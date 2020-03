El coronavirus que estalló en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan en China ha infectado a decenas de miles de personas y hasta el momento se ha cobrado más de 2400 vidas. La rápida propagación del virus ha provocado el pánico mundial, y varios países, incluido Israel, han tomado medidas sin precedentes para hacer frente al peligro de infección, como cerrar sus puertas a los extranjeros que llegan de China y otros países, evacuando a sus propios ciudadanos de China. y ponerlos en cuarentena hasta que se elimine la posible infección. Las compañías comerciales también han tomado medidas extremas: las aerolíneas han cancelado los vuelos hacia y desde China, mientras que las corporaciones gigantes han anunciado que suspenderán sus actividades en China hasta nuevo aviso. Más allá de la dimensión médica, el brote y las respuestas resultantes tienen implicaciones potencialmente de largo alcance, particularmente en el nivel económico. A la luz de la posición central de China en la economía global, cualquier interrupción o desaceleración en su actividad económica también tendrá un impacto en Israel y su entorno global. Al mismo tiempo, en ausencia de una propagación mundial más amplia del virus, se espera que el daño a Israel sea limitado. De hecho, en esta crisis, las compañías israelíes podrían incluso encontrar nuevas oportunidades para promover sus negocios con China.

Diario Judío México - El papel principal de China en la economía global desde que se unió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 es indiscutible. Hoy, el PIB de China, que se sitúa en $ 14.1 billones, constituye casi una quinta parte de la producción mundial. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la tasa de crecimiento de China cayó al 6,1 por ciento en 2019, pero su participación en la economía mundial aumentó.

El creciente impacto de China en la economía global ha incluido a Israel, derivado en parte de la política israelí que busca fortalecer los lazos económicos con Asia en general, y China en particular. Acompañado por docenas de empresarios israelíes, el primer ministro Netanyahu visitó Beijing en marzo de 2017, con el objetivo de profundizar estos lazos económicos mientras se enfoca en el creciente interés de China en la innovación y la tecnología y el deseo de Israel de aumentar sus exportaciones a China. Durante esta visita, se firmaron docenas de acuerdos por valor de miles de millones de dólares en una variedad de campos, incluidos equipos médicos y alta tecnología. También hubo acuerdo sobre la necesidad de acelerar la introducción de la zona de libre comercio entre los países, y de traer 20,000 trabajadores de la construcción chinos a Israel.

La balanza comercial entre Israel y China es un buen reflejo de estos lazos fortalecidos. En 2009, las exportaciones israelíes a China totalizaron alrededor de $ 1 mil millones, mientras que las importaciones ascendieron a $ 4,6 mil millones. Para 2018, las exportaciones a China (excluyendo diamantes) alcanzaron $ 4.7 mil millones (9.8 % de todas las exportaciones israelíes), mientras que las importaciones de China alcanzaron $ 11 mil millones (14.9 % de todas las importaciones).

El brote de coronavirus ha llevado a un alto absoluto temporal en la mayor parte de la actividad comercial de China. Las fábricas han dejado de funcionar, los puertos se han cerrado, el transporte se ha detenido y las cadenas de suministro están bloqueadas. Se han pospuesto todas las actividades no urgentes, incluidas las delegaciones comerciales en ambas direcciones, negociaciones, compras e inversiones. Los chinos que trabajan en el extranjero y que regresaron a casa para las vacaciones del Año Nuevo chino tienen prohibido regresar al trabajo debido a restricciones de viaje en China o en los países donde trabajaron.

Según las últimas estimaciones para 2020, el crecimiento mundial será inferior al previsto anteriormente; se reducirá hasta un 0,3 % del crecimiento mundial esperado, que ascenderá a un 3 %. En este contexto, el daño esperado más significativo en el Medio Oriente será en la industria petrolera, que sufrirá un golpe inmediato debido a los vuelos cancelados y la caída de la demanda de China. China es el mayor importador mundial de petróleo crudo, y aproximadamente la mitad de sus importaciones provienen de Oriente Medio. A mediados de febrero, la OPEP redujo sus pronósticos de demanda de petróleo en 2020 en un cuarto de millón de barriles por día, a 99 millones de barriles. Esto se debió a las preocupaciones de una desaceleración causada por el virus. Además, una menor demanda a un precio más bajo reduce los ingresos de los exportadores de petróleo, como los países de la OPEP, así como Rusia. Arabia Saudita, cuyo mayor cliente para el petróleo es China, y otros países de la OPEP ya están considerando la opción de reducir las cuotas para hacer frente a la caída del precio. Una crisis continua podría ser muy perjudicial para Irán, ya que el 30 % de todas las exportaciones iraníes después de la imposición de sanciones, que se basan principalmente en el petróleo, están destinadas a China.

