Oy es tu fiesta kerida madre,es tu dia,

Dezearia estar serka de ti i ver tu alegria .

Ke plazer era kuando tu kara reyia

Rekordava mi chikes el tiempo ke te via.

xxxx

Mi destino no ayudo a lo ke yo bendizia,

Un dia supito se amataron las iluziones ke me azia ,

Ahora bivo kon las memorias de akea vida,

Yo tu ijo..esta kon sentidos ke nunka t’olvida.

xxxx

Durante tu vida me tuvites en tu korazon,en tus venas,

Oy es tu fiesta madre,te agradesko por tus penas,

Nunka puedre olvidar la kayentura de tus brasos

D’akeos sakrifisyos i tus emosyonantes abrasos.

xxxx

Siempre me rekuerdo de tus veladas en mi chika edad

Kon tus bezos i karisyas kerias mijorar mi sanedad.

En mis yoros i dolores tu siempre a mi lado,

Sin ti me via komo bivir en mundo asolado…

xxxx

Munchas lesyones me ansenyates kon tu veluntad,

La honestedad, la amabilidad i la karidad.

El tiempo ke en los sielos te renkontrare,

Por siempre seras mi reyna i te abrasare.

xxxx

Oy es tu fiesta madre es tu dia

Los sielos te bendigan,tu alma sea kerida .