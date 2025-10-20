El papel de China en la coalición antiisraelí

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Durante gran parte de las últimas dos décadas, Israel trató a China como un socio valioso pero distante, una fuente de inversión, cooperación tecnológica y acceso a los mercados asiáticos. La relación fue pragmática y cuidadosamente gestionada: Israel evitó alinearse abiertamente con las críticas de Washington a Pekín, mientras que China mantuvo una política de neutralidad formal en los conflictos de Oriente Medio.

El comercio bilateral creció de forma constante, las empresas chinas construyeron infraestructura en todo Israel y los intercambios diplomáticos se mantuvieron cordiales, aunque cautelosos.

Ese equilibrio se derrumbó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la guerra que le siguió.

Desde entonces, el liderazgo chino se ha posicionado como un adversario oculto de Israel, liderando las críticas internacionales a las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), bloqueando las resoluciones de la ONU que condenan a Hamás y reiterando acusaciones de “castigo colectivo” y “violaciones del derecho internacional”.

La declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, del 14 de octubre de 2023, de que Israel había “excedido el ámbito de la legítima defensa”, marcó la pauta del mensaje de Pekín, repetido por los medios de comunicación estatales que han presentado a Israel como el agresor y han elevado las narrativas pro-palestinas.

Oposición china a Israel

Si la relación de Israel con China se basó en un pragmatismo discreto, el frente informativo que ha surgido desde el 7 de octubre refleja una hostilidad abierta. Pekín ha utilizado su alcance mediático global y el control de las plataformas digitales para moldear la percepción internacional de la guerra de Gaza, amplificando las narrativas antiisraelíes y promoviendo su propia imagen como defensor del Sur Global.

En redes sociales, el cambio ha sido inconfundible. Desde el inicio de la guerra, TikTok se ha visto inundado de contenido antiisraelí.

En China, el gobierno ejerció una presión muy clara mediante la censura, imponiendo una mentalidad antiisraelí. Todos los medios de comunicación, tanto sociales como tradicionales, recibieron imágenes ininterrumpidas de Gaza para sensibilizar a la opinión pública contra Israel —declaró a JNS Carice Witte, fundadora y directora ejecutiva de SIGNAL Group—. Es probable que las redes sociales bajo control chino en otros países también se hayan configurado para producir un efecto similar —añadió.

Además, en plataformas chinas como Weibo y Douyin, cuentas vinculadas al Estado han difundido clichés conspirativos sobre el “poder financiero judío” y la “influencia oculta”, evocando el antisemitismo de la era soviética, reinterpretado como una crítica anticolonial.

Aprobación y apoyo

Galia Lavi, subdirectora del Centro de Política Israel-China Diane y Guilford Glazer del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de la Universidad de Tel Aviv, explicó que la consolidada capacidad de Pekín para censurar contenido interno indica aprobación y apoyo.

“Esto no parece ser una iniciativa centralizada del gobierno chino, sino más bien un ejemplo de tolerancia e inacción. En el mejor de los casos, Pekín hace la vista gorda, a pesar de su reconocida capacidad para controlar y censurar el contenido en línea dentro de China”, declaró Lavi a JNS. “En el peor de los casos, se han dado casos de cooperación implícita, cuando cuentas oficiales chinas o diplomáticos han compartido contenido antisemita o antiisraelí en redes sociales”, añadió.

A medida que Pekín intensificaba su ofensiva informativa, también reforzaba su alianza con Teherán, convirtiéndose en el principal salvavidas económico de Irán y un escudo diplomático clave.

La base de esa relación es el pacto de cooperación de 25 años entre China e Irán de 2021, un acuerdo de amplio alcance que formalizó compromisos a largo plazo en materia de inversión y energía.

Durante la firma, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang, declaró: “Nuestras relaciones con Irán no se verán afectadas por la situación actual, sino que serán permanentes y estratégicas”.

En virtud del acuerdo marco, Pekín prometió cientos de miles de millones de dólares en inversiones en infraestructura y tecnología a cambio de acceso preferencial al crudo iraní. Desde entonces, el pacto ha permitido a Irán sortear el aislamiento internacional y mantener estables los ingresos petroleros a pesar de las sanciones internacionales.

China es ahora, con diferencia, el mayor cliente de crudo de Irán, lo que mantiene a flote el sector energético de Teherán. Para 2023, Pekín compraba alrededor del 91 % de las exportaciones petroleras de Irán, canalizando miles de millones de dólares hacia su economía, asfixiada por las sanciones. Gran parte de este comercio se oculta mediante el reetiquetado y rutas intermedias que ocultan el origen iraní del petróleo.

