La soledad y la distancia sacuden los sentimientos y VALORES CARDINALES de cualquiera.

Diario Judío México - El silencio, la calma y el no tener que salir corriendo a cumplir con algún compromiso previo, fosan a que uno pare su rutina diaria y se vea de frente, sin justificaciones. No hay ruido que aturda, ni personas que distraigan o lugares qué entretengan. Lo único que queda reconocer que uno se tiene a sí mismo y la imagen que se refleja ante el espejo, el rostro propio.

Hay veces que el reflejo es grato, el rostro esta en paz y en armonía, así que la persona esta satisfecha con su forma de ser, y puede vivir con tranquilidad. Por lo que el distanciamiento social, lo percibe como un paréntesis temporal, donde la vida parece moverse con lentitud, pero se puede bajar el trote de la vida y se encuentra la manera de pasar el tiempo de una forma constructiva. Es fácil aceptar la situación que se vive, sin pelearla y en lo posible, se tiene una actitud positiva, constructiva y sin conflictos.

Cuando la persona se encuentra frente a un reflejo que no le gusta o quizá lo desconoce, entonces necesita del ruido, extraña el caos y busca con desesperación la prisa para esconderse de si mismo para no tener que enfrentarse a la imagen que tiene enfrente. En esta situación, el distanciamiento social y la soledad se convierten en una verdadera tortura, que hacen que todo sea más difícil. El estado de ánimo no ayuda y la actitud puede ser tóxica y muy negativa.

No es justo mencionar solo los dos extremos de los comportamientos que existen, al tratar de entender la forma de actuar de las personas en el distanciamiento actual. En realidad, hay un abanico extenso que incluye muchos y diversos comportamientos. Es imposible decir qué hay una buena o mala manera de actuar. Cada uno actúa como puede y cómo sabe.

Aunque hay personas que pueden adaptarse más rápido a las situaciones y tienen mejor actitud, también hay personas que pelean en un principio, pero al final son estas mismas, las que logran hacer cambios importantes en su persona, ya que aprenden a confrontarse y aprenden a convivir con el silencio y con ellos mismos.

El que una situación saque lo mejor de uno o lo peor, no depende de la situación, sino de lo que siente y tiene uno dentro. Quizá este virus ha causado muchos problemas, pero también ha regalado la oportunidad para aprender un poco más de cada uno.

Si estás de malas y enojado, si estas aburrido y te peleas con quien te rodea, o sientes desesperación por salir y ocuparte, posiblemente necesitas un poco más de tiempo para conocerte y aprender a estar en paz contigo.

El distanciamiento va a terminar pronto. Aprovecha esta oportunidad única para conocerte y quererte más. Saca lo mejor de ti, el mundo ocupa gente noble, alegre, satisfecha y armoniosa.

La receta

Sacando lo mejor de mi

Ingredientes:

Objetividad – reconocer el carácter personal sin justificarlo o esconderlo

– reconocer el carácter personal sin justificarlo o esconderlo Valor – fortaleza para aceptar la esencia, mejorar las virtudes y trabajar en las debilidades

– fortaleza para aceptar la esencia, mejorar las virtudes y trabajar en las debilidades Actitud positiva – encontrar lo noble, lo eficiente y lo constructivo y aprovecharlo

– encontrar lo noble, lo eficiente y lo constructivo y aprovecharlo Gratitud – aprecio por lo que se es y por lo que se tiene

– aprecio por lo que se es y por lo que se tiene Humildad – aceptar que uno es tan importante como los demás, y nadie es mejor o superior

Afirmación Positiva para ser mejor

Aprovecho toda ocasión para reconocer mi esencia y vivir en armonía conmigo. Mi carácter no depende de la situación que vivo. Puedo sacar lo mejor de mí, en los lugares y las condiciones más difíciles que se presentan. Entiendo que todo es pasajero y que lo único que se quedan son las acciones y las decisiones que tomo. Encuentro lo positivo y enfrento la vida con valor y honor.

Como sacar lo mejor en los momentos difíciles

Aceptarse a uno mismo hace mas fácil vivir en paz y armonía con los demás. Cuando no hay necesidad de compararse, envidiar a otros o despreciarse a sí mismo, la relación con uno mismo y con los demás es más sana y placentera. Hay que ser suave como una rama y fuerte como un tronco. Cuando uno tiene la virtud de dejar fluir lo que sucede, permite que la tormenta no lo rompa, y su fortaleza le permite sobrevivir las crisis y las situaciones complicadas. Cada situación ofrece una lección valiosa. Una persona positiva aprovecha toda oportunidad que se le presenta para aprender, adaptarse y superarse. Sin importar qué tan complicad sea la situación o las condiciones.

Vivir en paz con uno mismo, ayuda a poderse adaptar mejor a cualquier situación.

Si sientes que no puedes manejar esta crisis, habla hoy para hacer una cita de coaching personal. Manejamos citas por teléfono y por video. No hay distancias, ni lugar lejano que nos impida comunicarnos. Estoy lista para ayudarte.