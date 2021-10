Conoce la increíble historia del último fiscal de Nuremberg: Benjamin Ferencz en una entrevista virtual en vivo en ZOOM el siguiente 29 de octubre.

Ben Ferencz fue investigador de crímenes de guerra nazis después de la Segunda Guerra Mundial y fiscal jefe del Ejército de los Estados Unidos en el juicio de Nuremberg.

Después de los juicios de Nuremberg, Ferencz luchó por la indemnización de las víctimas y los sobrevivientes del Holocausto, y otras formas de indemnización para quienes habían sufrido a manos de los nazis. Y ha dedicado su vida a crear un sistema internacional de justicia que proteja el derecho de todos a vivir en paz y con dignidad.

No te pierdas esta entrevista el siguiente viernes 29 de octubre a las 12 pm CDMX. El proyecto de concientización del Holocausto The Voice of the Silence, Diario Judío México y From the Depths Español en exclusiva para la Universidad La Salle te invitan.

*La entrevista será en inglés pero se contará con una traductora simultánea al español