Contrariamente al daño económico esperado por sus vecinos, Israel aparentemente tiene menos motivos de preocupación. Excluyendo los efectos secundarios de una desaceleración en la economía global, que podría expresarse con mayor fuerza en el mercado de capitales israelí, las relaciones directas de Israel con China se basan principalmente en el comercio, la construcción de infraestructuras, las inversiones, los trabajadores chinos en la industria de la construcción y el turismo. No se espera que las importaciones de China se vean afectadas a corto y mediano plazo, y no se pronostica una escasez de bienes importados de China, ya que las tiendas en Israel generalmente tienen existencias durante varios meses. Después de las vacaciones extendidas del Año Nuevo chino, las fábricas en China comenzaron gradualmente a reanudar sus operaciones, y la experiencia pasada muestra que compensarán cualquier déficit mediante un trabajo adicional. Tampoco se espera que las exportaciones a China sufran daños significativos. La mitad de los bienes que Israel exporta a China son componentes electrónicos ($ 2 mil millones en 2018), la mayoría de los cuales son fabricados por Intel. Según el Instituto de Exportación de Israel, los componentes fabricados en Israel se envían a China para probarlos y ensamblarlos en varios productos, pero esta corporación internacional tiene numerosas plantas en toda Asia y el mundo, que podrían proporcionar un reemplazo para las fábricas en China.

En los campos de infraestructura e inversiones, en los que las empresas chinas son muy activas en Israel, los proyectos se extienden por muchos meses e incluso años. Por lo tanto, es probable que una vez que la crisis haya terminado, el trabajo en los proyectos iniciados compensará el retraso, las negociaciones en curso se reanudarán desde donde se interrumpieron, y los inversores cubrirán las brechas, y tal vez con un impulso aún mayor. Incluso en la industria de la construcción, la situación no es particularmente grave. Aunque no llegan nuevos trabajadores de China, los que están aquí continúan trabajando y no se van. Si la crisis continúa, es posible que el gobierno israelí se vea obligado a responder a las demandas de la Asociación de Constructores de Israel de asistencia para importar trabajadores de Europa del Este y de la Autoridad Palestina para evitar una crisis en la industria,

El turismo es la industria que es más vulnerable a los daños causados ​​por el virus. El turismo entrante de China ha aumentado de manera constante, con un crecimiento del 37 % en el turismo de China en 2019 durante 2018. Pero esta cifra debe tomarse en contexto: los 160,000 turistas chinos que visitaron Israel el año pasado representan una porción muy pequeña (3.4 %) del turismo entrante en Israel. Aunque el turista chino en Israel tiende a gastar más que otros turistas, en promedio $ 230 por día de vacaciones, en comparación con un promedio de $ 150 por día gastado por otros visitantes extranjeros, el pánico debido al coronavirus ha llevado a muchos israelíes a cancelar sus visitas a Lejano Oriente y planee unas vacaciones en Israel, que compensarán la pérdida de ingresos de los turistas chinos.

En conclusión, ningún país que forme parte de la economía mundial es inmune a una crisis que dura muchos meses y paraliza grandes áreas de la actividad económica mundial, como es el caso actualmente en la provincia de Hubei. Se espera que las consecuencias típicas de una amplia crisis financiera resulten de una epidemia generalizada que conduzca a una fuerte desaceleración en la economía global, y esto también perjudicará a Israel. Sin embargo, es posible que, al contrario del pánico mediático en Israel, a menos que la crisis del coronavirus se prolongue drásticamente o haya un brote amplio del virus en el propio Israel, se espera que el daño tenga un alcance limitado y dependa del daño al economia global.

De hecho, las compañías israelíes podrían incluso encontrar nuevas oportunidades para promover negocios con China. Por ejemplo, las empresas que desarrollan productos para la industria de la salud y los servicios en línea encontrarán a los chinos particularmente receptivos a la cooperación. En la actualidad, las exportaciones de dispositivos médicos a China representan una pequeña porción (6 %) de las exportaciones totales a China. Israel debería aprovechar su reputación positiva en este campo para aumentar las exportaciones. Además, la crisis de salud podría dar a Israel la oportunidad de fortalecer los lazos con China en campos que no están directamente relacionados con la salud, para dirigir la cooperación tecnológica en áreas «blandas» que no entren en conflicto con las demandas estadounidenses a este respecto. Para lograr este objetivo, Israel debe actuar con sensibilidad y responsabilidad, mostrando empatía con una pareja amiga en tiempos de crisis.

Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron