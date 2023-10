La culpa no es del muro; la culpa es de la gente, me comentó uno de los responsables del establecimiento de la barrera de seguridad fronteriza.

La culpa no es del muro; la culpa es de la gente, me comentó uno de los responsables del establecimiento de la barrera de seguridad fronteriza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel están pidiendo a la opinión pública que no se ocupe de las equivocaciones. Explican que hay que dejar que el jefe del Estado Mayor y los generales se centren en combatir y que después llegará el momento de las investigaciones.

Las Fuerzas de Defensa de Israel están pidiendo a la opinión pública que no se ocupe de las equivocaciones. Explican que hay que dejar que el jefe del Estado Mayor y los generales se centren en combatir y que después llegará el momento de las investigaciones.

Pero la exención temporal concedida a las FDI no incluye a los millones de israelíes que siguieron las noticias el sábado, asombrados y ansiosos por una guerra para la que nadie les preparó. Para mí, el 7 de octubre de 2023 fue una mega-error, una desgracia que las FDI nunca conocieron en todos sus años.

Pero la exención temporal concedida a las FDI no incluye a los millones de israelíes que siguieron las noticias el sábado, asombrados y ansiosos por una guerra para la que nadie les preparó. Para mí, el 7 de octubre de 2023 fue una mega-error, una desgracia que las FDI nunca conocieron en todos sus años.

Me explicaré: La primera desgracia fue la inteligencia. Una vez más, como en 1973, el sistema vio todos los signos reveladores, pero arrogantemente concluyó que se trataba de simples ejercicios, entrenamiento ocioso.

Me explicaré: La primera desgracia fue la inteligencia. Una vez más, como en 1973, el sistema vio todos los signos reveladores, pero arrogantemente concluyó que se trataba de simples ejercicios, entrenamiento ocioso.

La segunda desgracia fue la facilidad con la que los terroristas de Hamás saltaron la barrera; la tercera, la facilidad con la que regresaron a Gaza con docenas de rehenes. Y la cuarta, fue la lenta reacción de las FDI ante la infiltración. Decenas de terroristas se paseaban por la base del Cuerpo Blindado como si fuera suya, y no había ningún helicóptero para dispararles.

La segunda desgracia fue la facilidad con la que los terroristas de Hamás saltaron la barrera; la tercera, la facilidad con la que regresaron a Gaza con docenas de rehenes. Y la cuarta, fue la lenta reacción de las FDI ante la infiltración. Decenas de terroristas se paseaban por la base del Cuerpo Blindado como si fuera suya, y no había ningún helicóptero para dispararles.

La metedura de pata del Yom Kippur tuvo un mayor número de muertos, sin comparación. Esto es cierto, por supuesto. Pero en la guerra del 73 nos enfrentamos al mayor de los ejércitos árabes, no a una organización terrorista de segunda categoría. De aquella dolorosa guerra surgió una paz que perdura hoy, 50 años después del alto el fuego.

La metedura de pata del Yom Kippur tuvo un mayor número de muertos, sin comparación. Esto es cierto, por supuesto. Pero en la guerra del 73 nos enfrentamos al mayor de los ejércitos árabes, no a una organización terrorista de segunda categoría. De aquella dolorosa guerra surgió una paz que perdura hoy, 50 años después del alto el fuego.

Más allá de los detalles, había asombro ante lo que parecía una larga cadena de meteduras de pata. Lo confieso, de repente me sentí como si no viviera en Israel, del que estoy orgulloso, sino en Somalia.

Más allá de los detalles, había asombro ante lo que parecía una larga cadena de meteduras de pata. Lo confieso, de repente me sentí como si no viviera en Israel, del que estoy orgulloso, sino en Somalia.

En 2006, tras el secuestro de los dos soldados por Hezbolá, los aviones de la Fuerza Aérea convirtieron Dahieh, el barrio chií de Beirut, en un pueblo de ruinas. El bombardeo fue eficaz. Al parecer, se pide un ataque similar en Gaza: no hay ningún impedimento operativo para hacerlo.

En 2006, tras el secuestro de los dos soldados por Hezbolá, los aviones de la Fuerza Aérea convirtieron Dahieh, el barrio chií de Beirut, en un pueblo de ruinas. El bombardeo fue eficaz. Al parecer, se pide un ataque similar en Gaza: no hay ningún impedimento operativo para hacerlo.

La cuestión es cuál es el objetivo que se conseguirá con el bombardeo. Estamos cansados de los repetidos intentos de escarmentar a Hamás con bombardeos desde el aire. Si el horrible suceso del sábado nos enseñó algo sobre Hamás, fue que esta organización terrorista no puede ser domesticada.

La cuestión es cuál es el objetivo que se conseguirá con el bombardeo. Estamos cansados de los repetidos intentos de escarmentar a Hamás con bombardeos desde el aire. Si el horrible suceso del sábado nos enseñó algo sobre Hamás, fue que esta organización terrorista no puede ser domesticada.

Y lo que es más importante, el destino de decenas de rehenes, niños, mujeres, ancianos y soldados, pende de un hilo. Una bomba masiva no mejorará sus posibilidades de volver a casa sanos y salvos. Hamás siempre puede ponerlos en los tejados, como escudos humanos.

Y lo que es más importante, el destino de decenas de rehenes, niños, mujeres, ancianos y soldados, pende de un hilo. Una bomba masiva no mejorará sus posibilidades de volver a casa sanos y salvos. Hamás siempre puede ponerlos en los tejados, como escudos humanos.

La tercera opción es lanzar una operación terrestre. Las cuatro divisiones que las FDI llevaron al sur el sábado no salieron para defender los asentamientos que rodean Gaza, salieron para unirse a una operación terrestre, siempre y cuando los dirigentes políticos tomen una decisión. La mayoría de la opinión pública apoyará una operación de este tipo al principio. Entonces surgirán las preguntas: ¿Qué pasará al día siguiente de la operación, si nos quedamos nos desangraremos allí, si nos vamos, qué hemos hecho? ¿Pretendemos eliminar a toda la cadena de mando de Hamás durante la operación? ¿Quién ocupará entonces su lugar?

La tercera opción es lanzar una operación terrestre. Las cuatro divisiones que las FDI llevaron al sur el sábado no salieron para defender los asentamientos que rodean Gaza, salieron para unirse a una operación terrestre, siempre y cuando los dirigentes políticos tomen una decisión. La mayoría de la opinión pública apoyará una operación de este tipo al principio. Entonces surgirán las preguntas: ¿Qué pasará al día siguiente de la operación, si nos quedamos nos desangraremos allí, si nos vamos, qué hemos hecho? ¿Pretendemos eliminar a toda la cadena de mando de Hamás durante la operación? ¿Quién ocupará entonces su lugar?