El problema de la confusión: Por qué el antisionismo y el antisemitismo no son lo mismo.

Con el antisemitismo en aumento y las relaciones israelo-palestinas en un mínimo histórico, una pregunta que sigue generando debate público es si el antisionismo constituye una forma de antisemitismo.

La tensión dentro de la comunidad judía ha aumentado recientemente tras la publicación de una carta firmada por más de 850 rabinos y cantores estadounidenses que se oponen al favorito para la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, debido a su oposición al sionismo. La carta argumenta que el antisionismo «fomenta y exacerba la hostilidad hacia el judaísmo y los judíos».

¿Por qué es importante esta distinción?

Si se entiende que el antisionismo es antisemitismo, quienes protesten o expresen una profunda oposición a la ideología gobernante del Estado de Israel podrían ser objeto de oprobio público, duras críticas y descrédito.

Un debate global con profundas raíces.

En Canadá y Estados Unidos, algunas personas han perdido ofertas de empleo y puestos de trabajo por ser consideradas antisionistas.

Este debate no es nuevo. En 2022, Jonathan Greenblatt, director de la Liga Antidifamación, afirmó que «el antisionismo es antisemitismo» y que se trata de «una ideología arraigada en la ira». Un año después, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que declaraba que «el antisionismo es antisemitismo».

En 2017, el presidente francés Emmanuel Macron calificó el antisionismo como una «forma reinventada de antisemitismo». Y, quizás lo más importante, en este contexto se encuentra la definición de antisemitismo adoptada por muchos países, incluidos Estados Unidos y Canadá, que acerca mucho ambos conceptos, si no los equipara directamente.

Específicamente, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto define el antisemitismo, entre otras cosas, como «negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación (por ejemplo, al afirmar que la existencia de un Estado de Israel es un proyecto racista)».

¿Qué revelan los datos sobre el sionismo?

¿Pero es el antisionismo realmente antisemitismo?

Para determinar si el antisionismo es antisemita, primero debemos reflexionar sobre cómo definimos el sionismo. Como politólogo judío canadiense, mi propia investigación ha revelado que el término sionismo se entiende de maneras muy diversas.

En 2022, realicé una encuesta entre judíos estadounidenses con una muestra ponderada para tener en cuenta diversas variables demográficas. Descubrí que, si bien el 58 % se identificaba como sionista, el porcentaje ascendía al 70 % cuando definía el sionismo como «un sentimiento de apego a Israel». Al definirlo como «la creencia en un Estado judío y democrático», la cifra aumentó ligeramente, hasta el 72 %.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente al presentar una definición de sionismo radicalmente distinta. Si el sionismo, propuse, «significa la creencia en privilegiar los derechos judíos sobre los no judíos en Israel, ¿se considera usted sionista?», el apoyo de los encuestados al tipo de sionismo que experimentan los palestinos se desplomó: solo el 10 % afirmó ser «definitivamente» (3 %) o «probablemente» (7 %) sionista, según esta definición, mientras que un contundente 69 % declaró ser «probablemente no» o «definitivamente no».

Tras toda una vida analizando el sionismo y adoptando diversas etiquetas en diferentes etapas de mi vida —me he identificado a veces como sionista progresista, sionista liberal, antisionista, no sionista y ninguna de las anteriores— llego a la conclusión de que el antisionismo y el antisemitismo deben considerarse conceptos distintos.

Identidad, nacionalismo y pertenencia

Quienes consideran que el antisionismo es antisemita esgrimen varios argumentos.

Uno de ellos es que la autodeterminación es un derecho, y negárselo a los judíos —y a veces, aparentemente solo a ellos— es discriminatorio y prejuicioso. Pero si bien todos tienen derecho a la autodeterminación, nadie tiene derecho a autodeterminarse negando a los demás el derecho a hacer lo mismo.

Un manifestante sostiene una pancarta antisionista.

Otro argumento es que, dado que la mayoría de los judíos, según la mayoría de las fuentes, se identifican con alguna forma de sionismo, negar una parte de su identidad se considera un acto de odio. Pero, a diferencia de la mayoría de los demás marcadores y símbolos de identidad étnica o religiosa, el sionismo históricamente ha afectado, y sigue afectando, directamente a otro grupo étnico: el palestino.

Compárese este tipo de identidad con las leyes dietéticas, las restricciones de vestimenta, las formas de oración y la relación con los textos sagrados: ninguno de estos aspectos de la identidad afecta necesariamente a otro grupo. En cambio, el registro histórico de cómo el sionismo ha afectado al palestino es extenso.

Un tercer argumento se refiere al antisemitismo en general: que cualquier otro grupo tiene derecho a definir la terminología en torno a su propia opresión, y por lo tanto, los judíos también deberían hacerlo. Pero, de nuevo, cuando se incluye a un Estado —que por definición interactúa con otros dentro y fuera de sus fronteras— en la ecuación, el debate sobre el antisemitismo deja de ser exclusivamente sobre los judíos.