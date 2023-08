El nuevo “lobby” del movimiento latino en Israel Entrevista a Fernando Fernández y a Gastón Saidman

David A. Rosenthal: ¿De dónde surge la iniciativa de un movimiento latino en Israel?

Fernando Fernandez: La iniciativa surge como resultado de una larga lucha para obtener herramientas que nos permitan superarnos tanto a nivel personal como para los inmigrantes recién llegados a Israel. Al principio, pensé que solo se trataba de ciertos aspectos específicos, pero al investigar más a fondo, me di cuenta de que esta problemática es una falla significativa dentro de un amplio sistema que no estaba tomando medidas para abordarla.

D.A.R: ¿Para qué tener un movimiento latino en Israel ?

F.F: La creación de grupos sociales dentro de la comunidad latina en Israel tiene múltiples beneficios. Al investigar, pude comprender que todas las comunidades cuentan con sus propias organizaciones , y esto no se trata solo de manejar grandes masas de personas, sino de fortalecerlas. En un país donde la mayoría son o fueron inmigrantes, la adaptación puede variar en términos de forma y velocidad. Sin embargo, al contar con grupos de apoyo en nuestro idioma nativo, podemos convertirnos en una fuente de respuestas y apoyo para todos aquellos que buscan integrarse y enfrentar los desafíos de manera más efectiva. El conocimiento adquirido a través de este aporte nos brinda la fortaleza necesaria para una mejor adaptación y desarrollo dentro de la comunidad latina de Israel.

D.A.R:¿Cuáles son los principales desafíos con los que se ha encontrado en su largo camino como activista político?

F.F: En todo mi tiempo de activismo y la experiencia que he adquirido, identificó varias problemáticas de gran envergadura. Una de las principales es la falta de integridad y apoyo, así como la desconfianza dentro de la propia comunidad latina. Explicándolo de manera más precisa, resulta difícil transmitir información actualizada cuando no todos se sienten comprometidos con la adaptación y siguen viviendo mentalmente en su país de origen mientras residen físicamente en Israel.

Otro desafío importante es que muchos latinos que ya se han adaptado en Israel han dejado de identificarse como parte de la comunidad latina para realizar un cambio drástico y asumir una identidad israelí completa. Además, el sistema en sí mismo no hace lo suficiente para garantizar que los latinos obtengan los mismos beneficios que otras comunidades. Esto se debe, en gran medida, a la falta de unidad y cohesión. Sin una unión sólida, no hay peso político, no se exigen cambios ni se muestra un interés suficiente. Aquellos que sí demuestran interés están unidos, pero no lo suficientemente fuertes como grupos grandes para ejercer una influencia electoral significativa. No debemos olvidar que la mayoría de las diferencias y obstáculos se originan en Israel, lo que genera grandes distancias en una comunidad pequeña en términos de cooperación y trabajo conjunto.

A día de hoy, la comunidad latina y nuestro movimiento enfrentan diversos retos importantes. Uno de los desafíos más destacados es la falta de integración plena dentro de la sociedad israelí. Aunque muchos latinos han logrado adaptarse exitosamente, todavía existen barreras y obstáculos que dificultan la participación plena en todos los aspectos de la sociedad.

Otro reto significativo es la falta de recursos y apoyo adecuado para nuestra comunidad. A menudo, nos enfrentamos a dificultades para acceder a servicios y beneficios, lo que limita nuestras oportunidades de desarrollo y crecimiento.

Además, la diversidad cultural dentro de la comunidad latina también presenta desafíos en términos de mantener una unidad sólida y cohesión. La falta de una voz unificada dificulta la representación y la capacidad de exigir cambios y mejoras específicas.

No obstante, a pesar de estos retos, la comunidad latina y nuestro movimiento continúan trabajando incansablemente para superar las barreras y promover la igualdad, la inclusión y el bienestar de todos sus miembros.

D.A.R:¿Para que se crea un nuevo “ lobby” dentro del parlamento Israeli?

F.F: El nuevo lobby latino en el parlamento es un espacio creado dentro del gobierno, respaldado por personas clave en el gobierno y representantes de la comunidad latinoamericana. Su propósito es permitirnos participar en debates, presentar proyectos y buscar soluciones a los desafíos que enfrenta nuestra comunidad.

Este logro significativo fue el resultado de más de 18 años de lucha incansable, tocando puertas y haciendo llegar nuestra voz a todos los niveles. Si bien recibimos atención por parte de muchos, solo unos pocos demostraron un interés genuino en este proyecto.

El establecimiento del lobby latino en el parlamento es un paso adelante hacia la representación y defensa de los intereses de la comunidad latina en Israel. A través de este espacio, tenemos la oportunidad de abordar los proyectos que son barreras significativas para nuestra comunidad y buscar soluciones que promuevan nuestro bienestar y desarrollo.

D.A.R:¿Cuáles son las metas que tiene el movimiento a corto plazo?

