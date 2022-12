El Rab Yejezquel Levinshtein, escribe que el precepto más importante en la vida es: reforzarse en la “Fe” y subir cada día el nivel de “Fe”.

Así como escribió Najmánides que la finalidad de la creación es que la persona no se confunda con cosas que ocurren y aparentemente no son de Dios y esto no debe olvidarse ni un instante en el día.

Y si la persona no se esfuerza para vivir así, podría ocurrir que desde que se despierta hasta que se vaya a dormir, no se acuerde de Dios, cuando éste debería ser el eje sobre el cual gira toda la vida.

Al no pensar en esto, la persona se distancia de Dios y actúa en contra de la finalidad de toda la creación: Saber que Dios es el único y no hay nada más que Él.