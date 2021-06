El apoyo gubernamental apropiado a las nuevas empresas en etapa inicial preparará al sector para las tecnologías futuras y permitirá que la innovación esté a la vanguardia de la economía israelí.

En la mayoría de las ramas de la economía, la pandemia de COVID-19 provocó una gran incertidumbre y daños económicos. En el transcurso de la crisis de un año, los inversores detuvieron sus inversiones y las empresas recortaron gastos. A medida que Israel se recupera y vuelve a su rutina anterior, el sector de alta tecnología está cerrando este año de coronavirus en un estado mucho mejor que el de la economía en general. Ha experimentado un crecimiento en ventas e inversiones, mientras que otros segmentos han sufrido mucho. Así como la infraestructura de salud existente en el país demostró ser invaluable en la campaña de vacunación, la infraestructura del sistema público es un factor clave en el sector de alta tecnología.

La situación actual de la alta tecnología, a pesar de la crisis, es el resultado de una política y una actividad gubernamentales adecuadas, que abarcan los últimos 50 años y que proporcionaron incentivos y permitieron que prospere el sector privado. Desde principios de la década de 1970, Israel ha tenido una política coherente y no partidista de apoyo a la investigación y el desarrollo a través de la Oficina del Científico Jefe del Ministerio de Economía (ahora conocida como la Autoridad de Innovación de Israel) sin ningún aporte del gobierno con respecto a la dirección o el enfoque. El libre mercado decidió, sobre la base de oportunidades tecnológicas comerciales, con la ayuda de un impulso del gobierno general para participar en I + D innovadora y avanzada para aprovechar tales oportunidades.



Los resultados en alta tecnología son fruto de una política de Estado adecuada.

La maduración del sector de alta tecnología en la última década, que es en parte resultado de esta política gubernamental consistente, ha elevado a las startups israelíes a la primera liga de inversiones globales en alta tecnología. Durante la última década, el dramático aumento en las inversiones de crecimiento y el alcance de las nuevas emisiones de acciones a principios de esta década resultó en un auge de la alta tecnología israelí, con enormes beneficios para la nación, el espíritu empresarial israelí y para los inversores locales y globales. .

Hoy, dada la tremenda influencia del sector privado, el Estado de Israel está operando en el sector de alta tecnología a través de la Autoridad de Innovación de Israel y se enfoca en áreas donde hay claras fallas de mercado y donde detecta la falta de apoyo gubernamental. Así como 50 años de actividad gubernamental apropiada con respecto a la innovación israelí hicieron posible que el sector de alta tecnología navegara por la crisis económica de la pandemia COVID-19, ahora se necesita dicha actividad gubernamental, aunque su enfoque está cambiando.

En un momento en que las inversiones en alta tecnología israelí continúan en áreas con un potencial económico evidente, este no es el caso de las tecnologías futuras emergentes. La actividad gubernamental apropiada en estas áreas, a través del apoyo de startups en etapa temprana –en infraestructuras tecnológicas para I + D, programas de capacitación para capital humano adecuado, entre otras– también preparará al sector para tecnologías futuras y permitirá que la innovación israelí esté a la vanguardia de la economía, también en futuras crisis.

Es fácil presentar el sector de alta tecnología como una economía separada para unos pocos, pero los datos muestran lo contrario. El sector de alta tecnología y su innovación tecnológica son el recurso natural más importante de la economía israelí. Este sector representa alrededor del 15% del PIB, el 45% de todas las exportaciones y alrededor del 24% del impuesto sobre la renta de los asalariados. Esta no es una economía sumergida que opera en paralelo al resto de la economía. Más bien, la alta tecnología es la futura economía tecnológica y de innovación del siglo XXI, que trae a su paso a otros segmentos de la economía (organizaciones de atención médica, puertos marítimos, industria alimentaria), todos trabajando junto con las nuevas empresas para comprometerse con las innovaciones en sus propios campos. estableciendo así una ventaja tecnológica en la arena global. Las empresas y las organizaciones públicas que no adopten la innovación y los avances tecnológicos no podrán existir por mucho tiempo. Están destinados a quedarse atrás y desaparecer.

En la actualidad, formular una política de innovación para Israel es doblemente complejo. Por un lado, debemos mantener el liderazgo establecido en alta tecnología durante los últimos 50 años y, por otro lado, el gobierno debe acelerar la transición del resto de la economía israelí. Esto requiere innovación en la política gubernamental, que pasó de la creación de la industria tecnológica a apoyar la tecnología innovadora innovadora y de alto riesgo, así como apoyar una regulación habilitante que se adapte a las innovaciones y avances tecnológicos. Porque ésta es la manera, la única manera, de generar una innovación israelí revolucionaria que describirá nuestro liderazgo global como nación, la forma que sólo el capital humano único de Israel puede generar.

* Sagi Dagan es jefe de la División de Crecimiento y Estrategia de la Autoridad de Innovación de Israel