F.F: Nuestro movimiento tiene metas concretas a corto plazo que nos hemos propuesto alcanzar. Estas metas están basadas en los obstáculos que enfrentamos diariamente y en la información que recibimos de nuevos inmigrantes, lo que nos permite estar actualizados sobre los problemas actuales.

Una de nuestras metas es lograr que el idioma castellano esté disponible en todos los centros públicos y organismos, de manera que aquellos que aún no dominan el hebreo puedan completar formularios y boletas de manera más accesible. Este proyecto es de suma importancia, ya que facilita la participación y la integración de la comunidad latina en Israel.

Otro proyecto en el que estamos trabajando es implementar un pequeño código en los formularios y documentos recibidos en hebreo, que permita obtener una traducción al idioma castellano. Esta valiosa idea fue aportada por nuestra compañera de trabajo, Micaela, quien ha sido una figura clave en este proyecto.

Además, gracias a la colaboración de Haim, un destacado abogado, nos hemos interesado en mejorar el ulpan, el programa de enseñanza del idioma en Israel. Creemos que el período de inscripción y las fechas límite para los cursos de ulpan deberían ser más flexibles, permitiendo a los interesados aprender el idioma en cualquier momento con mayor facilidad.

Estas metas a corto plazo reflejan nuestro compromiso en mejorar la calidad de vida y las oportunidades para la comunidad latina en Israel, y seguiremos trabajando arduamente para alcanzarlas.

D.A.R:¿Quienes son los miembros del movimiento y cómo pueden adherirse los latinos en Israel que estén interesados?

F.F: El grupo de trabajo actualmente está conformado, pero siempre estamos abiertos a la posibilidad de que otras personas quieran unirse y aportar sus conocimientos y contribuciones para mejorar nuestras actividades. No buscamos la cantidad de participantes, sino más bien la calidad de su compromiso y contribución.

Es importante destacar que formar parte de este movimiento requiere dedicación, tiempo y sacrificio. No son cualidades fáciles de mantener, especialmente cuando se enfrentan desafíos a largo plazo. Sin embargo, aquellos que deseen adherirse pueden hacerlo al expresar su interés y compromiso con nuestros objetivos.

Valoramos el aporte de todas las personas que comparten nuestra visión y están dispuestas a trabajar arduamente para alcanzar nuestras metas. Juntos, construimos una comunidad más fuerte y un movimiento más sólido en beneficio de la comunidad latina en Israel.

D.A.R: ¿Cómo surge el Lobby latino dentro del movimiento que ya existía?

Gastón Saidman: Bueno, en realidad no había un movimiento, sino diferentes activistas que cada uno por su cuenta hacía algo por la comunidad, por eso nos reuníamos y en nuestros diálogos siempre hablábamos de hacer algo relevante que concentre a toda la comunidad latina. Tuve muchas conversaciones con Fernando Fernandez, quien es el coordinador social del lobby, y es una persona que siempre estuvo conectada con las actividades sociales de la comunidad, también estuve constantemente en comunicación con OLEI “Organización de América Latina, España y Portugal en Israel” y como parte de mi actividad periodística, también suelo ir al parlamento israelí para escuchar las discusiones del Comité de Absorción y hacer los reportes en español para que los hispanos sepan de lo que está pasando en el parlamento, por el cual yo personalmente siempre he sido activo para la comunidad y por suerte siempre rodeado de un ambiente de trabajo latino.

Cuando los activistas vimos como nuestra comunidad ha crecido en los últimos años, nos dimos cuenta del gran aporte que podemos hacer al país y que hoy somos un grupo de personas que ya no ignoran su situación social. A través de Fernando conocí a Mica Yorent, Haim Krainin y Pablo Rostkier, junto a ellos dimos el paso oficial, fuimos al parlamento, nos reunimos con el diputado Dan Iluz y creamos oficialmente el primer lobby parlamentario de la comunidad hispana en Israel.

Finalmente teniendo esta plataforma parlamentaria se decidió que como todo lobby debe tener una organización legal que lo represente, por lo que decidimos establecer un comité de lobby dentro de la OLEI, ya que la OLEI es una organización con más de 50 años de actividad y con todos los documentos al dÍa, junto a esto se incorporó al comité Manuel Aszyn, quien es el Gerente General de la OLEI, y con el tiempo se fueron incorporando otros activistas que si bien no forman parte del comité mismo, si trabajan en cooperación y para la comunidad, tales como como Patricia Ashkenazi, quien hace un gran trabajo por las mujeres latinas en Israel y lidera muchos grupos de mujeres latinas con agendas interesantes en el ámbito comercial y social, por ejemplo con ella se realizó un evento exclusivo solo para mujeres latinas en el Comité Parlamentario de Mujeres junto a la Diputada Panina Tamano.

D.A.R: ¿Cuál es el objeto de tener un lobby para la comunidad latina y que representa esto?

