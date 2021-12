Estaba pensando que el placer siempre va a depender del conocimiento que se tenga de la carencia del mismo.

Una persona que nunca ha tenido algo y ni siquiera sabe de la existencia de ese algo, no logra imaginárselo a menos que él mismo lo invente.

Es decir, alguien puede inventar algo que ya estaba inventado miles de años antes, pero para él era totalmente desconocido.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que para tener placer se debe conocer ambos extremos, entonces lo mismo podríamos decir de quien nunca ha tenido la carencia. Ya sea un multimillonario o un pobre. Para saber que se carece de algo, es necesario conocer lo que es tenerlo.

Muchos millonarios carecen de saber lo que se siente ir a esos lugares vacacionales tan populares. Tal vez digamos que tampoco tengan la necesidad y yo discuto eso con todas las letras.

¿Quién puede decir que no tiene la necesidad que la comida le sepa como él quiere?

¿Acaso existe algún multimillonario que pueda decir que no tiene la necesidad de saber qué se siente sentarse en una playa de Acapulco en la costera?

¿Ser millonario es no tener la necesidad de estudiar?

Para saber lo que sea se requiere estudiar e informarse. Para eso es necesario acercarse a las fuentes.

Claro que a muchos de ellos, las fuentes se les acercan sin que ellos tengan la necesidad de ir, pero hablemos en serio, ¿acaso eso no es bien aburrido, estarse sin moverse del lugar a modo de no conocer nada mientras se informan de todo?

En resumen: para lograr el placer es necesario conocer los extremos.

A veces pensamos, tenemos la equívoca creencia que algo nos está yendo mal cuando realmente, lo que nos está pasando es que estamos conociendo una extremo para lograr tener placer cuando lleguemos al otro.

Es más, es imposible llegar a un extremo sin antes pasar por el otro. Y eso aplica para todos los casos.

Un millonario que nació millonario, difícilmente logrará tener placer sin conocer cómo sería de otra manera.

Pero existen dos tipos principales de placeres: uno erróneo y otro correcto. El erróneo se basa en creer tener placer al compararse con otras personas que no tienen eso que nosotros tenemos.

Por un lado, eso es bueno para el agradecimiento, pero no para la manifestación de placer ya que no se obtiene placer con la desdicha ajena. Incluso más, con la desdicha ajena se obtiene desdicha cuando se tiene empatía.

Si no se tiene empatía no se tiene nada.

Y la manera adecuada y correcta de obtener el placer es comparándose ni siquiera con uno mismo. Es decir, no pensar en qué pasaría si no tendría lo que tengo, sino entender desde el presente la satisfacción que causa el tenerlo.

Tener no es más que la posibilidad de vivir ese momento y no de tener un objeto o los medios para conseguirlo.