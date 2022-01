Creemos es importante empezar el año retomando las cosas buenas que se pueden venir y por eso hoy reproducimos la Newsletter de Kiko Llaneras de el País

El mundo no empeora, mejora: 43 buenas noticias para empezar 2022 con optimismo

Una nueva lista con datos positivos para el año nuevo

Sin embargo, en esta newsletter cerramos el año como el pasado y el anterior, con una lista de datos que no es ni exhaustiva ni imparcial y que contiene solo buenas noticias.

La razón para hacerla se repite. Quiero combatir una paradoja: la mayoría de la gente cree que el mundo retrocede y que nos dirigimos al caos, aunque los datos dejan claro que esa percepción es falsa. El mundo no empeora, mejora. Esto no significa que sea un lugar perfecto. Ni siquiera un buen lugar. Padecemos injusticias, guerras, hambre y enfermedades. Una minoría de la población posee la mayor parte de la riqueza, mientras el 9% sobrevive con menos de dos dólares al día. La pobreza es cotidiana. Pero de todos los escenarios globales que hemos conocido (no imaginado o deseado, sino conocido) éste es el mejor.

Reconocer que progresamos inquieta a muchas personas, porque temen que nos haga conformistas. Pero yo creo que es justo al revés: para seguir caminando es útil sentir que avanzas.

Feliz año nuevo,

Kiko

Las buenas noticias

💉 1. Hemos vacunado a medio mundo en 12 meses. El 49% de la población mundial recibió sus dosis. Hay diferencias demasiado grandes entre países —en España estamos vacunados casi todos, y en África solo el 9%—, pero sigue siendo un hito haber inmunizado a 3.800 millones de personas. | Our World in Data

♥️ 2. Se habrán evitado millones de muertes. En Estados Unidos se estima en un millón las muertes prevenidas, en el Reino Unido se calcula que se han evitado 100.000 solo hasta agosto, y en Europa se habla de medio millón.

💰 3. La economía global creció un 6% este año. Y ese crecimiento ha servido para revertir la bajada del 3% que causó la pandemia el año anterior. | FMI

📚 4. En Brasil los niños aprenden más. Los estudiantes que al acabar la educación primaria no saben leer bien son la mitad que en 2007, pasando del 72% al 39%. | Banco Mundial

🪐 5. Se lanzó al espacio el telescopio que verá cómo nació la luz del universo. El James Webb nos mostrará cómo eran las primeras estrellas y galaxias, hace más de 13.000 millones de años. Es alucinante pensarlo: “Mirar en la profundidad del espacio es también mirar atrás en el tiempo”. | El PAÍS

👩🏻‍💻 6. Más gente trabaja desde casa. En España son casi el doble ahora que en 2019 (un 8% por un 5%). Y es una buena noticia porque es lo que la gente prefiere. | Red.es

👵🏻 7. Vivimos el doble que hace 100 años. En 1920 la vida media humana era de unos 35 años y en 2019 fue de 73 años. Y no es solo cosa de sobrevivir a la infancia: un inglés de 30 años vive ahora 15 años más (hasta los 82). | Our World in Data

👶🏼 8. También mueren menos niños. En 1960 uno de cada cinco menores se moría antes de cumplir cinco años; ahora sobreviven 24 de 25. La mortalidad infantil se ha reducido a la mitad desde 2001 y un 33% desde 2011. | Our World in Data

⚖️ 9. La esperanza de vida es más igualitaria cuando comparamos entre continentes. El europeo medio todavía vive un 24% más tiempo que un africano, pero en 1950 vivía un 70% más. La brecha se ha reducido. | Our World in Data

📙 10. La RAE ha añadido un montón de palabras. Ya puedes decir que una curva se ‘ameseta’, cuando se estabiliza, quejarte de los ‘bots’ que inundan internet, escribir sobre ‘criptomonedas’, y hacer un ‘cortapega’ como este cortapega. Puedes ‘geolocalizar’, ‘gentrificar’, ‘invisibilizar’, ‘ludificar’, ‘procrastinar’, ‘perimetrar’ y hasta dejar a la gente ‘ojiplática’. Me gustan las palabras nuevas porque a menudo sirven para comprimir ideas y ayudarnos a pensar mejor. | RAE

👬 11. Una decisión judicial acercó el matrimonio gay a Japón. La decisión se opone a la ley vigente y apoya la legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo. Japón es el único país del G-7 que no los reconoce por completo. | La Vanguardia

