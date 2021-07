Hace unas semanas me encontraba en un centro comercial cuando llamó mi atención el título de un libro en la sección de librería de una tienda departamental: “El Mexicano de Buchenwald”, desde el momento me atrapó y no me dejó ir sin llevarlo conmigo.

Lo compré, sin saber que era uno de las publicaciones más recientes respecto al tema del Holocausto, con una trama increíble y con un título que se entreteje con mi México.

La historia se sitúa en 1944 en el terrible e inhumano campo de concentración Nazi Buchenwald ubicado en Weimar, Alemania. José Luis Salazar es un hombre que es deportado al campo y lo peculiar de él es que se declara abiertamente mexicano al llegar al campo, por lo que se le asigna un triángulo rojo con una “M” para portar en su uniforme. Poco después otro hombre llamado Juan Rodrigo del Fierro llega al campo igualmente afirmando que es de nacionalidad mexicana.

A los Nazis se le hace sospechoso y extraño que llegaran dos mexicanos al campo, por lo que los vigilan de manera particular.

Dos historias que corren de manera distinta y a la vez se conectan, vivencias que se encontraban olvidadas y son dignas de conocerse tanto por la población mexicana y en el mundo en general, ya que muestran una de las facetas desconocidas del Holocausto.

“El Mexicano de Buchenwald” es una novela histórica, escrita por el periodista y autor mexicano Julio Godínez y publicada por la editorial Planeta. La pasión de Julio es indagar en el pasado para entender el presente. Ha hecho publicaciones en medios nacionales e internacionales como El Universal, Milenio, Newsweek, GQ y Esquire.

Esta novela es presentada de una manera impecable y fundamentada de una manera excelente recogiendo dos historias reales y adecuándolas a la realidad del campo de concentración Buchenwald. También nos acerca al tema a todos los mexicanos y atrapa a cualquier lector, aparte de ser un recordatorio del terror que se vivió para que nos aseguremos de que algo similar nunca vuelva a suceder.

Un título que sin duda alguna tiene que ser conocido y leído por la comunidad judía de México, la recomendación estrella del año.

