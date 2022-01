El guardián de İzmir

“No crecí en una familia religiosa. Hasta los 15 años iba con mi padre a las sinagogas en las fiestas mayores y ni siquiera recuerdo a cuál íbamos”, dice Bencoya. Aunque desde entonces se ha sumergido en la historia de las sinagogas, no sabía mucho sobre ellas hasta que regresó de Israel en 2010. No fue solo el proyecto lo que trajo a Bencoya de regreso a su ciudad natal después de tantos años en el extranjero: junto con sentimientos de nostalgia, también había comenzado a recibir ofertas para dirigir algunos de los festivales de cine más prestigiosos de Turquía, y se había enamorado de un profesor de cine afincado en la ciudad.

“No lo sabía al principio, pero ahora lo sé mejor. Veo este proyecto no como un proyecto arquitectónico dentro del marco de la reconstrucción o preservación de los viejos edificios derrumbados. Primero, quiero contar una historia que me parece muy interesante y que está relacionada con la historia de Esmirna y Turquía, y del Imperio Otomano. Así que es algo universal y me emociona”, dice.

“Según las encuestas, Turquía es muy antisemita en términos de las actitudes de las personas, y esas personas generalmente no conocieron a ningún judío en sus vidas. Creo y creo que este proyecto es la mayor lucha contra el antisemitismo. Si no me expongo como soy, no hay nada por lo que pueda defender, y luego me borran y luego muero. Está bien, hay edificios y una arquitectura muy bonita, pero ¿qué hay en ellos, cuál es su significado?»