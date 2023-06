El pez por la boca muere

Al título, antigua frase que nos indica que hay personas que por hablar demás dicen algo indebido, habría que agregarle: ”y el que escribe muere por sus escritos”.

Leemos un artículo -no podemos decir que sea una información- de Europa Press, que dice Ämnistía Internacional denuncia la “destrucción generalizada” causada por la reciente ofensiva de Israel contra Gaza.”

Ya en el título comienza mintiendo, algo muy usual en determinadas agencias noticiosas, especialmente europeas. No existió “ofensiva de Israel”, existió respuesta israelí ante la ofensiva de la Jihad Islámica palestina, que lanzó varias tandas de proyectiles tipo cohete o misil contra la población civil del sur de Israel.

Hacemos notar expresamente que no se trata de Gaza ni de Hamas, sino que fue exclusivamente la Jihad Islámica.

El resto del artículo habría que leerlo de abajo hacia arriba, porque pone primero la sarta de mentiras que atacan a Israel, y al final algunos pequeños renglones donde demuestran claramente que toda la culpa es de los terroristas palestinos.

Dice a continuación: “Israel inició a principios de mayo una campaña de bombardeos contra objetivos en Gaza de Yihad Islámica, que respondió con el disparo de proyectiles contra territorio israelí, sucesos que se saldaron con la muerte de decenas de palestinos y al menos dos personas en Israel, incluido un trabajador palestino.” Lo que no dice:

No fue Israel quien inició sino que respondió en defensa de su población;

Una cifra importante de los muertos palestinos se debió a misiles que cayeron y explotaron dentro de su propio territorio; lo dice más adelante pero de forma tal que el lector desprevenido puede no darse cuenta;

No dice que uno de los asesinados por misiles palestinos era un obrero palestino residente en Gaza que estaba trabajando en Israel; es una prueba de que miles de gazatíes entran a Israel a diario a trabajar, y el cerco no es más que para evitar terrorismo y terroristas;

No dice que Hamas no movió un dedo en esta circunstancia, y por problemas internos entre facciones palestinas no ayudó en nada a la Jihad Islámica.

Hamas agradecida a Israel porque le quitó fuerzas a su adversario más fuerte dentro de Gaza, por eso Hamas dejó bien claro que en esta pequeña escaramuza ellos nada tenían que ver.

Señala Amnistía que “Israel destruyó viviendas palestinas de forma ilegal”, como si los misiles que tiran los palestinos fueran algo “legal”. Los destrozos e incendios que causan esos misiles y los heridos y muertos son acaso legales?

El uso de la palabra “desproporcionalidad” es además de ridículo, un método infantil de poner en la mente del lector la idea de que se trata de una lucha entre el pequeño David y el gigante Goliat, para poner a los verdaderos atacantes (palestinos) como víctimas a quienes hay que proteger y ayudar.

Después, cuando ya el lector se hizo la idea de lo malos que son los israelíes, ponen estas frases:

“Asimismo, ha recalcado que las Brigadas Al Quds, brazo armado de Yihad Islámica, dispararon cohetes de forma indiscriminada, causando la muerte de dos civiles en Israel y tres palestinos en la Franja de Gaza, hechos que también deberían investigarse “como crímenes de guerra”.

Esta frase textual lo dice todo. Disparan cohetes en forma indiscriminada con tal de matar y hacer daño. En cambio más adelante la directora regional de esta institución (algún nombre hay que darle) dice “… pero el sufrimiento que causan a la población civil de la Franja de Gaza estas recurrentes ofensivas israelíes no cesa nunca”. Y el sufrimiento de la población civil de Israel no cuenta? No tiene valor para ella? No son los ataques terroristas de palestinos los que “no cesan nunca”?

Sigue esta señora: “El hecho de que estemos documentando las mismas constantes de homicidios ilegítimos y de destrucción una y otra vez da fe de la inacción de la comunidad internacional a la hora de exigir cuentas a Israel.”

