En una reunión llevada a cabo el 17 de octubre de 2023 con miembros de los círculos científicos de élite de Irán, en el Seminario Imam Khomeini Husseiniya[1] en Teherán, el líder supremo iraní Ali Khamenei instruyó a los comandantes en Irán y a los líderes de las organizaciones de resistencia que deben responder a los ataques de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. También pidió al presidente estadounidense Joe Biden que restrinja a Israel.

Khamenei: «Si los crímenes del régimen sionista continúan, los musulmanes y las fuerzas de resistencia perderán la paciencia y nadie podrá detenerlos»

En respuesta a las declaraciones hechas por representantes de algunos países a funcionarios iraníes sobre el derecho de Israel a defenderse de los crímenes cometidos en su contra el líder supremo iraní Ali Khamenei justificó las masacres llevadas a cabo por Hamás, que es su representante, contra civiles israelíes, argumentando que no hay civiles en Israel y que todos los israelíes están armados. También dijo que Israel «mata cien veces más» palestinos en sus ataques en Gaza y ataca deliberadamente a civiles. Además, pidió que Israel sea juzgado por genocidio.

En vísperas de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel y la región, Khamenei advirtió a Estados Unidos que debe actuar para frenar la respuesta de Israel a Hamás.

Khamenei pronunció su discurso rodeado de fotografías de expertos nucleares y de misiles de la Guardia Revolucionaria que han sido asesinados, entre ellos: el pionero y jefe del programa nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh; Hassan Tehrani-Moghaddam, pionero y jefe del programa de misiles iraní; los científicos nucleares iraníes Masoud Ali Mohammadi, Ahmadi Roshan y Majed Shahriari; un científico iraní llamado Mostafa Chamran que murió en la guerra entre Irán e Irak; y un ingeniero eléctrico iraní llamado Darioush Rezaeinejad, vinculado al programa nuclear. Khamenei elogió los logros científicos de Irán, particularmente en lo que respecta a la tecnología nuclear y los misiles, y llamó a «aprovechar al máximo esta oportunidad» y seguir creciendo.

El líder supremo iraní Ali Khamenei rodeado de fotografías de científicos nucleares y de misiles iraníes muertos o asesinados.

La siguiente es una traducción de los puntos principales del discurso de Khamenei:

«Los investigadores y científicos no deben tolerar la glotonería del opresor [es decir, Israel] y el hambre de los oprimidos [es decir, los palestinos]. Debemos responder. Respondamos. Hoy, en el caso de Gaza, esta respuesta depende de todos nosotros. Debemos responder. Algunos tienen hambre, otros han sido bombardeados, algunos están siendo asesinados por centenares.

Un erudito, ya sea un investigador en una universidad o un erudito religioso, debe esforzarse por conocer la verdad e insistir en ella. Los investigadores y científicos no deben ser indiferentes… He dicho muchas veces: ‘El conocimiento es poder’. Si queremos proteger al Estado de los daños de los países del mundo, la máxima prioridad y la misión más importante es avanzar científicamente: si nos quedamos atrás, seremos vulnerables… El futuro es brillante y está lleno de esperanza. Debemos utilizar nuestra motivación y las capacidades que tenemos, para avanzar. Una nación talentosa puede crecer, pero no siempre tiene la oportunidad de hacerlo. Nuestra experiencia y nuestro pasado nos dicen que debemos aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos a nuestra disposición… Si No aprovechemos la oportunidad de querer y poder existir, hemos cometido un error.

Si los crímenes del régimen sionista continúan, los musulmanes y las fuerzas de resistencia perderán la paciencia y nadie podrá detenerlos. Por supuesto, no importa lo que haga el régimen sionista: no puede compensar el escandaloso fracaso que ha sufrido en este acontecimiento.

El gobierno sionista saqueador debe ser juzgado. Con respecto a la causa palestina, lo que el mundo entero está viendo es el crimen de genocidio por parte del régimen saqueador [israelí]. El mundo entero ve esto. Durante los últimos días, miles de palestinos han sido asesinados. Este es un crimen que se está cometiendo ante los ojos de todos los pueblos del mundo. El régimen sionista criminal y saqueador debe ser juzgado por esto.