🧑‍🎓 12. Alan Turing será la cara de los billetes de 50 libras. Es una triple buena noticia honrar al pionero de las matemáticas y la informática. Celebra sus méritos científicos, premia su trabajo descifrando códigos en la Segunda Guerra Mundial y corrige un error del pasado, haber procesado a Turing por homosexualidad en la Inglaterra de los años cincuenta. | Bank of England

🎬 13. Chloé Zhao se convirtió en la primera asiática y la segunda mujer que gana un Oscar a la mejor dirección. La película, Nomadland, es mi favorita de este año. | EL PAÍS

🗞 14. Una periodista recibió el primer Premio Nobel para alguien de Filipinas. Maria Ressa recibió el galardón por sus reportajes en aquel país sobre las controvertidas acciones del presidente Rodrigo Duterte en la lucha contra las drogas; y por defender la libertad de prensa contra los abusos del poder. | EL PAÍS

🐦 15. También hubo un Premio Nobel por entender el vuelo hipnótico de una bandada de pájaros. Lo recibieron tres físicos por ayudarnos a comprender los sistemas complejos. | EL PAÍS

🧮 16. Hay una influencer de Excel. Kate Norton tiene un éxito brutal en TikTok e Instagram compartiendo trucos de hoja de cálculo. Como dice su bío: “Hago Excel divertido”. Gana cientos de miles de dólares vendiendo cursos. | The Verge

💶 17. Se ha acordado un impuesto mínimo global del 15% para las grandes multinacionales. Es una medida pactada por 140 países para que las multinacionales contribuyan de forma más equitativa. | EL PAÍS

🧫 18. Una IA es (o hizo) el descubrimiento científico del año. La red neuronal se demostró capaz de predecir la forma de las proteínas con velocidad y precisión. ¿Por qué importa eso? Porque las proteínas son los operadores esenciales de la vida, y su función, lo que hace cada una, la determina su forma. Por ejemplo, el coronavirus usa una proteína como llave para penetrar en las células humanas, la espícula. Pero también son proteínas nuestros anticuerpos, que tienen la forma necesaria para acoplarse a esa espícula, cambiar su forma, e impedir que funcione. | EL PAÍS

🍄 19. Un tratamiento con setas psicodélicas promete ser eficaz contra la depresión. Es lo que sugiere un estudio pequeño pero muy celebrado del centro Johns Hopkins, que ha publicado la revista JAMA Psyquiatry. | JP

🤸🏾‍♀️ 20. Simone Biles renunció a competir en Tokio e hizo reflexionar a millones sobre nuestra salud mental. La atleta capaz de hacer piruetas imposibles se retiró de la prueba individual: “No tengo ni una pizca de control sobre mi cuerpo. Esta desconexión entre cabeza y cuerpo es la peor sensación que he tenido en mi vida”, explicó. “Tenemos que proteger nuestras mente y nuestro cuerpo, antes que simplemente salir ahí y hacer lo que el mundo espera de nosotros”. | EL PAÍS

🌍 21. Los datos del clima dicen que hemos avanzado. Desde la cumbre de París de 2014, hemos frenado las emisiones de gases invernadero: ahora el calentamiento esperado para 2100 no es de cuatro o cinco grados, sino de tres. La situación la resumió bien el expresidente Obama: “París mostró al mundo que el progreso es posible. La mala noticia es que no estamos ni cerca de donde necesitamos estar”. | EL PAÍS

💨 22. España redujo sus emisiones de CO₂ por habitante. En 2009, el consumo de energía por persona suponía 9 toneladas de emisiones, pero han bajado un 33%, hasta las 5,8 toneladas. Entonces emitíamos el doble que alguien de China y ahora emitimos menos que ellos. | Our World in Data

🔋 23. En España las renovables produjeron el 46,6% de la electricidad. Más que la media europea, más que el año anterior, el doble que en 2007 y el triple que en 2000. | REE

🔋 🔋 24. Y En Europa superaron a los combustibles fósiles. Pasó en 2020 por primera vez. | Positive

☀️ 25. La energía verde es mucho más barata ahora. El coste de instalar y producir un megavatio-hora se ha dividido entre 3 para la tecnología eólica y entre 10 para la solar. | Our World in Data

🌀 26. En 2021 se añadieron 290 gigavatios de potencia de energías renovables. Es un poco más que en 2020, que también fue récord. Se prevé que la capacidad suba otro 60% de aquí a 2026, y en ese momento, la suma de solar, eólica e hidroeléctrica superarán seguramente a los combustibles fósiles. | IEA

