El historiador del Holocausto que defiende a Israel contra las acusaciones de genocidio

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Norman JW Goda es profesor de estudios del Holocausto en la Universidad de Florida, y un experto ampliamente reconocido en su campo. La autora de numerosos libros sobre el Holocausto, Goda también consulta para los Archivos Nacionales como parte de sus esfuerzos para organizar documentos relacionados con los criminales de guerra nazis. A principios de este año, Goda escribió un Prueba Titulada «La difamación del genocidio», en la que sostiene que la acusación de que Israel comete un genocidio en Gaza «es política, concebida no tanto para describir un crimen, sino para colocar a Israel, sus soldados, sus ciudadanos y sus partidarios como fuera del campo de la decencia y los valores humanos». Recientemente, escribió otra piezaCon el historiador Jeffrey Herf, en «por qué está mal llamar a la guerra de Israel a Gaza un» genocidio «.» «

El genocidio está definido por la Convención del Genocidio de 1948 como «la intención de destruir, en su totalidad o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal». Ciertos eruditos del Holocausto, especialmente Omer Bartov, han argumentado que Israel comete un genocidio en Gaza, donde más de sesenta mil palestinos han sido asesinados, y que es deber de los historiadores del Holocausto expresarse contra la guerra. Pero Bartov también tiene compatible Que «la mayoría de los académicos participaron en la historia del genocidio nazi de los judíos permanecieron notablemente silenciosos, mientras que algunos negaron abiertamente los crímenes de Israel en Gaza, o acusaron a sus colegas más críticos con el discurso incendiario, la exageración salvaje, el bienestar y el antisemitismo». Él subrayó específicamente a Goda como ejemplo.

Quería hablar con las afirmaciones de Goda of Bartov y la forma en que ve su propio trabajo. Durante nuestra conversación, que se publicó por duración y claridad, examinamos si los historiadores del Holocausto tienen el deber de condenar públicamente las violaciones de los derechos humanos, lo que él piensa que los objetivos de Israel están en esta guerra y por qué es escéptico sobre la cantidad de muertes reportadas en Gaza.

¿Cuál es el trabajo de un historiador del Holocausto?

Enseñamos parcialmente los cursos que tienen que ver con el Holocausto. Pueden pasar del propio Holocausto a los cursos sobre la memoria del Holocausto en los tribunales de la justicia del Holocausto. Y en términos de investigación, creo que los historiadores del Holocausto trabajan muy duro para descubrir aspectos del Holocausto que no entendemos o que entendemos mal. Pero también localizamos el Holocausto en la historia europea y global, porque fue un evento global. Estamos buscando preguntas como si fuera un evento particularmente judío, o si fue un evento más universal.

¿Cómo piensas en esta pregunta?

Hay aspectos del Holocausto que son claramente judíos. Muchas fuentes están en yiddish y hebreo, y la civilización judía de Europa del Este ha sido destruida. Pero el Holocausto también es un recuerdo global. Fue codificado como tal por eventos como las pruebas de Nuremberg, el juicio de Eichmann, museos, monumentos conmemorativos, literatura y otras cosas. Y en este sentido, es una memoria universal que puede abordar las cuestiones de todo, desde los derechos democráticos hasta los problemas de tolerancia hasta la forma en que tratamos con las minorías.

El antisemitismo era manifiestamente inextricable del Holocausto, y el Holocausto fue la única infame o una de las violaciones más infames de los derechos humanos a gran escala. Parece que los historiadores del Holocausto a menudo creen que es importante luchar contra el antisemitismo contemporáneo y las violaciones de los derechos humanos.

Sí, mucho. La generación de historiadores del Holocausto antes del mío abordó el tema debido en parte a sus objeciones a la Guerra de Vietnam. Había una escuela de pensamiento en ese momento que consideraba a Vietnam como un genocidio, y creía que Estados Unidos, que desempeñaba un papel decisivo en la derrota de la Alemania nazi y que todo lo que representaba, ahora luchaba por lo que era, en una sustancia, una guerra colonial con víctimas de la masa civil.

