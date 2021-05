En conmemoración del Yom Yerushalayim (Día de Jerusalém) este próximo lunes, Moriah Films del Centro Simon Wiesenthal presenta con orgullo un clip de su aclamado documental "Los primeros ministros: los pioneros" cuando Jerusalén se reunificó victoriosamente en junio de 1967

Este año se cumplen 54 años desde que el ejército israelí venció a las fuerzas jordanas para capturar la Ciudad Vieja de Jerusalén y reclamar el sitio más sagrado del judaísmo, el Muro Occidental.

"Los primeros ministros: los pioneros" se transmite a través de iTunes y GooglePlay

https://vimeo.com/420478013/400da98135

Amazon Prime Video: https://www.amazon.com/Prime-Ministers-Pioneers-Sandra-Bullock/dp/B07G2YJRTX/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=multicom-20&linkId=9e65bb517095cc5ad0b7dc08f9f175a3&language=en_US

iTunes: https://itunes.apple.com/us/movie/the-prime-ministers-the-pioneers/id1367365502

GooglePlay: https://play.google.com/store/search?q=The%20Prime%20Ministers%3A%20The%20Pioneers&c=movies&hl=en_US

www.moriahfilms.com/film-library/the-prime-ministers-the.html

Los primeros ministros: los pioneros

Con las voces de Sandra Bullock, Michael Douglas, Leonard Nimoy y Christoph Waltz

Los primeros ministros: Los pioneros se centra en 1947 y 1973 cuando el embajador Avner trabajó con los primeros ministros Levi Eshkol y Golda Meir y (entonces) el embajador de Estados Unidos Yitzhak Rabin

The Prime Ministers: The Pioneers, es el decimotercer estreno de Moriah Films, la división de cine documental ganadora del Oscar® del Centro Simon Wiesenthal. Basado en el libro más vendido del embajador Yehuda Avner, The Prime Ministers: The Pioneers lleva a la audiencia al interior de las oficinas de los primeros ministros de Israel a través de los ojos de un conocedor, Yehuda Avner, quien se desempeñó como asistente principal, tomador de notas en inglés. y redactor de discursos de Levi Eshkol, Golda Meir, Yitzhak Rabin, Menachem Begin y Shimon Peres

La primera de dos partes, Los primeros ministros: los pioneros se centra en los años de trabajo del embajador Avner con los primeros ministros Levi Eshkol y Golda Meir y luego con el embajador estadounidense Yitzhak Rabin y revela nuevos detalles sobre la Guerra de los Seis Días, el desarrollo de la estrecha relación estratégica de Israel. con Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo y la Guerra de Yom Kipur y sus secuelas

Tejiendo un rico tapiz de historia y testimonios personales, The Prime Ministers: The Pioneers da vida a algunos de los eventos más importantes de los siglos XX y XXI. Protagonizada por las voces de Sandra Bullock como Golda Meir, Michael Douglas como Yitzhak Rabin, Leonard Nimoy como Levi Eshkol y Christoph Waltz como Menachem Begin, The Prime Ministers: The Pioneers está escrita, producida y dirigida por el ganador del Oscar® Richard Trank y compañía. -escrito y producido por el dos veces ganador del Oscar®, el rabino Marvin Hier. El ganador de un Grammy y un Emmy, Lee Holdridge, compuso y dirigió la banda sonora original de las películas

Foto y video cortesía del Centro Simon Wiesenthal

http://www.diplomacy.co.il/frontpage/4505-simon-wiesenthal-center-to-mark-jerusalem-day-with-special-moriah-films