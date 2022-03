Gráfico

La historia comienza cuando un niño sin nombre que es el narrador del libro se sienta solo con su hermana Sally en su casa en un día frío y lluvioso, mirando con nostalgia por la ventana. Luego escuchan un fuerte golpe que es seguido rápidamente por la llegada del Gato en el Sombrero, un gato antropomórfico alto con un sombrero de copa rojo y blanco a rayas y una pajarita roja , que se propone entretener a los niños con algunos trucos que él sabe. El pez mascota de los niños se niega, insistiendo en que el gato debe irse. El gato luego responde balanceando el pez en la punta de su paraguas. El juego se vuelve cada vez más complicado, ya que el gato se balancea sobre una pelota e intenta equilibrar muchos artículos del hogar en sus extremidades hasta que cae de cabeza, dejando caer todo lo que tenía en la mano. El pez lo amonesta de nuevo, pero el gato en el sombrero solo propone otro juego. El Gato trae una gran caja roja desde el exterior, de la cual saca dos personajes idénticos, o "Cosas" como él los llama, con cabello azul y trajes rojos llamados Cosa Uno y Cosa Dos. Las cosas causan más problemas, como volar cometas en la casa, tirar cuadros de la pared y recoger el nuevo vestido de lunares de la madre de los niños. Todo esto termina cuando el pez ve a la madre de los niños por la ventana. En respuesta, el niño atrapa las Cosas en una red y el Gato, aparentemente avergonzado, las guarda en la gran caja roja. Lo saca por la puerta principal mientras los peces y los niños observan el desastre que ha hecho. Pero el Gato regresa pronto, montado en una máquina que recoge todo y limpia la casa, deleitando a los peces y a los niños. El gato se marcha justo antes de que llegue su madre, y los peces y los niños vuelven a donde empezaron al principio de la historia. Cuando entra, la madre les pregunta a los niños qué hicieron mientras ella estaba fuera, pero los niños dudan y no responden. Termina la historia con la pregunta: "¿Qué harían que hacer si su madre le preguntó que ?"

Un artículo de John Hersey sobre la alfabetización en la primera infancia sirvió de inspiración para El gato en el sombrero . Theodor Geisel, escribiendo como Dr. Seuss, creó El gato en el sombrero en parte en respuesta al artículo de John Hersey de la revista Life del 24 de mayo de 1954 titulado "¿Por qué los estudiantes se atascan en la primera R? Problema: lectura ". [1] [2] En el artículo, Hersey criticaba los manuales escolares como los que presentaban a Dick y Jane : En el aula, los niños y las niñas se enfrentan a libros que tienen ilustraciones insípidas que representan las vidas de otros niños ... Todos presentan niños y niñas anormalmente corteses y antinaturalmente limpios ... En las librerías cualquiera puede comprar libros más brillantes y animados con animales y niños extraños y maravillosos que se comportan con naturalidad, es decir, que a veces se portan mal ... Dados los incentivos de las juntas escolares, los editores también podrían hacerlo con cartillas. [3] Después de detallar muchos problemas que contribuyen al dilema relacionado con los niveles de lectura de los estudiantes, Hersey preguntó hacia el final del artículo: ¿Por qué [las cartillas escolares] no deberían tener imágenes que amplíen en lugar de reducir la riqueza asociativa que los niños dan a las palabras que ilustran, dibujos como los de los genios maravillosamente imaginativos entre los ilustradores infantiles, Tenniel , Howard Pyle , "Dr. Seuss", Walt? Disney ? [4] Este artículo llamó la atención de William Spaulding, que había conocido a Geisel durante la guerra y que entonces era el director de la división de educación de Houghton Mifflin. [5] Spaulding también había leído el exitoso libro de 1955 Why Johnny Can't Read de Rudolf Flesch . [6] Flesch, al igual que Hersey, criticó los manuales como