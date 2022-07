” Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan”

Bilam (sobre el pueblo de Israel). Números 24-9

La palabra y el diccionario.

La palabra se define como la unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Por otro lado, se explica como la representación gráfica de estos sonidos que consiste en una letra o grupos de letras delimitada por espacios en blanco.

Es decir, la palabra hablada y la palabra escrita.

El poder de las palabras.

No cabe duda, y todos lo hemos vivido y lo vivimos, el poder que tienen las palabras. Sea para nosotros mismos, para cualquier ser humano, e incluso para todo un colectivo, grupo humano o nación. Las palabras tienen un poder invisible pero real y directo. Pueden ayudar o pueden lastimar, crear o destruir, alejar o acercar a individuos o naciones. Las palabras pueden lastimar o pueden sanar. Y que duda cabe y lo dijo hasta el propio padre del psicoanálisis Sigmund Freud: “la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas”.

En definitiva, las palabras son más que sonidos, moldean la mente para convertirse en pensamientos y acciones.

La voz de Jakob.

El Patriarca Isaac sentenció en el génesis: “la voz es la voz de Jakob”. Es decir, el poder del pueblo judío está en su boca, en su voz que son las palabras y los rezos. Es por ello que dos enemigos se unen Balak Rey de Moab y el brujo Bilam de Midian para dañar a Israel con la palabra. Es decir, quieren utilizar la misma herramienta que es la base de su fuerza para poder hundir a los Israelitas.

Al final, todo el plan resulta en un profundo fracaso, ya que la palabra de D’os se impone sobre la palabra del hombre, y la maldición se troca en un manantial de bendiciones y esperanzas para un futuro no tan próximo.

Oratoria y elocuencia.

Muchos políticos y profesionales estudian oratoria que es la capacidad de expresarse en público en forma elegante y persuasiva. Mientras que la elocuencia es la capacidad de hablar bien, con fluidez y propiedad y de manera efectiva para convencer a quien nos escucha. Además, cuentan los gestos, ademanes, las imágenes o cualquier cosa capaz de ser utilizada para dar a entender algo.

Chávez y la Pulsa Denura.

El caso Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, que maldijo públicamente a Israel en particular en el 2010, en razón de los episodios del barco turco Mavi Marmara, y el bloqueo a Gaza por parte de las FDI con el objetivo de proteger a Israel de los ataques terroristas palestinos. Al poco tiempo este hombre desarrolla un cáncer profundo en sus vísceras, de localización pelviana y muere en el año 2013.

No pocos no judíos vieron en esto como se cumplen las palabras bíblicas que cito al inicio de la presente exposición.

Otros hablaron de que se le practico un ritual judío (tomado de la Cabalá) conocido como Pulsa Denura, que en idioma arameo se traduce como látigos de fuego, y que constituye una ceremonia que se realiza en ciertos cementerios por un minian (conjunto de diez personas judías mayores de 40 años), que solicitan a los ángeles de la destrucción sacar del mundo de los vivos a individuos que ponen en riesgo la seguridad de Israel.

Se sabe que se le practico a dos políticos y militares israelíes como Yitzhak Rabin Z”L y Ariel Sharon Z”L, en razón de que aceptaron o propiciaron acuerdos con los palestinos a fines de cederles soberanía territorial dentro de los límites del Israel bíblico, o evacuar los asentamientos o colonias judías en la Franja de Gaza.

Obvio que la Torá prohíbe este tipo de ceremonias, ya que siempre el judaísmo intenta el arrepentimiento del acusado de cometer cierto tipo de transgresión y no su muerte.

El poder invisible. Final.

La metafísica es el área de la filosofía que estudia aquellos sucesos de la vida que no pueden explicarse por los demás campos de la ciencia. El alma es un ejemplo de lo que trata la metafísica.

Desde los tiempos de los Patriarcas, pasando por Balak y Bilam, y a lo largo de los siglos, todas aquellas naciones que quisieron o lastimaron a Israel, mas tarde o mas temprano fueron castigadas en diversas formas, o sufrieron y sufren tsunamis de violencia o colofones sociales y económicos imposibles de parar.

La destrucción de Alemania después de la Shoá.El desmembramiento de la Unión Soviética que desde otro ángulo persiguió a los judíos bajo la óptica comunista. Antiguos imperios como el de Roma o Grecia. Y hoy en día, una Europa invadida por hordas de musulmanes extremistas que han reemplazado a las antiguas y pacíficas comunidades judías (arrasadas y perseguidas y aniquiladas en especial durante la época de las cruzadas), se cobran y castigan a sus países de hospedaje con múltiples y casi diarios atentados de violencia increíble.

La palabra tiene poder, y la palabra de Hashem se cumple. Solo es necesario indagar en las Sagradas Escrituras, y veremos que la palabra del Todopoderoso y juez de toda la tierra no es letra muerta.

Para concluir, hay mucho para tallar en el tópico. Pero si yo fuera un gentil, siempre buscaría la paz y la empatía con Israel. Los no judíos que hacen una pausa y pueden entender el mensaje que la historia brinda, sabrán cómo comportarse con Israel para su propio beneficio y paz y espiritual y social y aún para obtener prosperidad material.

La paz y la prosperidad de Israel es y será la paz y la prosperidad de todos los gobiernos y pueblos del mundo que puedan llegar a comprender lo que dice la Torá.

La persistencia de Israel es un verdadero milagro, que incluso nosotros los judíos, nos cuesta entender en forma completa y total.

Y me gustaría terminar esta reflexión citando algo que he leído en la búsqueda de material y palabras para poder llenar el espacio en blanco que las separa. En Estados Unidos en la Nasa, hay un poster muy lindo de una abeja el cual dice así: “Aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar; lo bueno es que la abeja no lo sabe”.