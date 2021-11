Dice la Biblia que el Creador hizo dos veces a la mujer. La primera a la par que el hombre, con los mismos materiales y les dio vida con el mismo soplo divino. Gn 1:27 La segunda, viendo la necesidad de Adán, la creo de una costilla cercana a su corazón, lejos de su entendimiento. Gn 2:22

Con el paso de los milenios, los hombres coronaron el machismo y las mujeres fueron limitadas progresivamente hasta nuestro tiempo en que solo pueden rezar aisladas, mantenerse aparte de la ropa de los hombres, nada de solideo. Talit o filacterias, alejadas de la Torah y siguiendo instrucciones, sumisas, inseguras, inferiores y buenas sirvientas en todo lo que es su deber.

El hombre quiere ser el juez y dueño absoluto de la comunicación con el Creador, demostrando su devoción que lo hace sentir superior e indispensable.

A fines del siglo pasado llego a Israel un grupo de mujeres estadounidenses que venían a un congreso sobre judaísmo. El hotel donde estaban no acepto que rezaran en la sala principal con un Sefer Torah entonces se fueron al Muro de los Lamentos, allí tropezaron con violencia física y verbal, Comprendieron que el Muro había sido ocupado nuevamente, que estaba en manos de extraños. Un grupo de judíos religiosos encabezados por el rabino del lugar que no dejaban rezar a nadie que lo hiciera de manera diferente a la suya. Las mujeres querían rezar de acuerdo con su elección El Muro es un lugar que viven como sagrado y como un símbolo, no les pareció justo que las mujeres no pudieran rezar según su elección y se formó el grupo de las “Mujeres del Muro” para defender su fe y sus derechos. Todo lo que hacen es ortodoxo. Los rabinos lo saben. Según la Halaja, las mujeres no están obligadas a usar filacterias, pero las pueden usar igual que los hombres.

Las Mujeres del Muro suelen ir a rezar al Muro cada día primero del mes judío. Cuando las veian venir, olas de gentes las hostigaban , las insultaban, les escupían, las amenazaban.; levaban camiones cargados de mujeres para llenar el pequeño espacio dedicado a ellas e impedir que las Mujeres del Muro se pudieran acercar al Muro, les aventaban sillas, té caliente y la policía a veces las atacaba y las apresaba. Las revisaban por si llevaban una Torah oculta. No molestaban a nadie, pero el ojo errado no puede ver mujeres arrebujadas en un Talit. Es “contrario a la costumbre” , decían.

En noviembre de 2016, el gobierno de Netanyahu llego a un acuerdo que permitiría a los judíos no ortodoxosos rezar según su deseo de una manera igualitaria entre hombres y mujeres en la plaza al lado sur del Muro, Favorecía a los judíos conservadores y liberales y a las Mujeres del Muro, pero ellas buscaban el contacto con el Muro y no al lado del Muro. El Primer Ministro dijo que era un compromiso justo y prometió implementarlo a los líderes del judaísmo en Estados Unidos.

La constelación política de Israel ha cambiado y, finalmente, el acuerdo iba a ser materializado por la Corte de Justicia, Dery, el presidente del partido Shas, apoyado por los partidos ortodoxosos sionistas decidió que su proyecto sería liberar el Muro, prevenir la implementación del acuerdo legal. Con ese objetivo ya está proclamando: “Benet está dividiendo el Muro.” o “todos estamos en la batalla por el Muro.”

El 11 de este mes planeaba ir al Muro para evitar los rezos de las Mujeres del Muro. Lanzo una invitación abierta: “Estoy llamando a todos para quienes el Muro es importante para que vengan a rezar con nosotros para que el lugar sagrado no sea profanado, el cielo lo prohíba.”

Horas más tarde, Netanyahu repetía la misma invitación. El, que promovió la justicia del acuerdo, sin ser ortodoxo los apoya y se apoya en ellos en la batalla por reconquistar el poder y las Mujeres del Muro han sido puestas nuevamente en la arena pública.