Era yo un chaval iba de vez en cuando a la mueblería de mi padre; en la pared de su oficina tenía un cuadro grande con el retrato de mi abuela paterna, abajo del cuadro se leía esta leyenda: EL DOLOR EDUCA.

Dios en su infinita misericordia al hacernos mortales puso en nuestros sentidos el dolor… El dolor lejos de dañarnos nos prolonga la vida.

Cuando sentimos dolor en nuestro organismo es una señal inequívoca que algo ya, anda mal y hay que atenderlo.

La ciencia médica en sus grandes avances ha logrado por medio de la anestesia hacer mas llevadero al dolor sin lograr suprimirlo por completo…

El dolor a veces empieza como un murmullo si no hacemos caso, al rato será un grito…

Para finalizar: *Con todo te hago saber, Sancho, que no hay memoria que el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no consuma.