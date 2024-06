El complejo desafío de defender públicamente a Israel

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Aunque tendría que estar ya curada de espanto, reconozco que sigue pareciéndome increíble el nivel de odio e ignorancia que hay respecto a la guerra entre Israel y Hamas. Menciono sólo algunos puntos.

– Elementos que se presentan y consideran progresistas y defensores de la libertad hacen caso omiso de la masacre del 7 de octubre cometida por los terroristas en el sur de Israel, o la minimizan o dan a entender que no es cierto que eso ocurrió. Y hay quienes sí lo creen pero no consideran que eso da a Israel derecho a tratar de destruir a Hamas.

– Los mismos que creen automáticamente cada información que sale de Gaza, aunque su fuente es Hamas, una organización terrorista asesina,ponen en duda cada declaración, revelación o explicación de Israel. A Hamas o cualquier cosa que hagan los palestinos, lo ven como causa digna de defender mientras que a Israel lo ponen siempre en el banquillo de los acusados, automáticamente. O sea, ven a Israel primero como responsable de cualquier cosa, y si Israel explica y muestra pruebas sobre lo contrario, dicen que son excusas o fabricaciones.

– Estos elementos no aceptan que se plantee el lado israelí. Enseguida te llaman de propagandista, defensora de genocidios y otras barbaridades. Tienen su verdad bien ordenada y esquematizada y no aceptan nada que la rasgue, tampoco los hechos. Un ejemplo concreto, la reciente tragedia del incendio en Rafah en el que hubo decenas de muertos.

Más allá del hecho que no tengo dudas que la guerra contra Hamas que libra Israel es de autodefensa, tengo claro que puede haber errores en el terreno, como pasa en absolutamente todas las guerras (aunque nadie habla de las otras, solamente de las que libra Israel) y que eso puede llevar a muerte de inocentes . Pero si muestro elementos que pueden dejar en claro la responsabilidad de Hamas, como por ejemplo que terroristas hayan estado con armas y cohetes cerca de los civiles y por eso hubo una fuerte explosión y serio incendio, ya te dan a entender que el video que subo es falso, que está editado y demás. Pero a Hamas le creerán enseguida. Patético. Y además, por supuesto, te acusan de apoyar asesinato de civiles.Casi de más está decir que ridiculizan admisión de errores por parte de Israel y siempre le atribuirán mala intención y deseo de matar civiles.

– Saltan rápidamente a acusar a Israel de no acatar órdenes internacionales pero no tienen nada para decir del uso que hace Hamas de su gente como escudos humanos, de todos los crímenes terroristas prohibidos por el Derecho internacional. O simplemente por la moral. Ejemplos: asesinatos, violaciones, decapitaciones , secuestros…y tanto más.

– Todo esto,más que nada, odio y hostilidad en distintos grados. Pero está también la ignorancia. Están todos aquellos que siguen presentando el hecho que no hay un Estado palestino como culpa histórica de Israel, haciendo caso omiso totalmente del hecho que los palestinos rechazaron todas las propuestas que recibieron, inclusive en 1947, cuando la ONU propuso dos estados, uno judío y otro árabe, en el territorio de la Palestina del mandato británico. Los judíos aceptaron y los árabes rechazaron, porque optaron por la guerra para tratar de destruir a Israel.

Esto no quita el hecho que el gobierno actual de Israel se opone a un Estado palestino independiente, eso es clarísimo. ¿Pero y antes? Israel no nació con Netanyahu ni con el gobierno actual.

– Otro elemento al hablar de ignorancia. Algo más sobre el Estado palestino. Cuando hay quienes ya reconocen que los palestinos dijeron «no», defienden su postura diciendo que no tenían por qué aceptar que se entregue «parte de sus tierras a los judíos». Esa gente no sabe nada de la historia. No saben que nunca hubo un estado palestino independiente, que esos territorios nunca fueron de los palestinos sino que pasaron distintas ocupaciones extranjeras. En 1947 tuvieron la posibilidad histórica – que los judíos sí aceptaron- de formar ese estado, pero dijeron que no.

– Y algo muy de fondo que siento la necesidad de recalcar. Defender a Israel y su derecho a vivir en paz y seguridad, no es odiar a los palestinos ni querer su destrucción. En absoluto. No albergué nunca ese sentimiento. A los terroristas les deseo lo peor del mundo, ojalá todos sean eliminados. Pero a la gente inocente no, para nada.

Por eso precisamente dolió mucho ver cómo la mayoría de los civiles palestinos aplaudieron la masacre y hasta hubo quienes participaron en el asalto a Israel.

Cuando salen en el mundo hoy en día a manifestar contra Israel enarbolando banderas palestinas, yo veo eso como apoyo a Hamas, no como manifestaciones «pro palestinas». Estar a favor del pueblo palestino, desearle lo mejor, no es apoyar las diatribas y mentiras contra Israel, no es apoyar todo lo que excusa a Hamas y lo justifica. Quienes verdaderamente quieren lo mejor para el pueblo palestino, deben exigir el fin de Hamas, que Hamas no siga robando el dinero y los derechos de los palestinos para usarlos contra Israel.

Quien sabe que eso es lo que hace Hamas y sigue defendiéndolo con tal de atacar a Israel, es un hipócrita antisemita, no un defensor de la libertad.