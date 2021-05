Adriva es experta en Holocausto y ha tenido la oportunidad de entrevistar por más de once años a sobrevivientes del Holocausto a lo largo de América Latina. Crecida en un ambiente cercano a la historia de la Shoá, desde muy joven decidió rescatar la historia de boca de quienes la vivieron para que ésta no se perdiera. Actualmente trabaja en la elaboración de un documental y lleva el proyecto en línea “Holocaust Documentary” en donde promueve y educa a las nuevas generaciones sobre el Holocausto.

Dentro de su extensa experiencia entrevistando sobrevivientes, algo que la ha marcado son las historias del reencuentro familiar de quienes lograron vivir para contarlo. ¿Encontraron a sus familias? ¿A quienes hallaron? ¿Sobrevivieron todos, una parte de la familia, ninguno? ¿Cómo rehicieron su vida? ¿Cuál fue su contexto en los años de la posguerra?

No te pierdas esta interesante entrevista de una joven dedicada a la recuperación de la memoria de la más grande catástrofe de la humanidad en la entrevista virtual en ZOOM este domingo a las 12pm hora CDMX.

¡Diario Judío, el proyecto The Voice of the Silence y From the Dephts Español te invitan!

INFORMACIÓN DE INGRESO A LA REUNIÓN DE ZOOM EN LA IMÁGEN POR SEGURIDAD.

Otras zonas horarias:

CDMX / COL / PER 12:00 PM

ES / C. AMÉRICA 11:00 AM

ARG / UR 14:00 PM

CH / PAR / EDT 13:00 PM

PDT 10:00 AM

CET 19:00 PM

IDT 20:00 PM