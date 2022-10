Después del diluvio que destruyó el mundo, sólo sobrevivieron Noé, su esposa, sus tres hijos, con sus esposas y los representantes de los diferentes géneros de animales. Todos ellos se habían refugiado en el arca que construida por Noé.

Así, en la comprensión bíblica de la historia, el mundo entero se ramificó a partir de los tres hijos de Noé. Una vez que partieron de donde el arca se había reposado, se desplazaron hacia el este con el mandato divino de “ser fértiles y crecer y llenar la tierra”. eventualmentee, encontraron una llanura adecuada donde construir una ciudad.

Se dijeron unos a otros:

Construyamos una ciudad y una torre, cuya cima toque los cielos. Así nos haremos un nombre, para no ser dispersados sobre la faz de la tierra”. (Génesis, capítulo 11, versículo 4)

Y el Señor dijo: “Si, como un solo pueblo con un solo idioma para todos, es como han comenzado a actuar, entonces nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. (v. 6)

Así, el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra; (v. 8)

Resulta un tanto difícil entender qué fue lo que causó la ira divina. La narración en ninguna parte define explícitamente la naturaleza de la transgresión humana. La Torá nunca dice qué harán cuando terminen la torre, qué significa “hacernos un nombre” y por qué temen ser dispersados si no tienen esta torre.

Sin embargo, la tradición (judía y occidental) no ha tenido dificultad en ver la “Torre de Babel” como símbolo de la falsa unidad, la vanagloria humana y la rebelión contra Dios.

Contrariamente a la intuición la historia de Babel cuestiona la idea de que un solo Dios implica una sola fe, una sola verdad.

El Talmud -ese magnífico depósito de siglos de sabiduría rabínica- prescribe una bendición especial al observar a una audiencia judía:

“Bendito sea el que discierne los secretos, porque la mente de cada uno es diferente de la de los demás, así como el rostro de cada uno es diferente del de los demás”.

Esto no es más que una bendición sobre el pluralismo judío: Una alabanza a Dios, que crea la diversidad en el mundo y se alegra de las diferentes mentes, percepciones y juicios.

Otro ejemplo conmovedor de la importancia de las diferentes perspectivas es la regla talmúdica que dice que si los miembros de un tribunal judicial acuerdan por unanimidad la culpabilidad de un acusado, éste queda libre. La idea es que un acuerdo incuestionable es sospechado por la posibilidad de haber sido posiblemente influenciado por fuertes sentimientos o por una histeria general.

En todo caso, el principio subyacente es que sin diferencias no puede haber una sociedad libre.

Lamentablemente, la incapacidad del pueblo judío para reconocer el pluralismo como norma de la vida judía moderna ha producido nuevas idolatrías “unificadoras”.

” Tan fuertes eran las presiones externas por la unidad y tan tenaces los lazos del dogma en los mundos antiguo y medieval, que hasta los tiempos modernos el judaísmo parecía ser una fe monolítica, congelada en la inmovilidad.” (Rabino Jacob Agus)

Los estudiosos de la Biblia han visto en la ciudad y la torre de Babel un medio de concentración del poder político legitimado por poderosos símbolos religiosos. Sea este el objetivo del relato o no, lo cierto es que el judaísmo ha mantenido un sano recelo hacia las ortodoxias y políticas que buscan la tiranía de uno y de las mayorías.

“La independencia y la libertad de pensamiento y de acción que requieren los mecanismos políticos para resolver las disputas y las diferencias que son fundamentalmente contrarias al gobierno dictatorial. Este motivo de uniformidad dictatorial, de control ideológico sobre la sociedad, estaba implícito en la declaración: “Hagamosnos un nombre” (Génesis 11: 4) – exactamente, un nombre, una forma, una fórmula, una religión, un partido político, un gobernante. El objetivo era conseguir el dominio de toda la raza humana. La torre, por supuesto, no era sólo un símbolo del poder del gobernante centralizado, el punto focal de la atención de todos como fuente de que hacer y qué no hacer, qué pensar y qué no pensar, un arma seductora para acercarse, a esta dictadura sobre las masas, con una cultura, una religión, una política, una solución, para todos. También era un vehículo de observación y control sobre las masas desde ese lugar central de poder”. (Lippman Bodoff)

Dado que la lectura de la porción de la Torá de esta semana precede a las elecciones del 1 de noviembre en Israel, los votantes podrían aprovechar la oportunidad para releer las palabras del libro de Génesis.

Los judíos de todo el mundo también pueden interesarse en entender los temas de estas elecciones. Como nos recuerda el rabino Irving Greenberg,

Israel “es el lugar donde la religión y la moral judías se ponen a prueba porque allí una mayoría judía decide la política”.