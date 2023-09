¿El principio del fin en Sudán?

En Sudán hay un pueblo que sufre desde hace mucho tiempo; vive en una montaña escarpada en medio de Darfur. La suya es una vida primitiva, pero son relativamente libres, tienen sus armas para protegerse y sus naranjos para sustentarse. Parecen haber sido olvidados en la guerra actual en Sudán, ya no son bombardeados como lo fueron durante años, y uno espera que estén floreciendo.

El líder del ejército sudanés Abdel Fattah Al-Burhan y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan durante una visita el 13 de septiembre a Ankara.[1]

Fuera de las montañas de Marra, la situación es realmente terrible en Sudán. La sangrienta guerra entre dos facciones armadas –el Ejército Sudanés o SAF y las Fuerzas de Apoyo Rápido o RSF– ha cumplido su quinto mes. Más de cinco millones de sudaneses debieron huir de sus hogares. El 80% de los hospitales del país están fuera de servicio. Más de 20 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda. La capital y ciudad más grande del país fue saqueada, bombardeada y devastada. Y este es un país que ya era pobre y sufría, afectado por décadas de guerra, incluso antes de que comenzara el conflicto actual el 15 de abril de 2023.

Durante un tiempo existió un sangriento estancamiento, las Fuerzas Armadas del Sudán controlaban el norte y el este del país mientras las RSF mantenían un control tenue, a menudo caótico, sobre la mayor parte de Jartum y la mayor parte del oeste del país en Darfur y Kordofán, donde se encuentran gran parte de los combatientes de las RSF. Ambas partes cuentan con fuentes de apoyo extranjeras y ambas tienen la intención de seguir luchando, a pesar de que se habla de negociaciones. Ninguna de ellas está todavía cerca de la derrota.

Pero las recientes medidas adoptadas por el líder de las SAF, Abdel Fattah Al-Burhan, parecen mostrar un posible camino a seguir para que las SAF ganen. Algunos observadores (yo fui uno de ellos) esperaban una victoria del SAF, o que el SAF ganara claramente una ventaja, hace meses y eso no ha sucedido.[2] Ambas partes todavía tienen opciones, pero el camino a seguir más reciente del SAF parece más probable y mejor definido. Y en este escenario no estamos hablando de que gane un bando mejor o más digno, ya que ambas facciones armadas, socios y rivales desde hace mucho tiempo en la larga miseria de Sudán, han cometido crímenes de guerra y abusos, no sólo en los últimos meses sino durante décadas. Hablar de que alguien «ganará» en Sudán, qué significa realmente eso, parece problemático.[3] Las numerosas guerras de Sudán nunca han terminado con una victoria absoluta.

La salida de Al-Burhan de la base cercada del Comando General de las Fuerzas Armadas de Sudán en Jartum a finales de agosto, si bien no es decisiva en sí misma, podría generar importantes beneficios que podrían inclinar el conflicto decisivamente a favor del ejército. El general de las Fuerzas Armadas de Sudán y jefe de Estado en funciones no sólo ha utilizado su recién adquirida libertad para imponerse entre sus propios combatientes y partidarios dentro de Sudán, sino que también realizó visitas a Egipto, Sudán del Sur, Qatar, Eritrea y Turquía. Al-Burhan busca reforzar el apoyo diplomático, pero también militar y financiero al régimen de las FAS. Lo acompañaron en estos viajes no sólo el ministro interino de Asuntos Exteriores de Sudán, sino también su jefe de inteligencia militar y el director general del Sistema de Industrias de Defensa de Sudán, el teniente Mirghani Idris Suleiman.[4] Si bien gran parte de la industria del país y las instalaciones de la industria militar en Jartum han quedado destrozadas, las Fuerzas Armadas del Sudán tienen una larga historia de fabricación de sus propias armas y municiones.[5]

Aparte de Qatar, ninguno de estos países tiene mucho dinero de sobra, pero pueden proporcionar apoyo militar en especies, guiados por la perspicacia de los jefes de inteligencia y responsables sudaneses de adquisiciones militares. Particularmente importante es el mantenimiento de la supremacía aérea de las Fuerzas Armadas de Sudán, que ha utilizado para bombardear implacablemente a las RSF (y al mismo tiempo matar a muchos civiles en ataques aéreos indiscriminados). Ninguno de estos países es probable o capaz de ofrecer apoyo ilimitado a Al-Burhan; es posible que varios ni siquiera muestren mucho entusiasmo por los generales de Sudán, pero tal vez Al-Burhan pueda conseguir lo suficiente como para marcar la diferencia.

La libertad de movimiento de Al-Burhan también le da la oportunidad de reunirse con factores no comprometidos de Sudán que podrían proporcionar nuevos combatientes para el esfuerzo bélico. Si bien el ejército busca movilizar nuevos reclutas en las áreas que controla (tradicionalmente muchos de los hombres alistados de Sudán procedían de aquellas áreas controladas por las RSF), también busca alentar a los combatientes bajo el mando del ex rebelde de Darfur Minni Minawi y al comandante del SPLM-N (Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte) de Kordofán del Sur, Abdel Aziz al-Hilu, para que se unan a la lucha contra las RSF. Las fuerzas de Minawi se encuentran en realidad en Darfur, en un territorio dominado por las RSF, pero hasta ahora han mantenido una neutralidad inestable, buscando sólo proteger sus territorios y poblaciones. Al-Hilu aprovechó la guerra para ampliar lentamente su territorio a expensas de las Fuerzas Armadas del Sudán. El SPLM-N ha librado décadas de guerra contra las Fuerzas Armadas del Sudán defendiendo sus territorios contra varios regímenes de Jartum.

