Diario Judío México - Se han escrito mas de 2200 artículos sobre Coronavirus y los niños hasta esta semana.

Aparentaría que sabemos mucho y que deberíamos de estar preparados, pero seguimos sin saber mucho sobre el virus

Muchos artículos hablan de números muy bajos de pacientes: 6-20 niños.

Estamos lejos de formarnos una opinión científica extensa sobre como abordar la situación del coronavirus con los niños.

Gracias a los amigos Amigos en México del Hopital Shaare Zedek de Israel, el pasado 2 de agosto, pudimos escuchar al Dr. Giora Weiser,Director de la Unidad de Urgencias Pediátricas de dicho centro Medico, en una conferencia titulada “Corona through the Eyes of Sick Children: What COVID-19 Means to Pediatric Medicine”. El Audio lo pueden oír en este link: https://tinyurl.com/PediatricCovid19

Aquí están algunos de los puntos más destacados de la conferencia, gracias a Carol Broussi y a Diariojudio.com por esta información,:

Un poco mas sobre el Dr. Weiser:

Es reservista de Nahal. Estuvo en el hospital itinerante de las FDI en Filipinas y Nepal. Padre de 5 hijos.

¿Qué sabemos de Covid-19?

Es un virus. Que afecta a los niños mucho menos que a los adultos. Que los niños tienen síntomas mas leves… pero no sabemos todavía porqué. Sabemos que los niños son en su mayoría asintomáticos. Tienen fiebre, diarrea. Hasta en casos de recién nacidos con Covid-19, solo tienen fiebre y nada mas.

Teoría 1) El virus entra en el cuerpo conectando células. Hay unas bisagras donde el virus se agarra para poder entrar. Al entrar causan inflamación en diferentes partes del cuerpo: pulmones, estómago, etc. Por suerte los niños chiquitos tienen bajos niveles de este receptor. De tal manera que no se infectan tanto. Y cuando se infectan sus síntomas son mucho mas leves que los de los adultos

Teoría 2) los niños tienen lo que llamarían reactividad cruzada. Ellos están mas acostumbrados a exponerse a varios tipos de virus. Entonces el Coronavirus es uno mas de todos esos virus.

¿Qué tan mal se ponen los niños con Coronavirus?

Hay reportes muy escasos de casos de muertes por Covid-19 en niños alrededor del mundo. Como en casos de adultos, se complican cuando hay una enfermedad adyacente. El número es mínimo a nivel mundial. Si comparamos Covid-19 con, por ejemplo, muertes por diarrea, al año mueren medio millón de niños por a enfermedad…

Hemos visto casos con ulceras o herpes en manos y pies. Algo bastante inusual. No hay tratamiento. Solo han habido un par de casos. El fenómeno mas inquietante han sido casos de fallas múltiples en el sistema inflamatorio. Empieza con fiebre, hay algo de manifestaciones en la piel y luego se va hasta el corazón y puede causar fallas en el mismo. De igual manera hemos visto casos de la enfermedad de Kawasaki que tiene los mismos síntomas y no hay tratamiento.

Pero el problema mas serio es que los niños con otros problemas comunes y diversos no están yendo a los doctores o a los hospitales a tratarse. Por ejemplo, hemos tenido casos de apendicitis que en una época normal, cuando al niño le duele el estomago, se sabe qué es, se va al hospital y se opera. Ahorita estamos viendo casos que se complican porque los papás no están yendo pronto a tratarse y llegan ya cuando la apendicitis reventó y tienen infección en todo el cuerpo. En esos casos hay que darles antibióticos y tienen que quedarse en el hospital una semana… Se complican por no llevar a sus hijos a tiempo al doctor, por miedo a contraer Coronavirus. Han habido casos de muerte por estas situaciones.

¿Qué es lo que NO sabemos?

Los efectos a largo plazo. Estamos viendo que en los adultos puede haber un impacto en el sistema respiratorio. No sabemos con los niños.

No sabemos cómo el Covid-19 va a interactuar con los otros virus.

Y el gran enigma es: el invierno. No sabemos que va a pasar. Siempre hay muchos niños con enfermedades respiratorias. No sabemos cuánto se van a complicar las cosas en ese momento.

¿Que tan infecciosos son los niños para las otras edades?

Tan infecciosos como los adultos. No tenemos evidencia de que son mas o menos que los adultos.

¿Qué se hace si hay un hijo enfermo en la casa? ¿Lo debemos de aislar?

Depende de la edad y del niño. Un niño de 12 años puede ser que ya pueda quedarse aislado solo, pero es un problema para niños más chicos. Y hay que diferenciar por qué estamos aislándonos: ¿es porque un adulto está infectado? ¿porque entró en contacto con un infectado? o porque el niño está infectado? En Israel los padres han tenido opciones variadas como: aislar al hijo/a con un padre, por ejemplo. Hay que buscar opciones para cada familia.

¿Qué piensa de abrir las escuelas en septiembre?