Esta relación económica también ha adquirido una dimensión militar. Durante la guerra entre Israel e Irán de junio de 2025, Pekín condenó los ataques israelíes e instó a la moderación, pero los informes indican que China incrementó discretamente su apoyo a Teherán posteriormente. Las evaluaciones de inteligencia occidentales y los análisis de defensa sugieren que China suministró a Irán misiles tierra-aire HQ-9B, así como componentes de producción de misiles, electrónica de doble uso y sistemas de guía necesarios para reconstruir las instalaciones dañadas por los ataques aéreos israelíes.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, advirtió recientemente sobre “señales preocupantes” de apoyo chino a Irán, enfatizando que si bien Jerusalén “desea mantener buenas relaciones con el pueblo chino”, “no puede aceptar que Pekín colabore con un régimen que amenaza abiertamente con nuestra destrucción”.

El apoyo material de China a Irán se extiende más allá del comercio directo y la cooperación en defensa, y se extiende a las redes de intermediarios de las que Teherán depende en toda la región. Las fuerzas israelíes han descubierto rifles, ametralladoras y armas antitanque de fabricación china en Gaza, con evidencia que sugiere que el equipo llegó a través de canales de contrabando iraníes.

Las rutas de suministro en China y Hong Kong también han suministrado componentes de precisión para drones iraníes, los mismos vehículos aéreos no tripulados utilizados por Hezbolá en el norte y por los hutíes en el Mar Rojo.

En Yemen, la inteligencia estadounidense ha identificado una red de suministro que opera dentro de China desde 2024 y que proporciona chips de guía y sistemas de propulsión para misiles balísticos y de crucero hutíes.

Según un informe de i24 NEWS, el grupo respaldado por Irán utiliza armas de fabricación china en sus ataques. Los hutíes planean fabricar cientos de misiles con componentes chinos, añadió. Washington ha proporcionado a Pekín listas detalladas de las empresas chinas implicadas, advirtiendo que la red representa una amenaza regional.

Mientras tanto, Estados Unidos ha incluido en la lista negra a 15 empresas chinas por suministrar componentes electrónicos utilizados por Hamás y los hutíes. Las designaciones citan a empresas que “facilitaron la compra y adquisición de estos componentes electrónicos” utilizados en drones de fabricación iraní desplegados por ambos grupos.

En abril de 2025, el Departamento del Tesoro adoptó medidas separadas contra otras entidades chinas por exportar materiales propulsores y tecnología de guiado utilizados en la producción de misiles iraníes. Las evaluaciones de defensa han vinculado piezas de origen chino a sistemas como los misiles balísticos de medio alcance Shahab-3 y los misiles balísticos tácticos de corto alcance Fatah-110, mientras que 800 hélices para drones de fabricación china fueron incautadas en ruta a Yemen.

Las autoridades estadounidenses afirman que la red de proveedores en China continental, que a menudo opera a través de empresas fachada, se ha convertido en una fuente clave de tecnología de doble uso que alimenta el arsenal de Irán.

Lavi señaló que, si bien es cierto que se están utilizando componentes chinos en las armas de terceros iraníes, esto no refleja necesariamente la política del gobierno.

China no apoya deliberada ni masivamente a Irán ni a sus aliados. En cambio, observamos un patrón de tolerancia tácita, una disposición a ignorar a los actores chinos, incluyendo empresas privadas, agentes criminales e intermediarios, que suministran equipo o inteligencia a organizaciones terroristas a cambio de dinero u otros beneficios, afirmó Lavi.

“Si bien estas acciones pueden no reflejar una política estatal oficial, Pekín no ha hecho lo suficiente para frenarlas”, añadió.

Motivación de China

La hostilidad de Pekín hacia Israel se basa en la estrategia más que en las emociones.

Oriente Medio sigue siendo indispensable para la seguridad económica y energética de Pekín, ya que suministra más de la mitad del petróleo crudo que importa China.

“China considera Oriente Medio principalmente como una oportunidad económica: una región vital para la seguridad energética, los proyectos de infraestructura y la expansión del mercado”, afirmó Lavi.

Irán y países productores del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, siguen siendo socios comerciales importantes en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín.

Además, los proyectos de infraestructura chinos en los países árabes de Oriente Medio sirven como una vía crucial para apoyar otras iniciativas chinas en África. En este sentido, apaciguar a los regímenes antiisraelíes mediante la crítica al Estado judío y el apoyo a la causa palestina es una inversión económica calculada.

Al mismo tiempo, la creciente confrontación de China con Estados Unidos ha transformado Oriente Medio en un escenario secundario de competencia.

“En los últimos años, Pekín ha buscado elevar su papel político, presentándose como un posible mediador en conflictos regionales y un contrapeso a la influencia estadounidense”, afirmó Lavi.

Witte complementó esta evaluación diciendo: “China ve a Israel como una herramienta para lograr ciertos objetivos geopolíticos. Ante todo, es diferenciarse de Estados Unidos. Si Estados Unidos apoya a Israel, China automáticamente adopta la postura contraria”, explicó.

