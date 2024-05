El sonido del silencio

Tomar una decisión es haber tomado la decisión de tomar una decisión. Sí, parece un juego de palabras confusas, pero es una realidad inamovible. Cuando se toma una decisión definitiva es porque antes se pensó que hay que tomar una decisión. Porque, como todas las cosas, incluyendo la misma Creación del Todo, fue en tiempos, se fue gestando. Los acontecimientos no suceden sin más, sino que se engarzan en una cadena de eventos y experiencias. Lo mismo cuando se toma una decisión, es una consecuencia de otras experiencias. Me atrevo a generalizar que cada vez que tomamos una decisión es por haber experimentado algo no tan grato en base a decisiones que hemos tomado en alguna otra ocasión. Por lo tanto, si decidimos que debemos tomar una decisión, es con toda seguridad que lo ya vivido en ese contexto no fue lo esperado ni lo deseado, y lo que viviremos en base a la decisión que hayamos de tomar, estamos convencidos que será mejor.

Claro, no siempre le atinamos y no siempre tomamos buenas decisiones, pero eso no quita que, al momento de tomar las decisiones no querramos que sean para mejor, aun concluya de manera contraria.

Y tomar una decisión es justamente eso, decidir. Y para decidir se deben tener al menos dos opciones. Si una es mala y la otra es buena, ni siquiera será necesario decidir, sino que alcanza con el sólo hecho de ir, ejercer, actuar, activar, accionar. ¿Quién, con dos dedos de frente, teniendo por delante dos posibles alternativas, a sabiendas que una de ellas es inconveniente, tomaría la peor? A veces optamos por la menos favorable porque sabemos (o creemos saber) que al final será mejor, en beneficio, en pro nuestro o de alguien más, y eso nos satisface. Entonces no se puede decir que en ese caso hemos tomado la peor decisión, sino la mejor. Entregar la vida por los hijos es tomar una buena decisión. Hasta puedo confirmar que no arriesgar la vida por ellos, siempre será la peor de las decisiones. Pero, ¿cómo funciona, entonces, cuando se tienen en frente dos buenas decisiones y solamente se puede elegir una de ellas? Más allá que, por supuesto, abandonaremos la «menos mejor», debemos saber que también es considerado una inversión. Uno invierte cuando entrega algo que quiere por otra cosa que desea más, pero no por ser que lo que entrega no lo quiere. Si no lo quisiera no lo tendría. Y si sí lo tiene y ya no le sirve a él pero sí a alguien más y desea hacer un trueque, de todos modos es una inversión, incluso de carácter sentimental. Sea como sea, nunca se avanza hacia algo mejor sin invertir. Y casi siempre que se invierte se pierde algo querido por algo mejor. El problema es cuando eso que va a invertir es muy querido, pero es lo único que tiene para el trueque a fin de conseguir algo mejor. Y no, no me refiero ni a dinero ni a objetos.

A veces es mejor invertir con el silencio para adquirir la tranquilidad a cambio. Y ese silencio duele porque se tienen ganas de hablar , de explicar, de expresarse, pero hay ocasiones que no hay mejor inversión, ni más a la mano, ni que otorgue tantos beneficios seguros que el silencio. Y con el silencio no me refiero en nada a lo absoluto, sino de manera específica a ese respecto. Por ejemplo, si estás frente a fanáticos de un partido político que es claro que es un partido corrupto, dar tu opinión no es simpmente un gusto, sino aleccionador, sanador, casi un acto altruista para salvar a tu nación que votará y elegirá a ese partido político. Pero debes callarte, dejar de ser altruista no aparentar inteligencia, incluso aparentar ignorancia a cambio de no entrar en discusión con fanáticos, dado que ahí no hay opciones más que una sola y única: terminarás de mal humor. Por lo general, ese tipo de gente carece de argumentos y recurren a los gritos y los insultos ad hominem o cortan la conversación de manera repentina.

Por eso yo tomé una decisión: no hablo de política con esa gente, con otros sí aunque piensen diferente, y eso es enriquecedor para ambos, tanto en ideas como en sentimientos. Y es claro que muchas veces, esa personas no tienen otro interés que conducir al oyente a los nervios, para poder señalarlo de algo que hace mal. Ellos necesitan encontrar o provocar un error grande y evidente en el prójimo, justamente porque carecen de argumentos. Y no debe interesarme sus reacciones a mi silencio, porque como buen estoico, “En mis manos no está controlar la marea, pero sí puedo controlar mi embarcación”. Es decir que, si hago lo que hago esperando reacciones, la frustración la tendré asegurada.

Pero la cereza de este pastel mal hecho es la siguiente: si el silencio es bueno para evitar la frustración en algunos casos, en otros debería ser un mandato (por ética moral y no obligatorio). Por ejemplo, si esa persona que propone un tema ríspido como la política, todavía tiene inclinaciones socialistas, defiende a aquellos que se jactan de beneficiar ala sociedad mientras le quitan el pan pobre a los pobres de sus pobres bocas, aumentando el hambre mientras sus arcas se ven repletas… Quien tiene en mente defender a esas lacras sociales, no puede considerarse menos que alguien que es capaz de lo peor a cambio de conseguir sus caprichos. Y cuando digo lo peor me refiero a elegirlo con sus votos para que nos gobierne. Es claro que con esa gente no se debe discutir ni siquiera para hacerlos entender, porque es imposible enseñarle algo a esa persona que cree saberlo todo. Con esa mugre e indeseable gente no es conveniente, por salud mental propia, hablar con ellos.