aburridos, pero también los criticó por enseñar a leer a través del reconocimiento de palabras en lugar de la fonética . [7] En 1955, Spaulding invitó a Geisel a cenar en Boston, donde propuso que Geisel creara un libro "para niños de seis y siete años que ya dominaban la mecánica básica de la lectura". [5] Según los informes, desafió: "¡Escríbeme una historia que los estudiantes de primer grado no puedan escribir!" [5] Al final de Por qué Johnny no puede leer , Flesch había incluido 72 listas de palabras que los niños pequeños deberían poder leer, y Spaulding le proporcionó a Geisel una lista similar. [7] Geisel le dijo más tarde a los biógrafos Judith y Neil Morgan que Spaulding le había proporcionado una lista de 348 palabras que todo niño de seis años debería saber e insistió en que el vocabulario del libro se limitara a 225 palabras. [5] Sin embargo, según Philip Nel , Geisel dio números variables en las entrevistas de 1964 a 1969. [8] De diversas maneras afirmó que podía usar entre 200 y 250 palabras de una lista de entre 300 y 400; el libro terminado contiene 236 palabras diferentes. [8]

El gato en el sombrero . Según la historia que Geisel contaba con más frecuencia, estaba tan frustrado con la lista de palabras que le había dado William Spaulding que finalmente decidió escanear la lista y crear una historia a partir de las dos primeras palabras que encontró que rimaban. Las palabras que encontró fueron gato y sombrero . [8] Cerca del final de su vida, Geisel les dijo a sus biógrafos, Judith y Neil Morgan, que concibió los comienzos de la historia mientras estaba con Spaulding, en un ascensor en las oficinas de Houghton Mifflin en Boston. [9] Era un ascensor viejo y tembloroso y lo manejaba una "mujer pequeña y encorvada que vestía 'un medio guante de cuero y una sonrisa secreta'". [9] Anita Silvey , relatando una historia similar, describió a la mujer como "una mujer afroamericana muy elegante y muy menuda llamada Annie Williams". [8] En "Mi problema con el idioma de primer grado", escribió sobre su propuesta a un "distinguido editor de libros escolares" de escribir un libro para niños pequeños sobre "escalar los picos del Everest a 60 grados por debajo". [11] El editor estaba intrigado, pero le informó que, debido a la lista de palabras, "no se puede usar la palabra escala . No se puede usar la palabra picos . No se puede usar Everest . No se puede usar 60 . No puedes usar títulos . No puedes ... " [11] Geisel le dio un relato similar a Robert Cahn para un artículo en la edición del 6 de julio de 1957 de The Saturday Evening Post . [8] En "Mi problema con el idioma de primer grado", también contó una historia de las "tres semanas insoportablemente dolorosas" en las que trabajó en una historia sobre un gato rey y un gato reina. [12] Sin embargo, "reina" no estaba en la lista de palabras, ni su sobrino de primer grado, Norval, la reconoció. De modo que Geisel volvió al trabajo, pero sólo pudo pensar en palabras que comenzaran con la letra "q", que no aparecían en ninguna palabra de la lista. Luego tuvo una fascinación similar con la letra "z", que tampoco aparecía en ninguna palabra de la lista. Cuando finalmente terminó el libro y se lo mostró a su sobrino, Norval ya se había graduado del primer grado y estaba aprendiendo cálculo. Philip Nel señala, en su disección del artículo, que Norval fue una invención de Geisel. La sobrina de Geisel, Peggy Owens, sí tuvo un hijo, pero él solo tenía un año cuando se publicó el artículo. [13] En "Cómo Orlo consiguió su libro", describió a Orlo, un niño arquetípico y ficticio que no le gustaba leer debido a la mala selección de material de lectura simple. [14] Para salvar a Orlo de la frustración, Geisel decidió escribir un libro para niños como Orlo, pero encontró la tarea "no muy diferente a ... perderse con una bruja en un túnel del amor". [14] Trató de escribir una historia llamada "La reina cebra", pero descubrió que ambas