G.S: El objetivo es simple, llevar la voz de nuestra comunidad al parlamento, que es la autoridad legislativa, y de ahí si es necesario al propio gobierno. Si bien los latinos somos muy queridos por la sociedad israelí y conseguimos un buen trato tenemos nuestras dificultades para adaptarnos un 100% al país, y eso no por lo social, sino porque fuimos una comunidad pequeña que por mucho tiempo no recibiÓ los mismos beneficios que otras comunidades como la comunidad que vino de la Unión Soviética en la década de 1990 o de Etiopía, y por ejemplo en temas como trámites y documentación, los latinos siempre hemos tenido dificultades.

Por lo tanto, el Lobby representa la posibilidad de influenciar más. Quiero dejar muy claro que con Fernando, Mica, Pablo y Haim este trabajo no es solo un pasatiempo, nos sentimos muy orgullosos de ser latinos, de nuestra comunidad y todo lo que representa, amamos nuestra cultura y nuestra gente, aquí no hay equipos de futbol o diferencias políticas, aquí demostramos que si nos unimos podemos hacer que las cosas sucedan, somos conscientes que somos muy afortunados de ser latinos y de tenernos los unos a los otros, ojalá podamos transmitir eso a esa parte de la comunidad que se desconecto, o hijos de latinos que no hablan español o no saben de Latinoamérica, ¡queremos acabar con eso también y fortalecer nuestra literatura, nuestra lengua y el gran aporte que podemos hacer para mejorar nuestras vidas en Israel!

D.A.R: ¿Cuáles son las principales problemáticas que existen para la comunidad latina y cómo el lobby tratará de solventarlas?

G.S: Como todos los inmigrantes, el idioma es el principal problema, afecta a todos, otras comunidades tienen traductores para todo, los latinos no o en algunas instituciones les ayudan en español pero si están solos tienen problemas para moverse.

Para ello, el lobby cuenta con varios programas, el primer ejemplo es el caso que propone Mica Yorent del comité, y la idea es lograr crear un sistema de traducción inmediata y digital en el momento el latíno recibe cartas de las distintas instituciones, con el tiempo informaremos más detalles sobre esta iniciativa.

También está el proyecto de ley que requiere que cualquier título reconocido por la Unión Europea, sin importar de qué universidad provenga, será inmediatamente reconocido en Israel, esto será de gran ayuda especialmente para nuestros médicos.

D.A.R: ¿Solo los latinos tienen un lobby en el Parlamento?

G.S: Oficialmente sí. También están los llamados grupos de interés, por ejemplo, personas que tienen acceso al parlamento y van a hablar personalmente de los casos de sus comunidades, pero una plataforma manejada por un congresista, actualmente solo latinos, y luego está el lobby etíope pero se trata de algo específico de la comunidad, no general.

D.A.R: ¿Cuál es tu papel como vocero de este lobby y quienes te apoyan?

G.S: Mi papel como portavoz es informar, ser el nexo entre el propio lobby y los medios. También podría decir que soy el mediador entre lo que sucede fuera y dentro del parlamento, pero este es un trabajo que compartimos en el comité, recientemente hubo una actividad con los participantes de la OLEI en la ciudad de Rehovot para hablar sobre el lobby y escuchar más ideas de la comunidad sobre lo que se puede hacer, en este caso Fernando fue el representante del lobby, y entiendo que fue una reunión muy positiva. Hace unas semanas, el comité de absorción en el parlamento habló sobre el presupuesto del ministerio de absorción y allí estuvo presente Mica Yornet, quien hasta ahora es la Directora del Comité de lobby (función rotativa), Mica también es contadora por lo cual el tema de presupuesto se lo dejamos a ella para una mejor opinión, Pablo Rostkier es médico de profesión y ofrece muchos consejos tanto en el lado político como en el lado profesional sobre este tema tan delicado e interesante para los médicos que vienen de Latinoamérica, junto con Pablo realizamos un paseo con el parlamento en la ciudad de Haifa para ver la situación de los inmigrantes , por supuesto estuvimos muy presentes representando a nuestra comunidad, y finalmente está Haim Kreinin que es abogado, asesora en todo lo relacionado con documentación y protocolos.

D.A.R: ¿A corto plazo que se espera de este lobby en relación con la situación actual de la comunidad latina en Israel?

G.S: Seamos sinceros, no hay nada a corto plazo, y eso hay que entenderlo, es cierto que nos gustaría que todo fuera rápido, pero no es así, con este equipo de trabajo, cada uno de nosotros se ha voluntariado durante años para llegar a lo de hoy, y no fue fácil porque no todos tenemos la persistencia de hacer un trabajo sin fines de lucro, pero lo hacemos por las razones que dije al principio, simplemente amor por nuestra comunidad.

Por lo tanto, lo que esperamos del lobby en relación con la comunidad es que vengan a trabajar con nosotros, teniendo en cuenta que juntos podemos lograr resultados, pero si trabajamos en equipo, si algo no sale bien desde el principio no criticarnos, si no ayudamos a levantarnos juntos porque si caemos, también caemos juntos.

Twitter: @rosenthaaldavid