El acercamiento de Pekín a Teherán y sus críticas abiertas a Israel sirven para socavar la red de alianzas de Estados Unidos y presentar a Washington como una fuerza desestabilizadora. Cuando la Guerra de las Espadas de Hierro y, posteriormente, el conflicto entre Israel e Irán provocaron nuevos despliegues estadounidenses, China cambió rápidamente su discurso, pasando de afirmar que Estados Unidos se estaba “retirando” de Oriente Medio a acusarlo de “sobreinvolucramiento”.

Mantener la atención en Oriente Medio, lo que conlleva una mayor participación de las fuerzas estadounidenses, también proporciona un beneficio geopolítico secundario para China, ya que dichas tropas permanecen atadas a la seguridad de rutas petroleras vitales para su economía, mientras que la atención de Washington al Este de Asia disminuye.

“Sus limitados esfuerzos de control sugieren cierto grado de conveniencia estratégica: un conflicto de baja intensidad en Oriente Medio favorece los intereses generales de China”, afirmó Lavi.

“Permite a Pekín presentarse como una potencia neutral y una alternativa diplomática a Estados Unidos, a la vez que se beneficia económica y políticamente de la inestabilidad regional que debilita la influencia occidental sin llevar a China a una confrontación directa”, añadió.

Finalmente, el posicionamiento ideológico de Pekín como líder del Sur Global otorga mayor importancia a su postura antiisraelí. Al adoptar el lenguaje de la “resistencia anticolonial” y presentarse como defensora de los oprimidos, China fortalece su imagen entre los Estados árabes, africanos y latinoamericanos. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha presentado repetidamente a China como un contrapeso moral a Occidente.

Crítica performativa

Wesley Hill, subdirector del Programa de Energía, Crecimiento y Seguridad del Centro Internacional de Impuestos e Inversiones en Washington, D.C., señaló que “China se presenta como una alternativa responsable a Estados Unidos, y la impopularidad de Israel entre muchas naciones del Sur Global significa que incluso la crítica performativa aumenta su alcance”.

Con este posicionamiento, Pekín ha convertido la guerra de Israel en una oportunidad para expandir su influencia diplomática y cambiar la opinión pública mundial a su favor.

Witte explicó además que el uso que hace China de las instituciones globalistas sirve como un incentivo adicional para oponerse a Israel.

“El rol de China como líder del Sur Global le otorga una ventaja en foros internacionales como las Naciones Unidas debido a sus vínculos con la mayoría de los países. Esta dinámica le ayuda a impulsar sus diversas iniciativas globales”, dijo Witte. “En ese sentido, el rol de Israel como antagonista en la ONU se configura como un blanco natural para China”, añadió.

Lavi señaló que, a pesar del papel oculto de China como principal apoyo a la coalición antiisraelí, el historial de la superpotencia durante la guerra ha demostrado su incapacidad para desafiar la hegemonía estadounidense en la región.

“La masacre del 7 de octubre y la guerra subsiguiente, junto con las perturbaciones hutíes en el Mar Rojo, han revelado los límites de la verdadera influencia de China.

A pesar de su creciente presencia, Pekín ha demostrado que no está dispuesto o no puede aprovechar su poder para influir en los resultados de la región, incluso cuando sus propios intereses económicos están en riesgo”, declaró Lavi.

Lavi continuó señalando que, con la elección de Donald Trump, la influencia china en Oriente Medio ha disminuido significativamente, ya que el presidente ha revitalizado y consolidado las alianzas estadounidenses en toda la región.

“China parece preferir pérdidas económicas a corto plazo a cambio de aprovechar su posición política frente a Estados Unidos. Sin embargo, este esfuerzo no ha logrado, en gran medida, obtener ganancias diplomáticas significativas”, observó Lavi. “En la práctica, China ha demostrado ser irrelevante para los acontecimientos clave de la región, como es evidente ahora, cuando casi todos los actores principales se han alineado con la reciente iniciativa de alto el fuego del presidente Trump”, afirmó.

Witte añadió que, en los últimos meses, las relaciones de China con Jerusalén han mejorado gradualmente gracias al éxito militar de Israel.

“El papel de Israel como líder militar y de inteligencia en Oriente Medio implicaba que China tenía un claro interés en mantener las relaciones. Sin embargo, después del 7 de octubre, China decidió que Israel ya no era una superpotencia militar y, por lo tanto, perdió su incentivo para mantener relaciones estrechas”, declaró Witte.

“Tras los enormes éxitos militares y de inteligencia de Israel en las campañas en Líbano e Irán, China cambió su tono, al darse cuenta de que quizás sobreinterpretó la importancia del 7 de octubre”, concluyó.