palabras no aparecían en la lista. De hecho, como escribió Geisel en "Mi problema con el idioma de primer grado", las letras "q" y "z" no aparecían en la lista. Luego trató de escribir una historia sobre un pájaro, sin usar la palabra pájaro, ya que no aparecía en la lista. En su lugar, decidió llamarlo "cosa de alas", pero luchó cuando descubrió que "no podía tener patas, ni pico ni cola . Ni un pie izquierdo ni un pie derecho ". [15] Sobre su enfoque para escribir El gato en el sombrero , escribió: "El método que usé es el mismo método que usas cuando te sientas para hacer stroodle de manzana [sic] sin stroodles". [15] Geisel declaró de diversas maneras que el libro tardó entre nueve y 18 meses en crearse. [16] Donald Pease señala que trabajó en él principalmente solo, a diferencia de los libros anteriores, que habían sido más esfuerzos de colaboración entre Geisel y su esposa, Helen . [17] Esto marcó una tendencia general en su obra y su vida. Como dijo más tarde Robert L. Bernstein sobre ese período: "Cuanto más lo veía, más le gustaba estar en esa habitación y crear por sí mismo". [18] Pease señala la recuperación de Helen del síndrome de Guillain-Barré , que le diagnosticaron en 1954, como el marcador de este cambio. [18]

Bennett Cerf , el director de Random House , negoció un acuerdo que permitió tanto a Random House como a Houghton Mifflin publicar versiones de The Cat in the Hat . Geisel acordó escribir El gato en el sombrero a pedido de William Spaulding de Houghton Mifflin; sin embargo, debido a que Geisel estaba bajo contrato con Random House, el director de Random House, Bennett Cerf , hizo un trato con Houghton Mifflin. Random House retuvo los derechos de venta comercial, que incluían copias del libro vendidas en librerías, mientras que Houghton Mifflin retuvo los derechos educativos, que incluían copias vendidas a escuelas. [5] La edición de Houghton Mifflin fue lanzada en enero o febrero de 1957, y la edición de Random House fue lanzada el 1 de marzo. [19] Las dos ediciones presentaban portadas diferentes, pero por lo demás eran idénticas. [19] La primera edición se puede identificar por la marca "200/200" en la esquina superior derecha de la solapa de la sobrecubierta delantera, lo que significa el precio de venta de $ 2,00. El precio se redujo a $ 1,95 en ediciones posteriores. [20] Según Judith y Neil Morgan, el libro se vendió bien de inmediato. La edición comercial vendió inicialmente un promedio de 12.000 copias al mes, una cifra que aumentó rápidamente. [21] Los grandes almacenes Bullock en Los Ángeles, California, agotaron su primer pedido de 100 copias del libro en un día y rápidamente reordenaron 250 más. [21] Los Morgan atribuyen estas cifras de ventas al "boca a boca en el patio de recreo", afirmando que los niños se enteraron del libro de sus amigos y regañaron a sus padres para que se lo compraran. [21] Sin embargo, la edición escolar de Houghton Mifflin no se vendió tan bien. Como señaló Geisel en su perfil de 1983 de Jonathan Cott, "Houghton Mifflin ... tuvo problemas para venderlo a las escuelas; había muchos devotos de Dick y Jane, y mi libro se consideró demasiado fresco e irreverente. Pero Bennett Cerf en Random House había pedido derechos comerciales, y simplemente despegó en las librerías ". [22] Geisel dijo a los Morgan: "Los padres entendieron mejor que la gente de la escuela la necesidad de este tipo de lector". [21] Después de tres años de publicación, El gato en el sombrero había vendido casi un millón de copias. Para entonces, el libro se había traducido al francés, chino, sueco y braille. [21] En 2001, Publishers Weekly lo colocó en el número nueve en su lista de los libros para niños más vendidos de todos los tiempos. [23] En 2007, se han impreso más de 10 millones de copias de El gato en el sombrero y se ha traducido a más de 12 idiomas diferentes, incluido el latín , bajo el título Cattus Petasatus . [24] [25] En 2007, con motivo del quincuagésimo aniversario del libro, Random House lanzó The Annotated Cat: Under the Hats of Seuss and His Cats , que incluye tanto The Cat in the Hat como su secuela, con anotaciones y un introducción de Philip Nel. [19]

