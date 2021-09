La inversión en Ben & Jerry's, el bastión progresivo de los helados, está comenzando a desvanecerse a medida que los estados rojo, azul y morado están sacando los dólares de las pensiones de la empresa.

A medida que avanza la política de Israel, esto difícilmente cumple con la gravedad del voto de la Cúpula de Hierro en el Congreso la semana pasada. Pero la cadena de helados ya está en camino de perder cientos de millones en compras de acciones y eso podría crecer entre los estados diciéndoles a las empresas que si boicotean a Israel , las boicoteamos a ustedes.

Ponerse político en una heladería puede parecer demasiado lindo. Pero en julio, Ben & Jerry's, con sede en Vermont, anunció que dejaría de vender su producto y de hacer negocios en lo que llamó "Territorio Palestino Ocupado", declarando "Creemos que es incompatible con nuestros valores que nuestro producto esté presente en un reconocida ocupación ilegal ".

El 21 de septiembre, el tesorero del estado de Arizona retiró formalmente todo el dinero de la pensión de los empleados estatales de Unilever, la empresa matriz de Ben & Jerry's, una pérdida de $ 143 millones.

Unos días antes, la división de inversiones de Nueva Jersey informó a la empresa que retiraría sus 182 millones de dólares en inversiones en pensiones.

El director de inversiones de Florida dijo el miércoles que el estado dejará de invertir en la empresa. Mientras tanto, Illinois y Nueva York están considerando hacer lo mismo.

Es probable que sigan más estados.

Los estados que retiran inversiones se encuentran entre los que tienen leyes o políticas formales que impiden que las pensiones compren acciones en una empresa que boicotea o desinvierte en Israel, una forma de contrarrestar el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanción , también conocido como BDS.

En el caso de Florida, la ley estatal no requeriría vender sus $ 139 millones existentes en acciones de Unilever, pero a partir del 26 de octubre, el estado detendrá nuevas inversiones.

En julio, Liz Gordon, directora ejecutiva de gobierno corporativo del Fondo Común de Jubilación del Estado de Nueva York, dijo al director ejecutivo de Unilever, Alan Jope, que el contralor Thomas DiNapoli “ está preocupado y preocupado ” por el anuncio de Ben & Jerry's. Nueva York tiene $ 73 millones invertidos en Unilever.

Pero el Empire State no ha actuado sobre esas preocupaciones como lo han hecho Arizona, Florida y Nueva Jersey.

El Centro Nacional Legal y de Políticas (NLPC), un grupo de vigilancia del gobierno y las empresas, está tratando de aumentar la presión sobre DiNapoli.

"Hacemos esto porque alguien tiene que responsabilizar a la junta independiente de Ben & Jerry's por el uso antisemita de su plataforma y los recursos de la empresa", dijo Tom Anderson, director de integridad gubernamental de la NLPC, en un comunicado.

La NLPC también ha presentado una queja ante el Servicio de Impuestos Internos sobre el uso de fondos de la Fundación Ben y Jerry.

La organización escribió recientemente una carta al contralor de Nueva York para solicitar la desinversión inmediata.

"Nos alentó que su oficina advirtiera a Unilever en julio que es la subsidiaria de Ben & Jerry's, por su decisión de dejar de vender helados en los 'territorios ocupados' de Israel, puso en peligro la capacidad y la voluntad del Fondo Común de invertir en Unilever", dice la carta .

La carta continúa afirmando que el problema más importante podría ser Anuradha Mittal, la presidenta de la junta directiva de Ben & Jerry's. Mittal es el arquitecto de la política de la empresa de helados de poner fin a las ventas en partes de Israel. Su cuenta de Twitter ha respaldado el movimiento de boicot, desinversión y sanciones dirigido a Israel, señala la NLPC.

Mittal dirige el Oakland Institute, una organización sin fines de lucro con sede en California que, según señala la NLPC, otorgó una subvención al Badil Resource Center for Palestina Residency and Refugee Rights en 2017. En 2020, la Unión Europea dejó de financiar el centro Badil después de que se negó a aceptar una Cláusula “antiterrorista” en su contrato de financiación.

“Si Unilever se opusiera verdaderamente al antisemitismo , ya habría roto su relación con Mittal”, dice la carta de NLPC a la Contraloría de Nueva York.

Por su parte, Mittal se ha opuesto a la caracterización, tuiteando en julio: “Esta acción no es antisemita. No soy antisemita. El odio vil que me han arrojado me intimida ".

Es importante destacar que Ben y Jerry o fundadores Ben Cohen y Jerry Greenfield-son ambos judíos y dijeron que estaban a favor de Israel en un New York Times artículo de opinión .

"Como partidarios judíos del Estado de Israel, rechazamos fundamentalmente la noción de que es antisemita cuestionar las políticas del Estado de Israel", escribieron.

Ese es un buen punto. Las políticas de cualquier gobierno son objeto de cuestionamientos. Pero señalar a Israel como "incompatible con nuestros valores" es desconcertante.

Como la NLPC le recordó al contralor, "el sesgo antiisraelí de Unilever se subraya por el hecho de que no ha anunciado ninguna intención de poner fin a las ventas de helados en China , donde es una marca extranjera líder".

Fred Lucas es corresponsal jefe de asuntos nacionales del Daily Signal y autor de Abuse of Power: Inside The Three-Year Campaign to Impeach Donald Trump.

Imagen: Reuters