Si se hace cuidadosamente, de una buena manera si estuviese bien abrir. En Israel abrieron relativamente rápido. Lo hicieron con mucho cuidado y siguiendo varias reglas: dividieron las clases en mas chicas, todos usando cubrebocas, cerraban clases si un compañero estaba enfermo. Usan un sistema de “encapsulamiento” donde las clases se dividen en grupos mas pequeños, y limitan el contacto con el resto de los niños. Así, si un grupo se contagia, no tienen que cerrar toda la escuela, sino que saben qué grupo se tiene que ir a su casa a aislar. En Israel, con tanto desempleo, este tipo de arreglos requirieron mas empleados en las escuelas, así que pudieron contratar a varios maestros/as que no tenían trabajo.

En las escuelas los maestros se han enfermado, no los niños.

¿Ve la luz al final del túnel?

Claro que si! Esto es un virus (nada mas). Desarrollaremos la vacuna o aprenderemos a vivir con esto todo el tiempo que necesitemos. ¿cuánto tiempo? No se. sabe, Pero seguro nos tenemos que preparar porque para este invierno seguramente vamos a seguir con el virus y sin vacuna. No hay opción.

Sobre los niños en Shaare Zedek:

Los niños se enferman menos de Covid-19 que los adultos. Entonces todo el dinero se está yendo hacia atender a los adultos. Pero las Unidades de Emergencia Pediátrica en todo Israel están siendo afectadas. Están asumiendo que los niños van a estar bien, pero no tenemos idea todavía como nos va a afectar en el invierno, por ejemplo. Y tal vez sea un problema.

Las Emergencias Pediátricas:

Han sufrido una disminución del 25%. Entiéndase que Shaare Zedek Medical Center tiene la 3ª Unidad de Emergencias Pediátricas mas grande de todo Israel. Atiende el 60% de todos los casos de Jerusalem. No es una Unidad pequeña! Y no tenemos una sección separada para tener a los niños que pueden o no tener el virus. Por ahorita, solo separamos una zona con cortinas, pero tampoco podemos ahora construir paredes porque puede ser que necesitemos mas espacio en el invierno. Por ahora tenemos a todos los niños juntos. No es lo ideal. Es un problema. Pero es nuestro reto. El hospital está usando los fondos para los adultos ahora y los niños se está rezagando.

Detalles que han cambiado:

Los payasos vienen menos, los regalitos y paletitas no llegan. A nosotros nos gusta dar un detallito de regalo al niño que tuvo que pasar por, por ejemplo, una inyección, y ahora no tenemos qué darles. Siempre teníamos voluntarios que venían. En fin. Ahora está siendo difícil consentir a los pacientes niños.

Su filosofía:

Los niños merecen obtener la mejor medicina del mundo y la mejor medicina debe venir con la mejor sonrisa y una maravillosa actitud. Las enfermeras, los médicos, las personas de limpieza, todos deberían estar allí para hacer que la experiencia del niño sea lo mejor posible… y el Coronavirus lo ha arruinado todo. Nos tenemos que mantener separados, los tenemos que encerrar en una habitación, y debemos tener cubrebocas (eso quiere decir que no puede ver mi expresión facial). Tampoco podemos permitir que los payasos se acerquen demasiado a ellos. Se ha vuelto impersonal. Los padres sienten el peligro cuando entran a la Unidad. Puede haber un paciente con Covid-19 y no puedo decirles que se vayan. En mi unidad yo exijo que los niños reciban el mejor tratamiento posible. Estamos teniendo dificultades para hacerlo. No tenemos las herramientas. Pero hacemos lo que podemos.

Pone el ejemplo de cuando fue a las Filipinas y a Nepal: ahí veías claramente las enfermedades y lo que tenías que hacer. Ahora si un niño viene no saben si tiene síntomas de Coronavirus u otra cosa. Un ejemplo: un niño llega solo porque se rompió la pierna. Ahora es muy complicado sacarle las radiografías sin que se infecte. Yo me tengo que vestir como astronauta, me veo temeroso y el niño se asusta… y el pobre niño todo lo que tenía era una pierna rota… no le puede dar ni una paletita y una sonrisa de consuelo…

¿Cómo están lidiando con el estrés?

Estamos aguantando. Lo vemos como una misión. Es una decisión estar allí. Es estresante pero hay mucha comunicación entre el personal. Hay muchas pláticas motivacionales. También hacemos simulaciones, para ver como mejoramos tratamientos a los niños y consentimos a los padres.

¿Ha sido mas difícil que cuando hay un ataque terrorista?

No para nada. Esto es (solo) un virus. El estrés es por la seguridad médica de uno y del personal médico, para que no nos infectemos o que no veamos algo importante en el tratamiento de los niños. Un ataque terrorista es un trauma. Es mucho peor. Ves cosas mas dramáticas y traumáticas.

¿Qué tamaño tiene la Unidad de Emergencia?

Tiene 12 camas normales, 4 cuartos para examinar, 2 camas para casos de trauma y una sala de presión negativa. En esas 16 camas, acomodan hasta 54 niños durante el invierno!! Es terrible, pero nos arreglamos. Somos 4 doctores, y 2 residentes en la mañana y en la noche.

Conclusión: Covid-19 es un reto. Estamos arreglándonos con mucha incertidumbre.