Geisel en 1957, sosteniendo una copia de El gato en el sombrero. El libro fue publicado con elogios inmediatos de la crítica. Algunos críticos elogiaron el libro como una forma emocionante de aprender a leer, especialmente en comparación con los manuales básicos que reemplazó. Ellen Lewis Buell, en su reseña para The New York Times Book Review , destacó el uso intensivo del libro de palabras de una sílaba e ilustraciones animadas. [26] Ella escribió: "Los lectores principiantes y los padres que los han estado ayudando a través de las actividades lúgubres de Dick y Jane y otros personajes básicos se llevarán una feliz sorpresa". [27] Helen Adams Masten de Saturday Review llamó al libro el tour de force de Geisel y escribió: "Los padres y maestros bendecirán al Sr. Geisel por este lector divertido con sus dibujos ridículos y animados, porque sus hijos van a tener la experiencia emocionante de aprender que, después de todo, pueden leer ". [28] Polly Goodwin del Chicago Sunday Tribune predijo que El gato en el sombrero haría que los niños de siete y ocho años "miraran con distinto disgusto las aburridas aventuras de los personajes básicos estándar". [29] Tanto Helen E. Walker de Library Journal como Emily Maxwell de The New Yorker sintieron que el libro atraería tanto a los niños mayores como a su público objetivo de primer y segundo grado. [30] El crítico de The Bookmark estuvo de acuerdo y escribió: "Recomendado con entusiasmo como libro ilustrado y como lector". [31] En contraste, Heloise P. Mailloux escribió en The Horn Book Magazine : "Este es un buen libro para fines de recuperación, pero los niños cohibidos a menudo rechazan el material si parece destinado a niños más pequeños". [32] Ella sintió que el vocabulario limitado del libro impidió que alcanzara "la absurda excelencia de los primeros libros de Seuss". [32] Según una encuesta en línea de 2007, la Asociación Nacional de Educación incluyó a El gato en el sombrero como uno de los "100 libros para niños más importantes de los maestros". [33] En 2012, ocupó el puesto número 36 entre los "100 mejores libros ilustrados" en una encuesta publicada por School Library Journal , el tercero de los cinco libros del Dr. Seuss en la lista. [34] Fue galardonado con el premio BILBY para lectores tempranos en 2004 y 2012. [35] El quincuagésimo aniversario del libro en 2007 provocó una reevaluación del libro por parte de algunos críticos. Yvonne Coppard, revisando la edición del cincuentenario en la revista Carousel , se preguntó si la popularidad del Gato y su "delicioso comportamiento travieso" perdurarán otros cincuenta años. Coppard escribió: "La ignorancia inocente de los días pasados ​​ha dado paso a una conciencia casi paranoica que lo abarca todo sobre los problemas de protección infantil. Y aquí tenemos al misterioso extraño que entra, sin ser invitado, mientras su madre está fuera". [36]

El hombre de la música y de L. Frank Baum ' s El maravilloso mago de Oz . [37] Nel también sostiene que Geisel se identificó con el Gato, señalando un autorretrato de Geisel en el que aparece como el Gato, que se publicó junto con un perfil sobre él en The Saturday Evening Post el 6 de julio de 1957. [37] Michael K. Frith , quien trabajó como editor de Geisel, está de acuerdo, argumentando que "El gato en el sombrero y Ted Geisel eran inseparables y lo mismo. Creo que no hay duda al respecto. Se trata de alguien que se deleita en el caos de la vida, que encantado con la aparente locura del mundo que lo rodea ". [37] Ruth MacDonald afirma que el objetivo principal del gato en el libro es crear diversión para los niños. El Gato lo llama "diversión que es divertida", lo que MacDonald distingue de