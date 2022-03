"Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua, y mis ojos fuente de

lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija

de mi pueblo"

Jeremías 9:1

En el seminario.

Cuando era joven y estudiaba en el Seminario hebreo, recuerdo haber tenido que

memorizar este versículo. Era un modo de enseñanza, de nuestro moré de Torá aplicaba en aquellos años.

Obvio, que antes, yo pensaba que el Profeta, testigo de la destrucción, sólo aludía a los muertos por la invasión de los Babilonios y la destrucción del Beit Mikdash o Templo Sagrado de Ierushaláim. Y también por la pérdida de la independencia nacional y el inicio del destierro de gran parte de la población judía.

Otros significados.

Con el correr del tiempo, en ocasiones leyendo, en ocasiones viendo o viviendo nuevas experiencias de vida, pude llegar a entender, a cuantos judíos en todas las generaciones alude las palabras del versículo arriba citado.

Atentados y asimilación.

En la actualidad, y pienso que siempre, en este siglo, y en siglos pasados, los muertos de la hija de mi pueblo constituyen un mix o mezcla formada por: a_ muertos en matanzas o atentados, y ahora tuvimos uno terrible en Hadera hacia al norte de Israel, y tantos otros demasiados largos para mencionar que dejan muertos, heridos, lastimados, incapacitados, huérfanos y viudas o viudos,etc ... y b_ los judíos que se asimilan mucho más en la diáspora, pero también en Israel (muertos espirituales y en vida), cuyas cifras son difíciles de mensurar ya que constituyen un holocausto blanco o silencioso.

Desaparecidos judíos en argentina.

El 24 de marzo de 1976, se produjo un Golpe de Estado en la argentina, en medio de una situación de caos y anarquía pocas veces vistas. Se habla de dos mil desaparecidos judíos, a los que yo denomino desaparecidos como judíos. Y todo este conjunto de jóvenes alejados por propia decisión del ámbito comunitario, debería movernos a intentar preguntas solo para evitar nuevas pérdidas y desgracias. ¿Qué pasa dentro del seno de las familias judías? y ¿Hay algo a trabajar para lograr una comunidad más inclusiva?

Iluminismo y comunismo.

Son dos grandes ejemplos del segundo grupo. Fueron fenómenos en superficie sumamente atractivos, que terminen licuando grandes masas de judíos.

Los sueños de los maskilim o iluministas fueron destrozados con la llegada de Hitler al poder y la Shoá.

El sueño comunista culmina en los noventa con la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento de la ex Unión Soviética.

El llamado del Profeta.

Para concluir, esta breve reflexión, el llamado del Profeta continua vigente desde el ayer hasta hoy en día. Y el que escribe entiende que la Torá es una enseñanza moral que trasciende el tiempo y los lugares. Nos muestra que es lo que Hashem quiere de cada judío, y no me cabe duda que alude a evitar el mayor de los males que es "la indiferencia hacia nuestro prójimo".

Final.

El Profeta *es el modelo a imitar, o el prototipo deseable, que debe fogonear el corazón de cada hebreo, la capacidad de brindarse hacia su prójimo cercano y limitar su egoísmo solo a aquello estrictamente necesario para su supervivencia.

Aún los ricos y poderosos, deben saber que la rueda de la fortuna gira, y lo que hoy está arriba mañana puede estar abajo y viceversa.

Un anexo a todo lo mencionado, es la desunión y distanciamiento familiar, y actitudes que marginan o discriminan y distancian a un hermano del otro hermano.

Todos tenemos un camino y una meta común, y cuando nos lavamos las manos con "las últimas aguas" antes de Birkat Hamazón (Bendición del pan y la comida), es para que no se nos pegue "la sal de Sodoma", ese egoísmo acérrimo que llevo a esta ciudad a su destrucción.

Los rabinos dicen que, si el "odio gratuito" es el motivo de este exilio tan extenso, solo practicar el "amor gratuito" logra su corrección y traerá pronto en nuestros días al Meshíaj(Mesías) hijo de David prontamente en nuestros días.

*Jeremías 650-585 A.C.

Nació en Anatoth y muere en Egipto. Fue coetáneo del Profeta Ezequiel y anterior a Daniel.