El miedo en la época actual, consejos judíos para afrontarlo al estilo Rab Abud Zonana y Yosef Chayo

Existen muchos miedos, la mayoría imaginarios, y muchos consejos judíos para entenderlos y sobrepasarlos

Conócelos, elimina tus miedos, al estilo tan especial de Rab Abud Zonana y Yosef Chayo

Pregúntate ¿Alguien se puede ocultar de Hashem? y piensa que nadie te puede hacer nada si tú no lo mereces

Si las cosas suceden es porque Bore Olam así tenía previsto

El medio de transporte más seguro es el avión, ¿por qué?

Descúbrelo

para tener Beraja hay que tener un secreto

TOV AIN

"Entiende este concepto y crece con la sonrisa en la Boca"

y entiende también la precisión de Dios

y verás que el que tiene miedo y no confía en Hashem seguramente sufrirá vejez prematura

y recuerda la primera frase que hay que meter al corazon

Si un situación tiene solución, ¿entonces de que te preocupas?,Arreglalo Ocupate

y si no tiene solución, Dios tiene una razón para llevarte a esto, asi que no te preocupes, el no quiere que tu tengas miedo