la diversión común y seria a la que los padres someten a sus hijos. [38] En un artículo titulado "¿Era negro el gato del sombrero?", Philip Nel establece conexiones entre el gato y las representaciones estereotipadas de los afroamericanos, incluidos espectáculos de juglares , los propios dibujos animados inspirados en juglares de Geisel de principios de su carrera, y el uso del término "gato" para referirse a los músicos de jazz. [39] [40] Según Nel, "Incluso cuando [Geisel] escribió libros diseñados para desafiar los prejuicios, nunca se despojó por completo de las suposiciones culturales con las que creció, y probablemente no era consciente de las formas en las que su imaginación visual replicaba las creencias raciales. ideologías que conscientemente buscaba rechazar ". [39] Geisel una vez llamó al pez de El gato en el sombrero "mi versión de Cotton Mather ". Philip Nel coloca personaje del título del libro en la tradición de los estafadores en el arte americano, incluyendo los caracteres del título de Meredith Willson 'sy de L. [41] Betty Mensch y Alan Freeman apoyan este punto de vista, escribiendo: "Basándose en el antiguo simbolismo cristiano (el pez era un antiguo signo del cristianismo), el Dr. Seuss retrata al pez como una especie de superyó siempre fastidioso, la encarnación de un concepto totalmente convencionalizado moralidad." [41] Philip Nel señala que otros críticos también han comparado al pez con el superyó . Anna Quindlen llamó al Gato "identificación pura" y marcó a los niños, como mediadores entre el Gato y el pez, como el ego. [41] Mensch y Freeman, sin embargo, sostienen que el gato muestra elementos tanto del id como del ego. [41] En su análisis del pez, MacDonald afirma que representa la voz de la madre ausente de los niños. [42] Su conflicto con el gato, no solo por la presencia no invitada del gato, sino también por su relación inherente depredador-presa, proporciona la tensión de la historia. Ella señala que en la última página, mientras los niños dudan en contarle a su madre lo que sucedió en su ausencia, el pez lanza una mirada cómplice a los lectores para asegurarles "que algo sucedió pero que el silencio es la mejor parte". de valor en este caso ". [42] Alison Lurie está de acuerdo y escribe: "Hay una fuerte sugerencia de que es posible que no se lo digan". [43] Ella argumenta que, en la destrucción de la casa por parte del Gato, "los niños, y no solo los de la historia, sino quienes la leen, han dado rienda suelta a sus impulsos destructivos sin culpa ni consecuencias". [43] Para un artículo de 1983, Geisel le dijo a Jonathan Cott, " El gato en el sombrero es una revuelta contra la autoridad, pero se mejora por el hecho de que el gato limpia todo al final. Es revolucionario porque va tan lejos como Kerensky y luego se detiene. No llega tan lejos como Lenin ". [44] Donald Pease señala que El gato en el sombrero comparte algunas similitudes estructurales con otros libros del Dr. Seuss. Al igual que los libros anteriores, El gato en el sombrero comienza con "el sentimiento de descontento de un niño con sus circunstancias mundanas", que pronto se ve reforzado por la fantasía. [45] El libro comienza en un mundo fáctico y realista, que cruza al mundo de la fantasía con el fuerte golpe que anuncia la llegada del Gato. [45] Sin embargo, este es el primer libro de Dr. Seuss en el que los personajes de fantasía, es decir, el gato y sus compañeros, no son productos de la imaginación de los niños. [45] También se diferencia de los libros anteriores en que Sally y su hermano participan activamente en el mundo de fantasía; también tienen una opinión diferente del Gato y su mundo al final de la historia. [45]

