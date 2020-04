Diario Judío México - Mi difunto padre, Charles Slucki (Sluggo), solía decirme que el 19 de abril, el comienzo del levantamiento del ghetto de Varsovia, es una fecha heylige, o día santo, su Yom Kippur; que aunque recordaba a las víctimas del Holocausto todos los días, incluida la primera esposa de su padre y dos hijos asesinados en Chelmno, fue el 19 de abril cuando realmente se detuvo para pensar en lo que significaba honrar sus recuerdos y pensar en cómo debemos aplicar cualquier lección que podamos extraer de las acciones de los heroicos luchadores en el gueto de Varsovia. Nombrado por uno de esos medios hermanos asesinados, Shmuel, mi padre insistió no solo en que deberíamos recordar a las víctimas, sino en que su muerte debería alimentarnos con un fuego para hacer del mundo un lugar mejor, para levantar a los que nos rodean.

Fui criado bajo la sombra imponente de los héroes caídos del Gueto de Varsovia y otros Bundistas martirizados, con sus serios rostros mirando desde las paredes de la sede del Bund en Melbourne, Australia. Las suaves características de Mikhl Klepfisz, la actitud paternal de Abrasha Blum y los ojos trágicos y escrutadores de Shmuel Artur Zygielbojm nos recordaron constantemente su heroísmo, su valentía frente a la máquina nazi, su disposición a sacrificar sus vidas por sus camaradas. En mi casa, Klepfisz, Dovidl Hochberg, Tobcie Dawidowicz y los niños Blones eran nombres muy conocidos.

Es una responsabilidad grave que tenemos, como herederos de su legado. Pero, ¿qué es ese legado? Marek Edelman, el último comandante superviviente del levantamiento que murió en 2009, dijo una vez que después del Holocausto, ser judío significaba estar siempre del lado de los oprimidos, nunca con el opresor. Él realmente vivió estos valores, su vida marcada por sus luchas contra el nazismo y el comunismo. Su valiente ejemplo debe recordarnos constantemente que el legado que llevamos 75 años después del levantamiento no es solo ver la injusticia donde existe, sino actuar en contra de ella, incluso cuando hay consecuencias para nosotros mismos.

Después del sangriento estallido de violencia callejera en Charlottesville, Virginia, hace menos de un año, es más importante que nunca que en los Estados Unidos, recordemos el Holocausto y saquemos lecciones del sufrimiento sin sentido infligido a nuestros seres queridos. Charlottesville nos recordó en los términos más claros que debemos estar atentos para combatir el antisemitismo, luchar contra él en todas sus manifestaciones, ya sea a la derecha o a la izquierda, en espacios públicos y privados, en persona y en línea. El pasado reciente ha desencadenado una ola de neofascismo y supremacía blanca. El antisemitismo ahora está a la vista en este país de una manera que no ha sido desde la década de 1940. Debemos identificarlo y luchar contra él.

Sin embargo, también debemos reconocer que esta batalla histórica está envuelta en luchas más amplias por la libertad, la justicia y la dignidad. Debemos mostrar nuestra solidaridad con todos aquellos cuyas luchas diarias nos recuerdan que el sufrimiento de los judíos es parte de un ataque más amplio contra grupos a los que se les niega el acceso al poder. Este no es momento para la complacencia. Como judíos, debemos unirnos a la lucha contra la opresión cotidiana de los pueblos de color, de inmigrantes y refugiados, cuyo sufrimiento reconocemos en el sufrimiento de nuestros antepasados ​​recientes. Como judíos, debemos ser aliados junto con la comunidad LGBTQ, quienes continúan sujetos a la violencia social y estatal. Como judíos, debemos ser parte de la lucha en curso para proteger los derechos de las mujeres contra un estado que está tratando de erosionar su autonomía corporal y es indiferente al acceso de las mujeres a las oportunidades, los medios de subsistencia y la participación política. El antisemitismo es solo un lado de la misma moneda como el racismo, la misoginia, la homofobia y la transfobia. Sin proteger los derechos y los cuerpos de todos, nosotros los judíos nunca estaremos a salvo.

**********

Hay otro mensaje que debemos llevar con nosotros al recordar el trágico sacrificio de los héroes del gueto de Varsovia y todas las víctimas de las campañas sangrientas de los nazis. Mientras los judíos de todo el mundo hoy celebran el 70 aniversario desde el establecimiento del Estado de Israel, debemos cuestionarnos constantemente cuáles son las responsabilidades de un estado judío, un estado con poder político y militar, y con acceso a un arsenal nuclear; un estado con una minoría no judía sustancial; un estado que controla el destino de millones de no judíos en Palestina. ¿Cómo podemos, los judíos de todo el mundo, asegurarnos de que el Estado judío cumpla con su responsabilidad hacia las víctimas del Holocausto al estar del lado de los oprimidos, y nunca del opresor, como Marek Edelman nos enseñó?

Estas son preguntas desafiantes, pero necesarias. Si lo que tomamos de la valiente lucha de los holdn (héroes) es meramente mirar hacia adentro, entonces les hemos fallado. Si utilizamos el Holocausto como una excusa para rehuir el difícil trabajo de la autocrítica y la introspección, entonces les hemos fallado. Nuestra lucha es parte de una lucha más amplia por la dignidad y la libertad humanas.

************

Cuando nació mi hijo en 2012, lo llamamos Arthur, por Artur Zygielbojm. Una responsabilidad para mi hijo tal vez, pero que todos compartimos, para garantizar no solo que la memoria de su tocayo no se olvide, sino que su sacrificio pueda despertar en nosotros la voluntad de resistir la injusticia donde y cuando la veamos.

El siguiente es un extracto de la carta final de Zygielbojm al gobierno polaco en el exilio. La carta, y su suicidio, era una súplica para que el mundo tomara nota del sufrimiento de los judíos, de su sacrificio e interviniera para detener la masacre más sangrienta de la historia.

NO PUEDO CONTINUAR VIVIENDO Y SER SILENCIOSO MIENTRAS LOS REMANENTES DE JUDAISMO POLACO, CUYO REPRESENTANTE YO SOY, SON ASESINADOS. MIS CAMARADAS EN EL GHETTO DE VARSOVIA CAYERON CON ARMAS EN SUS MANOS EN ESTA HEROICA BATALLA DONDE YO NO PUDE LUCHAR CON ELLOS, A SU LADO DONDE PERTENEZCO, POR ESTAR ACA CON USTEDES.

CON MI MUERTE DESEO EXPRESAR DE LA MANERA MAS ENERGICA, MI PROTESTA ANTE LA APATIA CON LA QUE EL MUNDO MIRA Y PERMITE LA DESTRUCCION DEL PUEBLO JUDIO.

SE QUE LA VIDA DE UN HOMBRE NO TIENE MAYOR VALOR, ESPECIALMENTE HOY PERO, DADO QUE EN VIDA NO HE CONSEGUIDO CON EXITO DESPERTAR AL MUNDO QUIZAS CON MI MUERTE PUEDA LOGRARLO PARA QUE AHORA, EN SU ULTIMO MOMENTO, LOS JUDIOS POLACOS QUE AUN ESTAN VIVOS PUEDAN SALVARSE DE SU DESTRUCCION.

MI VIDA PERTENECE AL PUEBLO JUDÍO DE POLONIA, Y POR LO TANTO SE LA ENTREGO AHORA.

-SHMUEL ARTUR ZYGIELBOJM, 12 DE MAYO DE 1943, LONDRES

Koved zeyer ondenk: Honra su memoria.