Funcionarios de varios países que hablaron con funcionarios de nuestro país defendieron al régimen sionista saqueador afirmando que los palestinos mataron a civiles. En primer lugar, esta afirmación es falsa y contradice la realidad. Es decir, quienes se encuentran en los asentamientos no son civiles, ya que todos están armados. Si asumimos que son civiles, ¿cuántos civiles murieron? El régimen saqueador mata cien veces más mujeres, niños, ancianos, jóvenes y civiles, incluso en [bombardeos] edificios en Gaza sin ninguna presencia de soldados en ninguno de ellos. Los soldados [de Hamás] están ubicados en sus posiciones e [Israel] sabe que son civiles, y también eligen áreas densamente pobladas y las ataca.

Según la gran cantidad de información que tenemos, la política actual del régimen sionista durante estos días y la semana pasada está orquestada por los estadounidenses. Ellos dictan la política. Los estadounidenses deben ser conscientes de que son responsables. Los bombardeos deben detenerse. Inmediatamente. Los países musulmanes están muy enojados y se pueden ver las reuniones [de musulmanes] no sólo en los países islámicos, sino también en Los Ángeles, Holanda, Francia y los países europeos. En los países occidentales, la gente se está reuniendo: musulmanes y no musulmanes. La gente está enojada.»[2]

Asesor de Khamenei Ali Akhbar Velayati al representante de Hamás en Teherán, Khaled Qaddoumi: «El líder supremo se toma muy en serio la causa palestina y ustedes deben continuar con todas sus fuerzas»

El 16 de octubre de 2023 el asesor de Khamenei, Ali Akhbar Velayati se reunió con el representante de Hamás en Teherán, Khaled Qaddoumi, y llamó a la resistencia palestina a continuar “con todas sus fuerzas”, prometiendo que el mundo islámico está unido detrás de los palestinos. Reiterando un eslogan de Hamás-Irán, prometió a Qaddoumi que Israel «está condenado a ser destruido, y usted y el pueblo palestino seguirán orgullosos y victoriosos». La siguiente es una traducción de los puntos principales de sus declaraciones:

«La firmeza es el camino correcto para lograr la victoria final [sobre Israel]. La velocidad con la que se llevó a cabo la Operación [Inundación de Al-Aqsa] es admirable. Esta fue una gran operación que sorprendió a los enemigos. Irán apoya al oprimido pueblo palestino, y continuaremos [nuestro apoyo moral]. El [líder supremo Khamenei] de Irán es muy serio con respecto a la causa palestina y ustedes deben continuar con todas sus fuerzas. Sabemos que esta medida hará que otros países árabes e islámicos se inclinen [a favor de los palestinos] les den su apoyo; como pueden ver, el mundo islámico hoy está unido para apoyarlos.

El régimen israelí está condenado a ser destruido, y usted y el pueblo palestino seguirán orgullosos y victoriosos. Felicito a todos los líderes y combatientes del frente de resistencia en Palestina. Vemos a Palestina como el centro de la lucha contra los opresores. Quienquiera que sea está firme en Palestina, esto significa que está firme en el camino del islam”.

Khaled Qaddoumi respondió a Velayati:

«Expreso mi agradecimiento por el apoyo de Irán a las ambiciones de la nación palestina. Además de todas las victorias que se han logrado, el éxito reciente y la victoria de la nación palestina son únicos, y nuestro pueblo demostró que el régimen sionista se está esfumando. Vamos a manifestar esta victoria y liberaremos la santa Jerusalén y a la nación palestina.

El camino hacia la libertad es difícil, y debemos continuar avanzando a través de todas las dificultades, de acuerdo con la declaración del líder supremo [Khamenei] de que es imposible compensar la derrota que ha sufrido el régimen sionista. Hoy, debemos unirnos de acuerdo con las queridas palabras y órdenes de la santidad [de Khamenei] para lograr nuestro objetivo, que es la victoria sobre la opresión y sobre el criminal régimen sionista». [3]

Ali Akhbar Velayati, asesor de asuntos internacionales de Khamenei. Fuente: Tasnim (Irán), 16 de octubre de 2023.

[1] Un husseiniya es un seminario islámico chií de alto nivel.

[2] IRNA (Irán), 17 de octubre de 2023.

[3] Tasnim (Irán), 16 de octubre, 2023.a