La respuesta más larga a esto es que el Holocausto se consideraba en ese momento como una ruptura civilizacional. Fue el asesinato premeditado de un grupo europeo por otros grupos europeos, y tuvo lugar en Europa. La fe en las luces europeas y el progreso ha sido destruida. Por lo tanto, el Holocausto se ha convertido en la forma prototípica que pensamos en el genocidio. En las últimas décadas, los académicos del colonialismo europeo han enfatizado que las escenas de violencia masiva extrema, e incluso genocidio, también han tenido lugar en el mundo colonial. Y eso ha planteado preguntas que todos intentamos entender. Uno es el siguiente, ¿se ha convertido el Holocausto en una historia hegemónica que hace que nuestra conciencia de la atrocidad masiva se basa en la raza? ¿Podemos entender mejor el Holocausto y la violencia colonial al encontrar elementos comunes? ¿Cuál es la relación entre antisemitismo y racismo?

Y lo que complica todas estas discusiones es lo que pensamos de Israel. La forma en que pensamos en Israel realmente enciende un fuego bajo todos estos debates, en el lugar donde el Holocausto es parte de la política israelí contemporánea y la guerra en Gaza.

Has escrito algo sobre la guerra en Gaza con el título «La difamación del genocidio». ¿Qué resonancia histórica se suponía que debía tener este título?

En el mundo del antisemitismo, «difamación» se refiere a todos estos tropos antisemita por los cuales los judíos fueron acusados de cosas horribles, ya sea el asesinato ritual deliberado y alegre de niños no judíos, o la acusación de que los judíos han manipulado gobiernos extranjeros, controlaron la prensa , Y finalmente esforzarse por controlar el mundo.

En su artículo, usted escribe, «las acusaciones de genocidio contra Israel son diferentes» de otras acusaciones de este tipo. ¿Crees que la factura Israel con el genocidio es antisemita?

La acusación de que Israel comete un genocidio es la parte superior de una montaña bastante amplia. Hemos tenido argumentos sobre Israel durante décadas. Una vez más, algunas preguntas: ¿fue necesario el regreso de los judíos, apropiado y tarde después del Holocausto, o Israel es solo otro estado colonial europeo, o incluso un estado colonial de los colonos? ¿La existencia de Israel como un estado colonial de los colonos requirió la eliminación de los árabes que estaban en Palestina? ¿O los árabes en Palestina han sido fabricados una y otra vez por líderes inflexibles, infelices, venales y corruptos?

Siento lo que piensas dado estos adjetivos.

Bueno, mira, los palestinos no tenían los mejores líderes, y podemos afirmar que estos líderes lideraron a los palestinos en un callejón muy trágico y muy oscuro.

Sin embargo, solo para volver a mi pregunta: ¿ya que ha hablado de una «difamación de genocidio», para lanzar esta acusación contra Israel hoy antiesmítico?

Creo que tenemos que mirarlo ampliamente. ¿Es la acusación de genocidio de acuerdo con la única definición legal del genocidio que tenemos? ¿Se han hecho estas acusaciones antes, y hay algo especial en ellas en el caso de Israel? A saber, ¿tejen en tropos antisemitas? Israel lucha contra una guerra que, de alguna manera, no tiene precedentes. Fue una guerra contra un enemigo cavado que creó fortificaciones bajo tierra, pero también bajo estructuras civiles.

Israel no niega la ayuda a Gaza porque Hamas está bajo edificios, ¿verdad?

El bloqueo es un tipo de problema diferente.

Este es parte del caso cuando las personas hacen estos cargos de genocidio contra Israel.

Bueno, se centran en mucho, pero creo que vale la pena argumentar que las acusaciones de genocidio contra Israel realmente se remontan a diecinueve.

Creo que la mayoría de las personas que hicieron la acusación hoy no estaban vivas en la década de 1960 o no estaban al tanto de estos debates.

Sin embargo, en la ONU y la izquierda en Europa occidental, por no decir nada sobre el mundo comunista, la gente hizo los mismos argumentos en tiempos en que Israel cayó un genocidio contra los palestinos, el que comenzó en 1948. Y que este genocidio continuó, los palestinos solo tenían una opción y que era para resistir. El problema era que la organización de liberación de Palestina realmente no se resistió. Utilizó operaciones terroristas una y otra vez contra civiles. El OLP en los años 80 y 90 acusó a los israelíes a dejar caer juguetes de trampa en los campos de refugiados palestinos y el Líbano específicamente para matar a los niños. Estaba mal. (Luego, Goda aclaró que se refirió a un comunicado de prensa militar libanés en la década de 1970. No hubo evidencia de que Israel usara juguetes atrapados, aunque hubo informes generalizados durante las décadas de niños libaneses asesinados o heridos por municiones israelíes que pensaron que eran juguetes.))