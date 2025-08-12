El presidente Herzog recibe a los creadores de la película ganadora del premio Emmy “We Will Dance Again”, en honor a los sobrevivientes y rehenes del Nova

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El presidente Isaac Herzog presentó hoy martes una proyección especial del documental ganador del premio Emmy “Volveremos a bailar” en la Residencia Presidencial en Jerusalén, a la que asistieron rehenes que regresaron del cautiverio de Hamás y sobrevivientes de la masacre del festival de música Nova.

Entre los asistentes se encontraban el ex rehén Eliya Cohen, quien fue secuestrado en el festival Nova, y su pareja Ziv Abud, quien sobrevivió al ataque del 7 de octubre. El evento también incluyó una mesa redonda con Shira Shapira, madre de Aner Shapira, asistente asesinado al festival, junto con los sobrevivientes de Nova Tamir Leshetz, Yuval Siman Tov y Noam Ben David.

En su discurso, el presidente Herzog afirmó: “Volveremos a bailar” es, ante todo, un grito. Un grito que debe escucharse de un extremo a otro de la tierra, sacudiendo los cimientos, las salas de cine y las mesas de los que toman las decisiones en todo el mundo, en todas partes. Esta película constituye un testimonio decisivo e inequívoco de la justicia de nuestro camino y del deber que recae sobre toda la humanidad: mantenerse firmes, permanecer con nosotros, en el lado correcto de la historia. Debemos pensar en todo momento en los rehenes y sus angustiadas familias, e iniciar con creatividad, responsabilidad y compromiso las acciones que los traerán a casa urgentemente. A todos, hasta el último.

El Presidente enfatizó: «El desgarrador informe del Ministerio de Salud, presentado hoy a la Cruz Roja, junto con las horribles imágenes y videos de los rehenes, nos deja claro a nosotros y al mundo entero que los monstruosos actos cometidos el 7 de octubre continúan hasta el día de hoy, cada día, cada hora, incluso en este mismo momento, en el túnel de Hamás. De forma verdaderamente diaria, premeditada y sistemática, lo que demuestra sin lugar a dudas que cada uno de los rehenes es un caso humanitario urgente. Los asesinos de Hamás los someten a una crueldad inimaginable, y nosotros, el Estado de Israel y todas las naciones del mundo libre, debemos utilizar todos los medios a nuestra disposición para liberarlos de sus garras.

Eliya Cohen, quien sobrevivió 505 días de cautiverio en Hamás, habló conmovedoramente en el evento: “No debemos olvidar que aún tenemos hermanos que soportaron este infierno y viven lo que yo viví durante 505 días. Han pasado casi seis meses desde mi regreso, y en su presencia, Sr. Presidente, quiero que hagan todo lo posible. Mi hermano que estuvo con nosotros en el refugio, y él también merece estar aquí, para conocer a Shira y Moshe, los padres de Aner. También está Elkana, el productor de la fiesta, y, por supuesto, otros 48 rehenes; todos deben regresar”. Tal Granot, director ejecutivo de HOT, añadió: «Bailaremos de nuevo» es una herramienta importante para contar la historia de Israel al mundo y un documento histórico, pero también un retrato de la sociedad israelí. Antes de convertirse en una película que llegó a decenas de millones de personas en todo el mundo y les mostró la verdad, fue, ante todo, una película que conmovió a todos los hogares de Israel. Para mí, expresa con la mayor claridad nuestra misión: ser el hogar de la creatividad israelí.

El presidente elogió a los cineastas, encabezados por el director Yariv Mozer, por su «sagrada labor» al documentar los acontecimientos a través de imágenes de sobrevivientes, rescatistas y los propios terroristas de Hamás. Enfatizó que los horrores del 7 de octubre continúan a diario en los túneles de Hamás, donde los rehenes son sometidos a una «crueldad inimaginable», e instó a la comunidad internacional a «utilizar todos los medios a su disposición para traerlos a casa».

El documental, una colaboración entre las israelíes HOT, SIPUR y Sloatzky Productions, con la BBC y Paramount+, ha sido reconocido mundialmente por su impactante retrato de la masacre del festival Nova. Su premio Emmy estuvo dedicado al regreso de los rehenes.

Crédito de las fotos: Maayan Toaf / GPO