El gato en el sombrero es el libro que hizo famoso al Dr. Seuss. Sin El gato , Seuss habría seguido siendo una luz menor en la historia de la literatura infantil". [46] Donald Pease está de acuerdo, escribiendo, " El gato en el sombrero es el clásico en el archivo de historias del Dr. Seuss para el que sirve como piedra angular y eje. Antes de escribirlo, Geisel era más conocido por el 'Quick, Henry , el Flit! campaña publicitaria que para sus nueve libros para niños ". [47] La publicación y popularidad del libro empujó a Geisel al centro del debate sobre la alfabetización en los Estados Unidos, lo que Pease llamó "la controversia académica más importante" de la era de la Guerra Fría . [47] El académico Louis Menand sostiene que " El gato en el sombrero transformó la naturaleza de la educación primaria y la naturaleza de los libros para niños. El libro condujo directamente a la creación de Beginner Books , una editorial centrada en la producción de libros como El gato en el sombrero para lectores principiantes. [21] Según Judith y Neil Morgan, cuando el libro llamó la atención de Phyllis Cerf, la esposa del editor de Geisel, Bennett Cerf , organizó una reunión con Geisel, donde los dos acordaron crear libros para principiantes. [21] Geisel se convirtió en presidente y editor, y Cat in the Hat fue su mascota. La esposa de Geisel, Helen, fue nombrada tercera socia. Random House sirvió como distribuidor [21] hasta 1960, cuando Random House compró Beginner Books. [49] Geisel escribió varios libros para la serie, incluyendo El gato en el sombrero vuelve (1958), Huevos verdes y jamón (1960), Hop on Pop (1963) y Fox in Socks (1965). [50] Inicialmente usó listas de palabras de vocabularios limitados para crear estos libros, como lo había hecho con El gato en el sombrero , pero se alejó de las listas cuando llegó a creer "que un niño podía aprender cualquier cantidad de palabras si se las alimentaba despacio y si los libros estuvieran ampliamente ilustrados ". [51] Otros autores también contribuyeron con libros notables a la serie, incluyendo A Fly Went By (1958), Sam and the Firefly (1958), Go, Dog. ¡Ir! (1961) y The Big Honey Hunt (1962). [50] El libro, o algunos de sus elementos, ha sido mencionado varias veces en la política de Estados Unidos. La imagen del gato balanceando muchos objetos en su cuerpo mientras a su vez se balancea sobre una pelota se ha incluido en caricaturas y artículos políticos. Los caricaturistas políticos han retratado tanto a Bill Clinton como a George W. Bush de esta manera. [52] En 2004, la revista MAD publicó "Las extrañas similitudes entre la administración Bush y el mundo del Dr. Seuss", un artículo que comparaba citas de funcionarios de la Casa Blanca con extractos tomados de los libros del Dr. Seuss, y en el que George W. Las promesas del Estado de la Unión de Bush se contrastaron con el juramento del Gato (en parte): "¡Puedo sostener la taza, la leche y el pastel! ¡Puedo sostener estos libros! ¡Y el pescado en un rastrillo!" [53] En 2007, durante el 110º Congreso , el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, comparó el estancamiento de un proyecto de ley para reformar la inmigración con el desastre creado por Cat. Leyó líneas del libro desde el Senado. [54] Luego llevó adelante su analogía con la esperanza de que el impasse se solucionara para "Si regresas y lees al Dr. Seuss, el gato se las arregla para limpiar el desorden". [55] En 1999, el Servicio Postal de los Estados Unidos emitió un sello con el gato en el sombrero. [56] El gato en el sombrero ' popularidad s también dio lugar a un aumento de la popularidad y la exposición de libros para niños anteriores de Geisel. Por ejemplo, Horton Hatches the Egg de 1940 había vendido 5.801 copias en su año de apertura y 1.645 el año siguiente. En 1958, un año después de la publicación de El gato en el sombrero , se vendieron 27.643 copias de Horton , y para 1960 el libro había vendido un total de más de 200.000 copias. [47] En 2020, The Cat in the Hat ocupó el segundo lugar en la lista de la Biblioteca Pública de Nueva York de los "10 mejores pagos de todos los tiempos". [57] [58]

