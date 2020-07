Diario Judío México - Todo el mundo recuerda la famosa frase de Shakespeare: “to be or not to be”.

Analizando de dónde viene ese cuestionamiento, en la historia de Hamlet, nos percatamos de que su padre, el rey, fue víctima de el asesinato perpetuado por la madre y Laertes, tío de Hamlet , y hermano del rey quienes lo envenenan para usurpar el trono. Así, el tío se vuelve el rey y la mamá sigue siendo reina.

En la obra, y para descubrirlos, Hamlet organiza una obra de teatro en la que personifica a la madre y al tío cuando envenenan al padre de Hamlet, y al ver sus reacciones, confirma sus sospechas. Obvio, este asesinato, hecho por su madre y tío, lo va a marcar eternamente. Hamlet va a vivir en torno a fantasmas y un dolor insuperable que lo aqueja por siempre: le destruyeron la vida. Claro que los demás personajes, igual sufren por sus propias culpas. Shakespeare relata esta tragedia cuyo leit motif es ser o no ser después de re-conocer la historia del asesinato.

Shakespeare parece inmortal pues a través de su obra podemos entender lo que ocurre en la actualidad:

En estos días de hacinamiento por el Covid, hay vivencias muy positivas, donde las familias se fortalecen creando mejores vínculos; otras, que por el contrario, van a dejar marcados a los hijos:

muchas familias han estado viviendo cambios y“tragedias Hamletianas” : han vivido violencia, abuso sexual, depresiones, y dificultades por vivir aglomerados y muy alejados de sus amigos. También cambia su estatus, porque los padres han perdido el sustento, o por pérdidas de familiares o conocidos, incluso las nanas. Pudo haber cambiado la sensación de paz de hogar, por otra de angustia miedo e incertidumbre.

Todas las edades se ven afectadas, pero los más preocupantes son los hijos, que como Hamlet, pierden también la estabilidad emocional. Por eso hago un llamado a los padres, para cuidarse y cuidar a los hijos.

Es cierto que cada edad se vive distinto, pero toda relación familiar cambió por la circunstancia del Covid.

Los pequeños además de lo anterior, reeditan las fases edípicas de manera más intensa; los jóvenes se ven alejados de sus amigos y viviendo un nuevo estilo de bulying; algunas parejas, extrañan a sus amantes, y los mayores, tienen que alejarse de los hijos y nietos. Todos amenazados con nuevas situaciones económicas y sociales. El trabajo y la escuela cambió, y la casa cambió.

La problemática se da por angustia de separación o de inclusión social y económica.

Pero ojo: Casi todo recae más fuertemente sobre los hijos, como en Hamlet, que son depositarios de estas angustias y que no tienen las armas para defenderse.

El futuro no se ve muy alentador, y subsiste el fantasma del Covid: lo invisible que no sólo puede matar, sino también mantiene esta desestabilización. Hay miedo e incertidumbre (a Hamlet se le aparecía el fantasma de su padre) por el intangible Covid.

La nueva realidad nos hace distintos a lo que éramos antes, y no sabemos a qué nos vamos a enfrentar.

To be or not to be, ser o no ser, hoy todo y todos somos diferentes.

Podremos sobrevivir, como mejores personas, o terminará todo en tragedia como advierte Shakespeare?

To be or not to be… that is the question…