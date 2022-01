Un grupo de buenos cristianos, que aman y apoyan a Israel, me invitaron a acompañarlos en Hermosillo, Sonora.

Al llegar me sentía feliz pero extraño, no fué una marcha en la que participaron Judíos (con excepción de su servidor) ni en un lugar en que viven Judíos. Rodeado de cientos de personas con banderas de Israel y carteles de “Nunca Mas” comencé a platicar con ellos, saludar y abrazarlos, agradecerles su amor y apoyo, fué un muy emocionante encuentro.

Crecí en Buenos Aires donde por mi aspecto, diariamente me hacían el favor en la calle de recordarme mi religión y en más de una ocasión darme la oportunidad físicamente de demostrar mi orgullo de pertenecer a ella.

El encontrar tanta gente que dedicaron su Domingo, (algunos comenzaron su viaje a las 4:00 am para llegar de otras ciudades) para demostrar su solidaridad con nuestro Pueblo me conmovió. Me dio esperanza en la humanidad el ver tanta gente buena y con valor para manifestarse por una causa no tan popular hoy en día.

No todo fue tranquilo, llegó una persona y de forma agresiva comenzó a gritar: ¿Qué de los palestinos? ¿Por qué los atacan? En ese momento me di cuenta de lo importante de esta marcha y mi presencia en el lugar.

Con calma me acerqué al individuo y le pregunté: ¿Cuántas veces visitó Israel? ¿Cuál es su fuente de información? Yo viví en Israel y me consta que nuestro ejército tiene el más alto nivel moral y un increíble respeto a la vida. Nuestros soldados están dispuestos a arriesgar sus vidas antes de tomar una vida inocente y solo responden al ser atacados o para defender civiles. Antes de que pueda refutar con más detalle sus argumentos, se fue cabizbajo para no retornar.

Al recibir la invitación cuestioné si la causa meritaba el sacrificio del viaje internacional. Recordé que hace tiempo al encontrarme en una situación similar recibí consejo del Rebbe de Lubavitch alentándome a dedicar tiempo y esfuerzo en educar a la humanidad sobre la importancia de las 7 Leyes Universales, conocidas como las 7 Mitzvot de los hijos de Noe (para mas detalles ver https://www.chabadcv.com/62221)

Marchamos a través del centro de Hermosillo cantando Am Israel Jai, Ose Shalom y canciones similares.

Al llegar al Parque Madero, commence la plática explicando las 7 Mitzvot Universales y que si en Alemania las hubiesen respetado, no habría un Holocausto. Hablé de la importancia de protestar y manifestarnos en contra del mal en todas sus expresiones, de mantenernos optimistas, productivos y felices, y cuánto apreciamos el apoyo de todos los participantes.

Querido lector te bendigo para que siempre seas un Judío Strong, Proud and Loud (Fuerte, Orgulloso y Vocal).