El gato en el sombrero se ha adaptado para varios medios, incluidos el teatro, la televisión y el cine. Especial de TV animado se ha adaptado para varios medios, incluidos el teatro, la televisión y el cine. El gato en el sombrero es un especial de televisión musical animado que se estrenó en 1971 y protagonizado por Allan Sherman como el gato. [ cita requerida ] Televisión The Cat es el presentador de The Wubbulous World of Dr. Seuss , una serie de marionetas estadounidense que se estrenó el 13 de octubre de 1996 y terminó el 28 de diciembre de 1998. Su personalidad caótica y desordenada del libro original Cat in the Hat ha sido notablemente tonificada. hacia abajo, retratándolo más como un embaucador omnisciente que narra y ayuda a otros personajes en historias de los alrededores de Seussville. El personaje fue interpretado por Bruce Lanoil en la primera temporada del programa, con Martin P. Robinson asumiendo el control en la temporada 2. En lugar de Thing One y Thing Two de la historia original, el gato generalmente se ve en compañía de Little Cats A, B y C de Comes Back . ¡El gato del sombrero sabe mucho sobre eso! es una serie de televisión animada británico-canadiense-estadounidense que se estrenó el 7 de agosto de 2010 y terminó el 14 de octubre de 2018. Protagonizada por Martin Short como la voz del gato. El gato en esta serie es retratado como un guía genuinamente sabio, pero aún aventurero, de Sally y Nick (quien reemplazó a su hermano Conrad). Película de acción real En 2003, se estrenó El gato en el sombrero , una adaptación cinematográfica de acción en vivo, protagonizada por Mike Myers como el gato. La película recaudó $ 133,960,541 en todo el mundo con un presupuesto estimado de $ 109 millones. [59] Fue mal recibido por los críticos y posteriormente se canceló una secuela planeada. Debido al fracaso de la película, Audrey Geisel, la viuda de Seuss, decidió no permitir más adaptaciones en vivo del trabajo de su esposo. Próxima película animada En 2012, tras el éxito financiero de The Lorax , una adaptación cinematográfica animada de The Lorax , Universal Pictures e Illumination Entertainment anunciaron planes para producir una adaptación CGI de The Cat in the Hat . [60] Rob Lieber estaba listo para escribir el guión, con Chris Meledandri como productor y Audrey Geisel como productora ejecutiva. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a concretarse. [61] El 24 de enero de 2018, se anunció que Warner Animation Group estaba desarrollando una película animada musical diferente de Cat in the Hat como parte de una asociación creativa con Seuss Enterprises. [62] Caricatura soviética En 1984, el libro fue adaptado en ruso como una caricatura de nueve minutos llamada Кот в колпаке (El gato en la gorra). El corto omite Thing One y Thing Two, además de cambiar el sombrero del gato por una gorra; inicialmente un paraguas cuando viene de la calle lluviosa, y haciendo una serie de transformaciones adicionales a lo largo de la historia. No se menciona el nombre de Sally, ni tampoco su hermano Conrad. ordenador personal En 1997, el libro se convirtió en una adaptación de Living Books para PC. [63] Obra de teatro En 2009, el Royal National Theatre creó una versión teatral del libro, adaptada y dirigida por Katie Mitchell . [64] Desde entonces ha estado de gira por el Reino Unido y ha sido revivido. Carácter y temas Seussical , una adaptación musical que incorpora aspectos de muchas obras del Dr. Seuss, presenta al gato en el sombrero como narrador. [65] El musical recibió críticas débiles cuando se inauguró en noviembre de 2001, pero finalmente se convirtió en un elemento básico en los teatros regionales y escolares. [sesenta y cinco] Un paseo en el parque Islands of Adventure de Universal Studios en Orlando, Florida, tiene un tema de Cat in the Hat . [66] El 26 de julio de 2016, Random House y Dr. Seuss Enterprises anunciaron que Cat in the Hat se postulaba para presidente. [67] [68] [69] [70]

