El Presidente Bukele es un hombre malo o bueno y su relación con Hashem de acuerdo a Yosef Chayo

(00:01) muy buenas noches a todos Espero que se deleiten con estos nuevos micrófonos que se escuchen muy bien y vamos a platicar del tema del momento el presidente bukele los Derechos Humanos el presidente bukele es un hombre bueno o es un hombre malo vamos a ver qué dice la torá del presidente bukele primero que nada decimos que El Salvador del Salvador Parece ser el presidente bukele y la torá dice memes de jutaliegues yacay de la gente buena llegan cosas buenas de la gente mala llegan cosas malas El Salvador de estar los últimos 30 40

(01:03) años en los países más delictivos más inseguros del mundo pasó a ser uno de los países más seguros del mundo la pregunta sencilla de la gente buena llegan cosas buenas se entiende que es un hombre bueno muy bueno que están pasando cosas maravillosas en El Salvador cómo le hizo se entiende que es un tocado de haceme ayuda divina algo que se veía imposible hoy es posible en El Salvador más ejes 58a quién lo colocó como presidente a este gran hombre a filo rasgarguita menchemayama nule hasta el jefe de Los Pozos de los

(02:02) basureros el puesto más insignificante todos los puestos los decide Dios Dios lo colocó a este hombre a este gran hombre en el puesto para beneficiar a su gente para beneficiar al mundo entero del chamán dirán el presidente bukele tiene que estar en tal puesto en tal lugar para que dejen de sufrir nuestros hermanos salvadoreños nuestro país hermano y se entiende que haceme está con él porque ya se me está con él primero que nada porque él está con el pueblo judío hay un apoyo total del Salvador al pueblo judío al pueblo de

(03:02) Dios con Israel en la ONU siempre es de los que vota a favor del pueblo judío y dice la torá el que trata bien a los judíos les va bien el que los maltrata le va mal como está escrito con anogueaba en que él no el que toca al pueblo judío es como si toca la pupila de los ojos de Dios Dios no tiene pupila es de manera para que podamos entender metafórica para que podamos entender y la torá dice colmis PJ dama del pueblo de Abraham beacob serán bendecidas todas las familias del mundo todas las naciones del mundo se van a beneficiar y bendecir

(03:49) por ti por Israel uno de los conceptos que me impacta es como honra a Dios Y cómo agradece a Dios constantemente y la torá dice meshi rata del mal agradecido no se aparta el mal de su casa del bien agradecido no se aparta el bien de su casa este hombre es un hombre agradecido y no se va a apartar el bien de su casa y de la casa de todos los salvadoreños uno de los conceptos que los hace público es bendecir a Dios constantemente y todos los éxitos que tiene se los atribuye a Dios y dice la torán masajes berajot 6a dejó la macoma

(04:44) seras kirché en cualquier lugar que recuerdes mi nombre voy a ir contigo y te voy a bendecir este hombre no deja de agradecerle a Dios no deja de atribuir los éxitos a Dios Dios está con él se ve que Dios está con él porque todo le sale bien el que está con el que manda todo lo bueno el que manda todas las bendiciones siempre va a estar bien uno de los conceptos número uno que él hizo fue quitar todos los corruptos del gobierno y a toda la gente mala del poder como dice la torá al talle de Jaén no te asocies con un malvado él ha

(05:30) tenido el valor de a toda la gente que ha sido gente no buena alejarse de ella y tener en su equipo de trabajo pura gente hermosa y honorable no los conceptos universales es que tenemos que emular a Dios decimos de Dios justo y recto es tenemos que emularlo tenemos ser justos y rectos él es un hombre justo y es un hombre recto que dice la torá a Chema Isla razain betajarto la chariquín Dios castiga a los malvados y da recompensa a los justos este hombre ha castigado a los malvados de manera tremenda y ha recompensado a los justos

(06:20) en este tiempo que ha castigado a los malvados escuché Hablar a los derechos humanos en contra del presidente bukele y yo le voy a decir él contestó algo tremendo si Quienes se los mandamos a su casa tres por uno en promoción una respuesta increíble y contundente de este hombre Pero hay un concepto muy importante que tienen que saber todos los Derechos Humanos son para los humanos para las personas que se portan como seres humanos y no quieren lastimar más personas hay quien se comporta como seres humanos y esos seres humanos

