El camino y la meta de Elul

Para un momento:

La Perashá de Reé, siempre cae en Elul, y no es casualidad. La Perashá comienza con las palabras: “Reé Hanojí Noten Lifnejem Hayom” – “Mira, he aquí, yo pongo delante de ustedes hoy”. Las primeras letras de la Perashá (de la letra Reé), son Resh, Alef, He: ראה que nos dice: “Reé, Elul Higuia”. Esta insinuación, nos viene a decir “Paren”, la persona con su correr de la vida, la presión económica, familiar, social, etc., no nos hace pensar y reflexionar en el juicio celestial.

Debemos hacer una pausa en este mes y analizar qué queremos y cómo lo conseguiremos. Tenemos a un patrón que nos presiona y nos obliga a trabajar en su empresa como se debe. Así como nos dice la Mishná: “Hayom Katzar… Vehapoalim Hatzelim… Vehasejar Arbe… Ubaal Habait Dojek” – “El día es corto… y los trabajadores son flojos… el pago es muy grande… y el patrón presiona. Debemos estar atentos en Elul, ya que es el momento donde Hashem nos presiona y nos exige parar un momento y retomar nuestro camino correcto.

Conocemos el camino:

Hay un Pasuk que dice: “no es este el camino y no es esta la ciudad” , el profeta nos viene a decir, que para llegar a cualquier meta que queramos en la vida, debemos de asignarnos el camino correcto para llegar a nuestro destino que queramos.

Cuando comienza Elul, es el principio del camino. Este camino es largo y difícil; Selijot, esfuerzo en acercarse más a Hashem, comunidades que tocan el Shofar, Rosh Hashaná, Aseret Yemé Teshubá, Yom Kipur, Sucot y Simjá Torá.

Todos nosotros conocemos ese camino y durante varios años lo hemos pasado; y cada año sabemos que en este camino debemos de mejorar, de cambiar, de acercarse más a Hashem; sabemos que Rosh Hashaná y Yom Kipur son días muy especiales, y son épocas que Hashem se encuentra cerca de nosotros, así como dicen los Jajamim, “Ani Ledodí, Vedodí Lí” – “Yo para mi querido, y mi querido para mí”; que las iniciales, forman la palabra ELUL.

Todos conocemos “el camino”, y sabemos que ese camino nos conduce a algo o a algún lugar. La pregunta es: “¿cuál es la meta del camino que estamos recorriendo y hemos recorrido tantos años?” ¿A qué lugar queremos llegar? Nosotros decimos en la Tefilá: “Abinu Malkenu, Na Al Teshibenu Rekam Milefaneja” (nuestro padre, por favor no nos respondas en vano).

La meta:

Después de haber transcurrido tantos días con santidad, más cercanos a Hashem y con ganas de mejorar y cumplir con la voluntad de Hashem; así como logramos cada mes de Elul, Rosh Hashaná, Yom Kipur y Simjá Torá, hay un Pasuk que leemos en Simjá Torá, que dice: “Atá Oreta Ladaat, Ki Hashem Hu Haelokim, En Od Milebadó” – “ A ti se te ha mostrado, para saber que el Eterno, él es el D-os; no hay nada fuera de él”. Nuestra meta de todos estos días, es llegar a Simjá Torá, con la creencia y el reconocimiento que Hashem es el único. Esta es nuestra meta que debemos llegar.