El camino a la caballería

Alhadeff ha amado España desde que pasó dos años como estudiante en el país en 1969. Lo único que le faltaba a la residente de entonces 19 años era la cultura judía con la que creció en Seattle, que tiene el tercer mayor población sefardí en los EE.UU. Aunque habían pasado casi 500 años desde la expulsión, me dijo, “el conocimiento de la herencia sefardí [de España] en ese momento no estaba presente en absoluto. La gente no era consciente de ello en absoluto”.