Menciona exigir cuentas a Israel, los pobrecitos palestinos no tienen que rendir cuentas, son angelitos dignos de lástima (y de millones de dólares y euros que les dan los países europeos, Irán y UNWRA)…

Más abajo todavía, para que los lectores se aburran antes y no lleguen a leerlo dice: “En esta línea, ha explicado que los cohetes disparados por las Brigadas al Quds mataron a dos personas en Israel y a tres palestinos en el norte de la Franja, incluida una niña de diez años y un adolescente de 16 identificados como Layan Mduj y Yazan al Ayan, respectivamente.”

Por lo tanto no se puede aseverar que esta señora y la organización que dirige no saben la verdad, acá la está diciendo, pero no lo usa como titular de sus declaraciones. Agrega después: “Conocidos por su imprecisión inherente, los ataques con cohetes de grupos armados palestinos son indiscriminados. Estos ataques deben investigarse como crímenes de guerra y las víctimas deben recibir una reparación sin demora y adecuada”, ha destacado Morayef.”

Pobre Israel si los cohetes de Gaza fueran más precisos. Pobre Israel si no tuviera elementos defensivos que hacen explotar en el aire a los cohetes que sí se dirigen en forma precisa a lugares poblados.

“El hecho de que estemos documentando las mismas constantes de homicidios ilegítimos y de destrucción una y otra vez da fe de la inacción de la comunidad internacional a la hora de exigir cuentas a Israel. La impunidad de Israel por los crímenes de guerra que comete reiteradamente contra la población palestina y por sus 16 años de cruel bloqueo ilegal en curso de la Franja de Gaza alienta que se cometan aún más violaciones y cronifica la injusticia”, ha denunci“En esta línea, ha explicado que los cohetes disparados por las Brigadas al Quds mataron a dos personas en Israel y a tres palestinos en el norte de la Franja, incluida una niña de diez años y un adolescente de 16 identificados como Layan Mduj y Yazan al Ayan, respectivamente.””Conocidos por su imprecisión inherente, los ataques con cohetes de grupos armados palestinos son indiscriminados. Estos ataques deben investigarse como crímenes de guerra y las víctimas deben recibir una reparación sin demora y adecuada”, ha destacado Morayef.

“DAÑOS DESPROPORCIONADOS A CIVILES”

Morayef ha incidido en que “como civiles, las vidas de Leila y de Hayar al Bahtini y de Dania e Iman Adas debían haber sido protegidas, no destruidas”.

Cómo? Y los civiles en Israel no tienen el mismo derecho?

El único ejército en el mundo que avisa previamente a las personas que están en sitios que van a ser bombardeados es Israel. Utiliza varios mecanismos y el mundo lo sabe: tira avisos escritos desde el aire, hace llamadas telefónicas, incluso tiran primero una bomba de estruendo para dar tiempo a que la gente escape. El problema en Gaza es que los terroristas obligan a los civiles a quedarse para salvarse ellos.

Continúa: “Israel tiene la obligación de cancelar un ataque si resulta evidente que podría causar daños desproporcionados a civiles y a bienes de carácter civil.” Israel hace eso siempre que puede, perdiendo así muchas oportunidades de eliminar a los terroristas responsables. En el mismo artículo escribe esta afirmación: “ Husam Nabhan, testigo del ataque, ha resaltado en declaraciones a Amnistía Internacional que recibió una llamada aparentemente realizada por los servicios de Inteligencia israelí para comunicar que tenían 15 minutos para evacuar el edificio, tras lo que trasladó que en el lugar había varias personas con discapacidad y que necesitaban más tiempo, pese a lo cual el interlocutor se limitó a repetir el aviso.”

Amnesty Internacional, así como la ONU y sus distintos organismos, ya perdieron totalmente credibilidad, están demostrando que no sirven para nada más que para hacer daño, que están flechadas políticamente y lo único que protegen es los buenos sueldos que ganan sus integrantes. Ya quedó bien demostrado, y lo demuestran constantemente con cada actitud que se hace pública.

Aclaramos al lector: 1) Mientras Gaza perteneció a Egipto no hubo nunca una lucha armada en pos de un país palestino.

2) El cerco de seguridad no es sólo de Israel, también Egipto tiene una férrea vigilancia sobre Gaza.

3) No hay un solo israelí o judío viviendo en Gaza desde hace 18 años.