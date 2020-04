Diario Judío México - Nuestro mundo ha presenciado muchos eventos que van desde celebraciones (eventos deportivos, premios de cine, presentaciones) donde todos estamos involucrados y lo gozamos, celebramos con toda alegría, pero también existen aquellos eventos mundiales como (conflictos dentro de sociedades, Guerras, violencia, etc) que causan grandes tragedias y que van enfermando a este mundo, afectando a muchos pueblos de la humanidad, la Historia ha sido la testiga de todos estos hechos tan trágicos y que se cuentan a través de las imágenes, libros, televisión y algunos otros medios modernos que hacen que la noticia sea instantánea, esto es por medios de uso de red (internet) o por medio de teléfonos móviles, llamados hoy “inteligentes“, las tragedias empiezan con problemas entre los pueblos, cuando hay diferencias entre las personas y todo por una simple razón ¿Cuál? Porque cada una de las personas tiene un ideal diferente, una creencia o una postura política diferente del otro o por el estilo de ropa que viste o por pertenecer a otra religión o cuando hay un egoísmo y decir que somos únicos y es de esta manera cuando empieza a detonar todo esto, creando hay una división, una destrucción social y humanitaria y no se diga más las Guerras que también contribuyen a provocar millones de muertes, de inestabilidad económica y social o como una manifestación de la intolerancia ante tanta diversidad de políticas, de poderes y en donde se pierden valores o con lo que sucede en los hogares con violencia entre familiares, esto nos hace a hacernos una pregunta: ¿Qué estamos haciendo cada uno nosotros? ¿Cuáles son los valores reales en una familia? ¿Cuáles son los valores en una cultura? La respuesta a veces tarda en contestarse o no se contesta y entonces el único valor es el materialismo que provoca rupturas en las relaciones sociales, la tecnología ni que se diga, por un lado ayuda, pero por otro si se abusa de ella como todas las cosas, nos perjudica.

¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Cómo nos estamos educando? o ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo reactivaremos una educación moral sin tanta violencia, sin tantos vicios, sin tanta vulgaridad?

Hoy, estamos en una crisis mundial que llegó y no sabemos hasta cuando pueda parar, el mundo habló y tuvo que decirnos un ¡Ya basta!, ahora muchos estamos aislados en la cuestión social, ahora las reuniones se han anulado, pero por otro lado hay que ver el lado bueno, quizás ahora que estamos entre familias aún existiendo problemas, es el momento donde tenemos la oportunidad solucionar tanto los familiar como lo personal y así poder hacer una instrospección y llegar a pensar bien en nuestros ideales y poder llegar a lo que realmente queremos para estar en armonía entre las familias, entre la sociedad, entre nosotros.

No nos vayamos tan lejos, también aquellos líderes políticos juegan un papel importante como representantes de las naciones y representantes del país y a veces no siempre hay que darles la batuta para resolver todos los problemas, porque muchas veces estamos solos y no hay que esperar mucho de ellos, ya hemos visto los mismos guiones que solo hablan de la lucha contra la corrupción, cuando ellos mismos la provocan o la tientan y solo piensan en hablar muy bonito para ganarse a la gente con su conferencias populistas, pero desafortunadamente algunos si les atrae, pero ya otros estamos cansados, causando un gran dolor, por las falsas promesas ante la nación, al mundo y a nosotros y todo sucede por una simple razón: por su falta de capacidad y que solo buscan poder, pero no un poder de hacer las cosas.

Hoy en la actualidad ya no da pena hacer cosas prohibidas, de exhibirse a través de la tecnología para llegar a todo el mundo y para ser famoso por tan solo unos segundos, pero al final llegan a pasar moda y no son lo que pretenden ser, existe una falta de valores, de hermandad que se convierten en una bomba de destrucción masiva de la sociedad, creando injusticia, creando rabia y bueno volvamos a los medios de comunicación que también son los protagonistas principales que avalan y promocionan la violencia a través de series, películas, considerando todo esto como algo ya normal en cada nación, algo así como “open mind” (mente abierta) ¿Normal? Si por una parte los medios hicieran mayor labor en sus contenidos, no generarían tantas tragedias, más muertes y más odio. ¿Por qué lo hacen?

Esto para ganar grandes “Ratings” (Audiencia) y dinero ¿Cómo debemos resolverlo? Es aprender y no ser ignorantes, que no busquemos el materialismo, la solución es estar más en contacto, de integrarnos, olvidar envidias, de socializar y pensar que las personas no se valoran por tener más cosas, sino se valoran por lo que son, el punto es que para mejorar la salud de este mundo, es empezando cada uno de nosotros a cambiar de actitud y de aceptarnos y que los medios pongan más seriedad en sus contenidos.