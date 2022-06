“Ken so yo?”

Dizen ke Narciso, viendo su ermoza refleksion en el rio, no pudo deshar de mirarse a si mizmo, ennamorado de su vista. Atirado por su ermozura, se kayo i se aogo en la agua. Ke es el buto de mirar al espejo? Ennamorarmos o mirarmos direktamente en muestros ojos para konosermos reelmente?

La akseptasion de su refleksion es obedeser a la ley de la vida. Bushkar a mozotros mizmos es un proseso largo. Devemos de rekuperar el sentido de identidad ke mos mostra el espejo, en alimpiando las manchas ke la sosiedad mos desha en el alma. Saver la verdad sovre su identidad, es difisil i komplikado, por ke munchas vezes, lo ke vemos en el espejo i lo ke dezeamos no es mizmo. Si keremos ser una persona verdadera, devemos de dar una desizion personal. Mirate i sientete libre para ke puedas trokar tu atitud. El mijor i el reel kompanion de tu vida sos tu. Seas pozitiva enverso ti, porke el espejo no es realisto, son tus ojos, tu kavesa. Djugar el rolo de una persona ke keres ser, es muy kanseriozo i jeneralmente tu propia persona es mas perfekta de tu persona ideal. Rekonsiliate kon ti i kon la vida, para estar en paz kon tu propia refleksion en el espejo. Komo dize Mevlana: “Apareser komo sos…. o ser komo apareses”, o komo dize Coco Chanel “Si estas ansioza sovre tu vista eksterior, ansiate mas por tu korason i tu alma, porke dingun produkto kozmetiko no te ayudara”.