El Rey de las konsejikas de kriyaturas

Levin Kipnis morava al lado de una eskola maternal. Diya entero se alegrava kon las bozes de los ijikos i ijikas i tanbien kon las kantikas ke kantavan.
Un diya se apersivyo ke kada diya estos chikos kantavan todo las mizmas dos, tres kantikas. Le vino muy kuriozo.
Una semana despues de esto, en tornando de su echo, renkontro la maestra de la eskola. Se aserko de eya i la saludo. Le disho ke el es el vizino de al lado i ke se alegra de oyir las bozes i las kantikas de los ijikos. Le disho tanbien ke le viyene muy kuriozo ke siempre kantan las mizmas kantikas.
“Ah si!” disho la maestra. “Malorozamente ni yo esto kontente de esto, ma no tenemos otros manaderos. Ni livros, ni notas para ambezarles kantikas muevas.”
Sovre esto Levin Kipnis se fue a kaza i ampeso a eskrivir i a kompozar una kantika para las kriyaturas.
Al diya sigiente le yevo las notas i los biervos de la kantika. Medyo diya despues ampeso a oyir su kantika mueva ke kantavan en la guerta.
Esto le dyo muncho plazer i de akel diya en delantre kompozo i eskrivio munchas kantikas para las kriyaturas.
Ken es Levin Kipnis? Levin Kipnis nasyo en el anyo 1890 en Ukrayna. Eran 12 ermanos/ermanas. Su padre Pessah ke era “shaliah tzibur”, lo mando a una eskola relijiosa ma Levin no estava kontente por ke aviya una disiplina muy strikta i se salio de aya. A Levin le plaziya skulptar tavlas, pintar i todo modo de arte. El padre ya vido esta pasyon i lo pusho para ke se aga sofer, ke eskriva mezuzot. Ansina puediya ayudar al butche de la famiya. Kuando teniya 13 anyos vido la revista “Haprachim” i desido de ampesar a eskrivir konsejikas para las kriyaturas. Tanbien izo i las pinturas a kada konsejika. Eskapo sus estudios en Varshova i en el anyo 1913 se fue a bivir a la Palestina Otomana. Aya kontinuo su kariera en estudiando arte en la Akademiya Bezalel.
En la Primera Gerra Mondiala Kipnis fue forsado a lavorar en agrikultura para la armada Otomana. Despues de la gerra, resivio envitasyon de la Akademiya Bezalel para ke eskriva kantikas i konsejikas para las kriyaturikas. Izo una revista tanbien ke se yamava “Ganenu”. En 1922 se fue a Berlin para realizar estudios avansados en arte i artesaniya. En mizmo tiempo publiko tres livros en aleman. En 1923 torno a Tel Aviv i ampeso a ensenyar arte en Levinsky Teacher’s College.
Kipnis eskrivio munchas pyesas de teatros. I lo mijor fue ke el partisipo a la fondasyon de “Teatron Hagananot” kon los famozos artistos Israelyanos. Kuando se izo retirado se konsakro a eskrivir. En 1978, gano el “Premio Israel”. Kipnis muryo en 1990 en Tel Aviv, en deshandomos 800 konsejikas i 600 poemas eskritos en ebreo i yiddish, ke fueron traduzidas al Ingles, Franses, Italiano, Ruso, Aleman i Arabo. El arshivo de sus ovras se topan en el Sentro de Literatura de Kriyaturas del Profesor Levin Kipnis.
Artículos Relacionados:
El mensaje de la fiesta sucot
Sovre el Djudeo Espanyol
El kalsado