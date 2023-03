EL DINERO NO PUEDE COMPRAR LO QUE NO ESTÁ EN VENTA.-

LOS SENTIMIENTOS EL AMOR LA NOBLEZA LA FE ETC

LA VIDA.

LA ESPIRITUALIDAD.

LA SALUD.

EL HONOR.

LA INTELIGENCIA.

LA JUVENTUD.

Y lo que no está en venta simplemente no se puede comprar porque no está en venta.