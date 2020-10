Diario Judío México - En uno de los tramos de costa más bellos de la provincia de Salerno, en el centro del golfo formado por la punta Germano al oeste y el cabo Sottile al este, en dos vertientes montañosas, la ciudad de Positano se encuentra en una espléndida posición panorámica.

Su territorio conserva vestigios de asentamientos muy antiguos, ya evidentes en el Paleolítico, como atestiguan los restos hallados en la gruta denominada La Porta, no lejos de la ciudad, pero también restos romanos, como los de una gran villa, visibles cerca de la iglesia parroquial. Según la tradición, Positano fue fundada por habitantes de la cercana Paestum, refugiados después de un asedio sarraceno, en el lugar donde ya se encontraba una abadía benedictina dedicada a San Vito antes del siglo X.

Hasta la década de 1950, los principales ingresos de Positano provenían de la pesca hasta que comenzó a atraer turistas, incluido John Steinbeck, quien escribió en Harper’s que “es un lugar de ensueño que no es del todo real cuando estás allí y se vuelve increíblemente real después de que te has ido.”

Cuenta la leyenda que los tres islotes de Li Galli, frente a las costas de Positano y a menudo denominados “Sirenuse”, estaban habitados por sirenas que intentaban seducir con su canto a todos los que navegaban cerca.

Le Sirenuse abrió en 1951, cuando cuatro hermanos napolitanos, Marchesi Aldo, Paolo, Anna y Franco Sersale, convirtieron su casa de verano en Positano en un hotel con encanto, con vistas a la bahía de Positano. Hoy en día, el complejo de 58 habitaciones se considera uno de los hoteles de lujo junto al mar más importantes de Italia, aunque aún conserva la atmósfera íntima y culta de una casa privada.

Encaramado en la escarpada ciudad costera de Positano con una magnífica vista de la playa, la serena elegancia y el delicado estilo mediterráneo son las señas de identidad de este alojamiento único, considerado uno de los mejores en Italia por su refinada arquitectura y su esmerada atención detalle.

Este bellísimo hotel es miembro de The Leading Hotels of the World, un portal a las maravillas del mundo hotelero en el mundo. Establecido en 1928 por varios hoteleros europeos influyentes y con visión de futuro, Leading Hotels tiene un compromiso de nueve décadas de brindar experiencias de viaje notables.

La ligera cocina mediterránea del romántico restaurante La Sponda de Le Sirenuse se basa en ingredientes locales frescos e inspirada en las grandes tradiciones culinarias de Nápoles y la costa de Amalfi. Infundida por la elegancia ociosa de la dolce vita de Positano, La Sponda está iluminada, por la noche, con cuatrocientas velas que crean una atmósfera inolvidable.

Sus menús continúan reflejando la luz y el enfoque mediterráneo iniciado en La Sponda por el chef Temperini, quien es reconocido por el joven chef ejecutivo como «mi maestro número uno». La regla de oro de Gennaro es, dice, «respeto por el territorio, por las tradiciones locales y los ingredientes locales».