(06:58) tienen el derecho de vivir una vida con paz con tranquilidad una vida hermosa la cárcel antes era una opción se la pasaban bien comida bebida mafia mujeres en El Salvador la cárcel ya no es ninguna opción la cárcel es uno de los castigos más fuertes y más graves para aquellas personas que hacen las cosas de manera incorrecta para terminar uno de las estrategias que él hizo lo aplica la torá constantemente y lo admiramos y lo queremos surme raba aceto la torá enseña que hay que alejarse de la del mal y hay que hacer

(07:47) el bien al mal Él lo ha quitado el Salvador está en la cárcel Y qué tiene que hacer él ahora que toda esa gente que se fue al camino malo allá en la cárcel trate de agarrar el camino bueno que se aleje esa gente del mal Ya no está haciendo mal están privados de su libertad y primeramente Dios Ojalá que dentro de la cárcel puedan ser mejores personas y dice la torá aparte de todo se la pasa haciendo el bien en el mismo Salvador hoy por hoy El Salvador tiene muchas opciones de trabajos dignos de deporte para todos los ciudadanos

(08:30) canchas deportivas por todas partes al final de cuentas la gente del Salvador se va a alejar del mal surmerá y va a ser el bien con las opciones tan maravillosas que hay en El Salvador y vimos algo muy bonito Por qué dice la torá Ayer me hace favores buenos a la gente qué favor bueno puede ser para los hombres que están en la cárcel el favor bueno para los hombres está en la cárceles que se hagan buenas personas que hagan te suba también las personas de la cárcel pueden hacerte suba pueden arrepentirse de los malos hechos

(09:09) y así va a recibir también suba nada se antepone ante la teshuvá todos pueden arrepentirse pedirle perdón a Dios no volverlo a hacer y Dios Perdona absolutamente a todos y las personas que están afuera entre El Salvador que disfruten de una probadita de lo que va a ser El Mesías Este es el Salvador del Salvador y nosotros los judíos y me imagino que mucha gente que ya conoce la torá estamos esperando al Salvador del mundo al Masías al que va a poner orden en el mundo y me está así de baraja Ojalá que muchos presidentes

(09:48) que muchas personas aprendan de este gran hombre ese ojaja lo métrico la dama quien es sabio el que aprende de todas las personas Ojalá que aprendamos de este gran hombre que no le ha temblado la mano para poner en su lugar aquellas personas que lo merecen y que Salvador hermanos queridos sean muy felices desde ahora y hasta siempre y recuerden los quiero mucho los admiro mucho los respeto mucho Estamos ganando Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca que quede claro que la gloria es para Dios y

(10:29) que es de Dios nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios todos nosotros para llevarle Paz libertad y felicidad al pueblo salvadoreño y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo la paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos repartiéndose el poder entre asesinos la paz se construye con trabajo con sudor con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías debe tener algo que le indica

(11:10) que uno es parte de algo más importante que uno mismo y que vale la pena arriesgar la vida por eso que es más importante que uno mismo son valores valores como la valentía como el coraje como la fortaleza la disciplina el Patriotismo el honor la lealtad el amor por el prójimo son valores fundamentales de la sociedad humana pero son valores que se están perdiendo cada vez más en el mundo si ustedes ven noticias internacionales se van a dar cuenta cómo los valores más importantes que tiene el ser humano come el honor la lealtad de la valentía el

(11:49) coraje el amor por el prójimo son precisamente los valores que cada día se pierden más que cada día y menos y por eso ven como sociedades que parecía que ya lo habían logrado ahora se van degradando porque están perdiendo los valores que los hicieron grandes valores que probablemente no eran no eran fuertes en esta tierra y si eran fuertes en otras tierras y por eso es que esas tierras crecieron y se hicieron grandes pero esos valores los están perdiendo ellos ahora y por el contrario en El Salvador los valores que antes estaban

(12:20) degradados en nuestro país Ahora son los más importantes y si no mirese ustedes hombres y mujeres jóvenes que tienen todos estos valores Cómo no va a surgir una nación con valores así cómo no va a surgir una nación que pone primero a Dios y que luego pone su trabajo y de esfuerzo con este tipo de valores