Tanto Minawi como Al-Hilu son veteranos empedernidos del caleidoscopio político-militar de Sudán y no se hacen ilusiones sobre la sangrienta historia de las Fuerzas Armadas Sudanesas y sus generales contra los pueblos de las periferias. Al-Hilu ha sido especialmente insistente en la necesidad de que Sudán tenga un ejército secular, unificado y profesional, muy diferente de lo que las Fuerzas Armadas del Sudán han sido durante décadas.[6] Algunos informes de noticias dijeron que Al-Burhan se reunió con Al-Hilu en Sudán del Sur y en Eritrea (también se dijo que Minawi estuvo en Eritrea para la reunión).[7] Posteriormente, el SPLM-N negó oficialmente que Al-Hilu se reuniera con Al-Burhan en Asmara.[8] Pero intentar reunirse tiene sentido para el SAF.

Conseguir que una o ambas fuerzas se comprometan a luchar activamente contra las RSF sería importante porque podrían desafiar a los Janjaweed de Hemedti en su propio territorio en Occidente. El control de las RSF sobre sus propios territorios a menudo parece estar gobernado de manera mucho más laxa, si se puede usar esa palabra, que los dominios del SAF. Las RSF han sido combatientes eficaces hasta cierto punto, pero la mayoría de las veces funcionan más como agentes del caos que como gobernantes.

Minawi ya es gobernador de la región de Darfur, un título que seguramente traerá beneficios para él y para sus fuerzas, aunque parece haber sido completamente intrascendente ante los sufrimientos del pueblo de Darfur en los últimos años. Tanto él como Al-Hilu querrían maximizar cualquier ganancia que puedan obtener y al mismo tiempo evitar caer en la trampa de luchar y morir por el ejército sólo para que éste se vuelva contra ellos una vez que se asegure una sangrienta «victoria».

¿Qué podría ofrecer el régimen de las FAS al astuto Abdel Aziz al-Hilu? Hubo propuestas de paz sobre la mesa con el ex primer ministro sudanés Abdullah Hamdok (quien fue derrocado por Al-Burhan hace dos años), pero esas son meras palabras en el papel.[9] Tradicionalmente, las relaciones de Jartum con el SPLM-N, de etnia mayoritariamente nuba, se veían atenuadas por la necesidad de aplacar a las tribus árabes del Kordofán, que eran aliadas del ejército y rivales de los nuba, pero hoy en día muchas de estas tribus, como sectores de las importantes Misseriyya, están con sus primos árabes de Darfur en las RSF. Esto podría darle al régimen de las FAS una libertad de maniobra que nunca tuvo. Además de las garantías sobre el statu quo de posguerra, al-Burhan podría ceder el estado de Kordofán del Sur al SPLM-N (un cambio respecto de 2011, cuando Jartum apoyó al criminal de guerra de Darfur Ahmed Haroun como gobernador en elecciones arregladas contra Al-Hilu). En Kordofán también se pueden ofrecer minas de oro que formaban parte del imperio económico del RSF.

Curiosamente, hubo una campaña de propaganda en el verano de 2023 por parte de medios de comunicación pro-SAF para decir que «Misseriyya y Hawazmeh» habían decidido abandonar las filas de las RSF.[10] Pero esto no parece haber sucedido realmente, al menos no en la medida en que los partidarios del ejército deseaban que fuera cierto.

Queda por ver si alguna de estas iniciativas de Al-Burhan dará frutos reales o no. Los partidarios del SAF ya han planteado escenarios más optimistas en el pasado. Pero la combinación de un aumento de armas de fuentes extranjeras, un impuesto de nueva carne de cañón para el ejército en las zonas que controla, e incluso la posibilidad de que combatientes veteranos de Minawi y el SPLM-N causen estragos en el Occidente dominado por las RSF, dan a las SAF un camino lógico a seguir: si no a una victoria total, sí a un dominio claro. En este momento, este es un resultado posible, pero no asegurado.

Y si bien las RSF todavía cuentan con recursos considerables y patrocinadores extranjeros, y han demostrado fuerza y movilidad en el campo de batalla, claramente tienen problemas de liderazgo. Hemedti y su hermano, que recientemente fue sancionado por Estados Unidos,[11] ya sea por lesión, enfermedad o intencionadamente, rara vez se ven. Ni parecen liderar desde el frente como alguna vez lo hizo Idris Deby ni tienen la capacidad o las aperturas diplomáticas para conspirar en capitales extranjeras como lo está haciendo ahora Al-Burhan. Más allá de su base relativamente pequeña de electores de algunas tribus árabes clave de Darfur, necesitan un trabajo real para tener la esperanza de expandir o mantener unidas a sus fuerzas fraccionadas, y eso parece estar cada vez más ausente. Este tipo de liderazgo sigiloso por parte de los hermanos Dagalo puede funcionar por un tiempo, sirviendo como una especie de táctica de supervivencia de último recurso, pero no es una forma de ganar.

*Alberto M. Fernández es vicepresidente de MEMRI.