🐶 27. Se rescatan perros con ayuda de drones. Durante la erupción del volcán en La Palma, unos perros quedaron atrapados en un estanque, rodeados de lenguas de lava. Fueron localizados por unos pilotos de drones, que les llevaron comida y agua por aire. Se preparó un complicado operativo de rescate, pero no hizo falta. Un misterioso grupo autodenominado A Team se adelantó y los rescató —violando el perímetro de seguridad—, para luego anunciarlo con una pancarta ya mítica: “Fuerza La Palma, los perros están bien”. | EL PAÍS

🐯 28. Los linces siguen multiplicándose. En 2002 solo quedaban 94 ejemplares ibéricos, pero ahora son más de 1.100. Un caso de éxito de conservación. | EL PAÍS

🐺 29. China duplicó el número de animales salvajes que protege. Por primera ve en 30 años, ha impuesto multas elevadas para el comercio y el consumo de muchas especies, desde pájaros a lobos. | Eco

🚲 30. Llegaron nuevas leyes para los repartidores. España aprobó la norma que fija la condición de asalariados de los repartidores a domicilio. Y la Comisión Europea se prepara para regular también sus condiciones laborales. | Cinco Días

🦠 31. Se controló una epidemia de ébola en el Congo. El brote se declaró en febrero, pero la OMS lo dio por acabado en mayo. Hubo solo seis muertes. | OMS

😊 32. China eliminó la malaria. En 1940, el país reportaba 30 millones de casos anuales. Después de cuatro años sin ninguno, la OMS declaró el país libre de la enfermedad. | NYT

🔮 33. Vives en el futuro. ¿Recordáis la serie Friends? Se emitió entre 1994 y 2004, pero está llena de artefactos desaparecidos, como contestadores y cabinas telefónicas. Internet casi ni aparece. A veces nos parece que el presente no está a la altura de lo que esperábamos; pero mira a tu alrededor.

⚡️ 34. En Noruega el 90% de los coches nuevos son eléctricos. El año pasado eran el 60% y hace seis años no eran ni el 10%. | CleanTechnica

📶 35. Internet va cada vez más rápido. Los test globales dicen que las conexiones fijas van un 32% más rápido que el año pasado y casi el triple de rápido que hace cuatro años. | Speedtest

🏫 36. Se construyó un colegio con una impresora 3D. Se hizo en 15 horas, en Malaui, y podría ser una solución a la falta de escuelas en muchos países de África: “Reunidos al sol, docenas de mujeres bailaron y cantaron de alegría mientras los niños empezaban su primer día”. | Reuters

👩🏻‍🚀 37. La empresa SpaceX envió al espacio la primera tripulación compuesta solo por civiles. La cápsula y su tripulación de cuatro personas orbitaron la Tierra durante tres días, sin astronautas profesionales a bordo. | NYT

🦾 38. Un cerebro humano se conectó de forma inalámbrica a un ordenador. Es un avance prometedor para tratar lesiones de la columna vertebral. Los participantes con parálisis del estudio fueron capaces de mover un brazo robot imaginando el movimiento que querían hacer. | IEEE

🧬 39. Unos científicos han rescatado ADN de la tierra que pisaban los neandertales de Atapuerca hace 100.000 años. El ADN más antiguo hallado en la cueva de Burgos es de un varón que vivió hace unos 110.000 años y cuyos ancestros procedían del este de Europa. | EL PAÍS

🤖 40. Los robots siguen escribiendo. Este verano usé una inteligencia artificial para escribir un cuento a medias: el algoritmo GPT-3 puso la mitad de las palabras y yo la otra mitad. | Letras Libres

🥇 41. El 20% de los propósitos de nuevo año tiene éxito. Sí, eso significa que la gran mayoría no, pero es mejor pensarlo al revés: mucha gente logra cambiar algo que quiere cambiar. | NYT

🌷 42. Una orquídea extinguida reapareció en un tejado de Londres. Era una especie rara que se pensaba desaparecida, y que nadie sabe cómo llegó allí. “Encontrar la segunda colonia de [esta variedad] es emocionante en sí mismo, pero encontrarla en el jardín de un tejado de la ciudad de Londres es extraordinario”. | The Guardian

🌇 43. Volví a leer la carta que escribió Oliver Sacks antes de morir. Acaba así: “No puedo fingir que no tengo miedo. Pero el sentimiento que predomina en mí es la gratitud. He amado y he sido amado; se me ha dado mucho y he dado algo a cambio; he leído, y viajado, y pensado, y escrito. He tenido una relación con el mundo, la especial relación de los escritores y los lectores. Sobre todo, he sido un ser sensible, un animal pensante, en este hermoso planeta, y eso por sí solo ha sido un enorme privilegio y una aventura