raramente se ven juntos en el teatro mexicano:

Diversidad lingüística: Los actores interpretan en diferentes idiomas, creando una experiencia auténtica que nos transporta a los barrios judíos de principios del siglo XX, pero también nos conecta con la realidad multicultural de nuestro presente.

Música y Danza: La obra incorpora elementos musicales y coreográficos que no son mero adorno, sino parte integral de la narrativa emocional.

Teatro meta-teatral: Es una obra sobre teatro, interpretada por actores que representan a actores, creando capas de significado que enriquecen cada escena.

Relevancia Universal: Aunque la historia es específicamente judía, los temas de censura, amor prohibido, persecución y resistencia cultural trascienden cualquier frontera.

Por qué necesitamos ver esta obra ahora

En un momento donde vemos resurgir discursos de odio, donde la diversidad sexual sigue siendo atacada, donde las minorías enfrentan discriminación sistemática, “Indecente” nos recuerda que estas batallas no son nuevas, pero tampoco están ganadas definitivamente.

La obra celebra el amor, la magia y la esperanza ante las mayores adversidades, mostrándonos que el arte tiene el poder no solo de resistir, sino de transformar corazones y mentes.

Una compañía excepcional

Bajo la dirección de Cristian Magaloni y la traducción y adaptación de Enrique Arce Gómez, esta producción mexicana ha logrado capturar la esencia universal de la obra de Vogel mientras la hace profundamente relevante para nuestro contexto.

El elenco, que incluye a Alberto Lomnitz, Elizabeth Guindi, Ana Guzmán Quintero, Majo Pérez, Roberto Beck, César Chapolla, Jorge Lan, Federico Di Lorenzo, Manuel Gorka, Leo Soqui, Silvestre Villarruel, Cecilia Becerra, Itzel Conde y Francisco Verden, ha creado un ensemble que funciona como una verdadera compañía de repertorio, donde cada actor es fundamental para el conjunto.

Información práctica

Cuándo: Del 21 de agosto al 28 de septiembre de 2025

Horarios:

– Jueves, viernes y sábados a las 19:00 horas

– Domingos a las 18:00 horas

– Duración: 120 minutos (15+)

Dónde: Teatro del Bosque – Centro Cultural Helénico

Nota importante: La función del 31 de agosto queda suspendida, pero se repone el miércoles 10 de septiembre a las 19:00 horas.

Una invitación más allá del teatro

Ir a ver “Indecente” no es simplemente asistir a una función teatral; es participar en una conversación necesaria sobre libertad, diversidad, resistencia y esperanza. Es honrar la memoria de quienes lucharon antes que nosotros y renovar nuestro compromiso con los valores que creemos que vale la pena defender.

En una época donde la palabra “indecente” se usa para atacar lo que es diferente, esta obra nos invita a reclamar esa palabra, a encontrar la decencia en la diversidad, la belleza en la resistencia, y la esperanza en la memoria colectiva.

Porque algunas historias no solo merecen ser contadas; necesitan ser vividas, sentidas y compartidas. “Indecente” es una de esas historias.

No se la pierdan. El teatro, cuando es verdadero, cambia vidas. Y esta es una de esas obras que nos recuerdan por qué el arte importa.

Esta temporada está dedicada a la memoria de Eloy Hernández, recordando que el teatro es también una forma de honrar a quienes ya no están con nosotros pero cuyo legado sigue vivo en cada función.