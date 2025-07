El silencio ante las verdaderas atrocidades: ¿Dónde está el clamor por los drusos de Siria?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La acusación de “genocidio” contra Israel en Gaza resuena sin cesar en los principales canales de noticias, un incesante redoble de condena. Sin embargo, mientras el mundo se obsesiona con esta narrativa, un horror mucho más escalofriante e innegable se está desatando en Siria, ante un silencio ensordecedor. Es un silencio que dice mucho sobre la indignación selectiva y la inquietante doble moral que plaga el discurso occidental.

Bashar al-Assad, el Carnicero de Damasco, finalmente ha sido derrocado. Pero su reemplazo, el nuevo líder de facto de Siria, no es otro que Abu Mohammad al-Julani, un excomandante de Al-Qaeda, quien estuvo preso por las fuerzas estadounidenses en Irak. En una decisión increíble, algunos, incluido el presidente Donald Trump, optaron por dialogar con Julani, incluso levantando las sanciones a Siria en un intento desacertado de estabilizar la nación devastada por la guerra.

Mientras la compasión internacional sigue centrada en otros lugares, Julani ha volcado su compasión en un asunto pendiente: la comunidad drusa de Al-Suwaida, el extremo sur de Siria. Informes y vídeos espeluznantes procedentes de la región confirman una brutal campaña de exterminio. Las fuerzas de Julani están acorralando sistemáticamente a familias drusas, ejecutándolas en sus hogares y celebrando estos actos atroces con escalofriantes cánticos de triunfo. No se trata de un conflicto geopolítico complejo; es, en los términos más crudos, un genocidio literal que se despliega ante nuestros ojos.

¿Y dónde están los medios occidentales? ¿Dónde están las condenas apasionadas, los llamamientos urgentes a la intervención, la cobertura 24/7 que esperamos de cualquier injusticia percibida en Oriente Medio? Están notoriamente ausentes.

La respuesta, lamentablemente, es tan simple como repulsiva. Para demasiadas personas, la indignación se reserva para cuando se percibe que un estadounidense o, Dios no lo quiera, un judío, ha dañado a un árabe. Pero cuando los árabes se infligen un sufrimiento inimaginable unos a otros, como suelen hacer, el mundo, en gran medida, mira hacia otro lado. La hipocresía es indignante. Cuando un genocidio no es perpetrado por judíos, los canales de televisión occidentales, de alguna manera, pierden todo interés. El coste humano, la pura barbarie, se vuelven irrelevantes.

Sin embargo, si un judío, incluso en legítima defensa, realiza una acción que resulta en daño a un árabe, la mitad del mundo árabe se alza en un grito unificado para destruir a Israel. La BBC fabricará documentales, la gente hará fila para hablar con Piers Morgan y describir las “atrocidades” de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza sin siquiera haber pisado Oriente Medio. Los presentadores de los medios afirmarán descaradamente que las FDI son un grupo terrorista genocida, empeñado en matar a todos los árabes. Ciudadanos estadounidenses de ascendencia árabe viajarán a Israel para protestar contra el “régimen terrorista israelí”. El doble rasero no es solo evidente; es un profundo abismo de inmoralidad que socava cualquier afirmación de genuina preocupación por los derechos humanos.

Mientras tanto, nadie viaja a Siria para protestar contra el régimen de Al-Julani. ¿Saben por qué? Porque no se puede entrar en Siria. Porque si intentan entrar en Siria y protestar contra el Primer Ministro, serán ahorcados o, en el mejor de los casos, recibirán un disparo en la nuca.

Los drusos, una comunidad única y resiliente, están siendo masacrados. ¿Y quién es el único que intenta protegerlos? El ejército israelí. Sus súplicas de ayuda son respondidas con una indiferencia global, un silencio ensordecedor. No se trata de complejas maniobras políticas; se trata del derecho humano fundamental a la existencia. ¿Por qué su sufrimiento no merece nuestra compasión, nuestra empatía, nuestra indignación? ¿Saben qué? ¿Acaso su sufrimiento no merece ni un minuto de emisión en al menos un canal de televisión? La respuesta reside en un prejuicio profundamente arraigado que prioriza la narrativa sobre la verdad y condena selectivamente según la identidad del perpetrador, no la gravedad del crimen. Hasta que no enfrentemos esta incómoda verdad, seguiremos siendo cómplices del silencio que posibilita tales atrocidades.

En el mundo retorcido de hoy, parece que la única manera de que los drusos rompan este muro de indiferencia, de penetrar la conciencia de un mundo selectivamente indignado, es distorsionar de alguna manera su narrativa. Quizás si pudieran, contra toda verdad y razón, declarar que su genocidio es, de hecho, culpa de los judíos, entonces, y solo entonces, las cámaras descenderían, los titulares gritarían y el mundo finalmente reconocería su difícil situación. Es un pensamiento grotesco, pero que nace de la escalofriante realidad de cómo el afecto global se distribuye de forma trágica, y a menudo maliciosa.